Registra importante avance una obra clave de Salud en la región de Vaca Muerta

La ampliación del Hospital Rincón de los Sauces, un proyecto clave para la salud de la región de Vaca Muerta, se encuentra en su fase final con un 85% de avance de obra. “Esto es un proyecto que lleva más de 10 años y hoy, me toca nuevamente estar en la dirección y ver la parte final del proyecto es algo muy lindo”, manifestó Walter Erdozain, director del hospital de Rincón de los Sauces.

Entusiasmado con el progreso de la obra destacó el compromiso de las autoridades del gobierno provincial y del ministerio de Salud y, recordó la firma de un convenio entre el gobernador Rolando Figueroa y la empresa YPF, que incluyó viviendas institucionales para siete profesionales de salud que cumplen funciones en el establecimiento sanitario.

Este proyecto incluye una ampliación significativa en el sector de internación, que permitirá aumentar el número de camas de 11 a 32, y está previsto que finalice en 3 o 4 meses.

A esto se suma otra obra, que incluye la remodelación del sector de imágenes y servicios generales, que abarcara áreas como cocina, lavadero, y la mejora de las instalaciones para el personal de mantenimiento y choferes. Esta etapa tendrá un plazo estimado de entre 8 y 10 meses.

El hospital, que actualmente cuenta con una complejidad III, pasará a nivel IV una vez finalizada la obra de internación. Esta mejora es fundamental para la comunidad de Rincón de los Sauces, que ha tenido un crecimiento exponencial en su población. En palabras de Erdozain, “hemos tenido un apoyo muy importante de este gobierno, ya que era una obra que había quedado en el olvido y las nuevas autoridades le han dado un impulso decisivo”.

El director manifestó que enfrentan desafíos debido a su infraestructura. “Hoy, contamos con solo 11 camas, una guardia pequeña, y con un sistema de derivaciones donde prácticamente estamos todo el día arriba de las ambulancias llevando pacientes a nuestros centros de referencia. La idea es poder contar con quirófano y poder resolver la mayoría de las consultas de baja complejidad o mediana complejidad en la localidad”, explicó.

Actualmente, muchos pacientes son derivados al Hospital de Cutral Co, pero con la regionalización y el corredor de Vaca Muerta el centro de referencia será el Hospital Centenario.

En cuanto a la incorporación de recursos humanos, Erdozain subrayó los avances logrados, como la incorporación de traumatólogos, cirujanos, médicos clínicos y oftalmólogos, así como personal necesario: mucamos, camilleros y personal administrativo lo que “nos ayuda a resolver la consulta en el nivel local y no tenemos que derivar tantos pacientes a consultar en otros hospitales”. Sin embargo, reconoció que el personal médico siempre es escaso en los hospitales del interior.

En este sentido, el convenio firmado con YPF para las viviendas institucionales ha sido un paso clave para atraer profesionales a la zona. El acuerdo va en línea con las políticas sanitarias destinadas al fortalecimiento del Sistema de Salud de la provincia y funciona como incentivo profesional para radicarse en la zona. “Es una apuesta importante, porque en el interior donde no hay viviendas institucionales se complica porque muchos profesionales no quieren venir si no hay vivienda”, indicó Erdozain.

En relación a la estructura y cobertura de demanda del hospital, el director de Rincón de los Sauces comentó que en este momento cuentan con un plantel de 17 profesionales que hacen consultorios externos y guardia. Las guardias son duplas, que tienen mucha demanda debido a la cantidad de incidentes. “Es una zona donde los accidentes los tenemos en manera habitual y, a veces algunos muy complejos requieren que tengamos que tener un médico también de pasiva dispuesto a subir a la ambulancia y viajar con los pacientes hasta el hospital de destino”, explicó y agregó que “venimos trabajando ya hace unos cuantos años de esa manera”.

A pesar de los desafíos, el director se mostró optimista: “No hay mayores inconvenientes, aunque a veces los pacientes se quejan por la espera. Lo importante es poder generar y construir para que la comunidad tenga un beneficio mayor. Eso trasciende las personas y los nombres, y lo que queda es el trabajo hecho con compromiso y dedicación”.