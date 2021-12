Reelecciones indefinidas: un juez suspendió el artículo que impide a los intendentes competir por un nuevo mandato

El juez en lo contencioso y administrativo del Juzgado 1 de San Martín, Aníbal Ocampo, hizo lugar a una medida cautelar que presentó la concejala del Frente de Todos de Malvinas Argentinas, Andrea Carina Pavón, quien pidió dejar sin efecto el artículo 7 de la ley ley provincial Nº 14.836 y su decreto reglamentario 265/19, que limita a dos períodos consecutivos los mandatos de los intendentes, y establece que será contado como “primer período” el vigente al momento de la sanción de la ley, que fue en 2016. Sin embargo, como los intendentes ya estaban en funciones cuando se aprobó la ley y se toma el período 2015-2019 como primer mandato, se observa el factor de retroactividad de la norma.

La concejala que responde al intendente en uso de licencia de Malvinas Argentinas y actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Leonardo Nardini, pidió que se dejara sin efecto ese artículo con el objetivo de ir por un mandato más.

El juez dio lugar al pedido de la edil y si bien no resuelve la cuestión de fondo y solo deja sin efecto el artículo en cuestión y falla sobre el pedido particular de Pavón, abre un camino para que empiecen a aparecer nuevos requerimientos de este estilo. Si hay apelación, restaría un fallo de Cámara de Casación. Si la Cámara de Casación falla en el mismo sentido que en primera instancia ya se sienta jursiprudencia.

Pese a ello, fuentes del peronismo que motorizaron esta presentación, explican que la decisión del juez Ocampo en realidad lo que hace es habilitar la discusión política al tema de la revisión para la ley que limita las reelecciones indefinidas.

Allí aparece el proyecto de ley que se presentó esta semana de la mano del diputado provincial por el Frente de Todos, Walter Abarca. La iniciativa sí ataca la cuestión de fondo, ya que plantea modificar el artículo 3 del Decreto-ley 6769/1958 –Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias- con el fin de establecer que la reelección o no de los intendentes surja de la voluntad del pueblo expresada en las prácticas democráticas, y que los límites de mandatos sean mediante el voto popular; es decir si no son elegidos por el electorado.

Por su parte, en la revisión judicial a la norma, según el juez Ocampo la concejala Pavon “entiende que su primer período de Concejal, vale decir el transcurrido desde el 10 de diciembre de 2.015 al 10 de Diciembre de 2.019, debería ser regido por el art .3o del Decreto Ley 3.769/58 “Ley Orgánica de las Municipalidades” el cual no preveía limitación alguna a la reelección de los Cargos Municipales”. En ese momento no había ley que limitase las reelecciones a dos períodos. Entonces, la norma que se votó en agosto del 2016 debería empezar a correr 2019 , ya que las leyes no son retroactivas. El juez le dio la razón.

Políticamente, la posición de Pavón no es potestad exclusiva del peronismo. Los intendentes del radicalismo -32 hay en la provincia de Buenos Aires- también sostienen que la ley tiene una falla en la condición de retroactividad que plantea. “No se puede legislar hacia atrás. Está bien ponerle un límite a las reelecciones, lo que no está correcto es el punto de partida. No podemos pensar que el primer ejercicio es el 2015-2019 cuando la ley se sancionó en 2016″, dijo días atrás el intendente de Brandsen, expresó por ejemplo el radical Daniel Capelletti, en declaraciones a Radio Provincia.

El juez que falló en primera instancia también alerta que “se verifica en el hecho de que, en base a la normativa cuestionada, la accionante debería renunciar a su cargo antes del 10 de diciembre de 2021, para mantener la intención de postularse como candidata a concejal en las elecciones del año 2023″. Algo que en las últimas semanas vienen haciendo algunos intendentes tanto oficialistas como opositores.

Hasta el momento, ya son 2O los intendentes de la provincia de Buenos Aires que desde diciembre de 2019 a esta parte pidieron licencia o renunciaron a sus cargos para migrar funciones legislativas o ejecutivas en la Provincia o en Nación.

Al gobierno nacional se fueron: Jorge Ferraresi -Avellaneda- al ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; Gabriel Katopodis -San Martín- al ministerio de Obras Públicas; Juan Zabaleta -Hurlingham- al ministerio de Desarrollo Social; Francisco Echarren -Castelli- Director Nacional de Desarrollo de Obras del ministerio de Transporte de Nación; Ariel Sujarchuk -Escobar- a cargo del ente que controla la Hidrovía; Osvaldo Cáffaro -Zárate- coordinador de programas en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Cecilio Salazar -San Pedro- director del Belgrano Cargas; Santiago Maggiotti -Navarro- Secretario de Hábitat;

En tanto que al ejecutivo bonaerense lo hicieron: Martín Insaurralde -Lomas de Zamora- como Jefe de Gabinete; Leonardo Nardini -Malvinas Argentinas- ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; Héctor Olivera -Tordillo- a la Autoridad del Agua; Hernán Y Zurieta -Punta Indio- Vialidad bonaerense.

Al gobierno de la Ciudad se mudó Jorge Macri, quien es el nuevo ministro de Gobierno porteño. Pidió licencia a su cargo en el municipio de Vicente López. Aclaró que en 2023 no irá por otro mandato. Impulsará para continuar el proyecto político a la concejal y ahora intendente interina, Soledad Martínez.

Finalmente hubo intendentes que pidieron licencia porque este jueves se convertirán en legisladores bonaerenses. A saber: Claudio Rossi -Colón- será diputado provincial (Juntos); Mariano Cascallares -Almirante Brown- jura como diputado provincial (FdT); Alejandro Dichiara -Monte Hermoso- también será diputado provincial (FdT), al igual que el saliente intendente de San Andrés de Giles, Carlos Puglielli que será diputado provincial.

Hubo dos casos de intendentes que debieron renunciar a sus cargos como intendentes para poder jurar por legislador, ya que no obtuvieron el pedido de licencia por parte de los concejos deliberantes. Son Érica Revilla, de General Arenales, que asumirá como senadora provincial (Juntos) y Walter Torchio, de Carlos Casares, que también será senador del FdT por la Cuarta sección electoral. Finalmente, se espera saber cuál será el destino inmediato de Gustavo Menéndez, intendente de Merlo quien este martes también obtuvo licencia por parte del concejo deliberante.

