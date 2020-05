Reapareció Macri y pidió un equilibrio entre la prevención del coronavirus y la vida futura

El ex presidente Mauricio Macri rompió el silencio luego de varios meses sin declaraciones públicas. La última vez que se lo había visto fue el 4 de marzo, en Guatemala, cuando participó del V Encuentro Ciudadano organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo y aseguró que el populismo es más peligroso que el coronavirus.

Esta vez no se lo pudo ver, pero sí se lo puede leer. Sus dichos fueron publicados por el sitio oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y surgen en su rol de presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA.

El ex jefe de Estado argentino anunció que se realizará un partido de fútbol amistoso para recaudar fondos para la lucha contra el virus originado en China. En ese marco, el líder de Cambiemos adelantó: “La Fundación FIFA involucrará no solo a la comunidad futbolística mundial, sino también a otras partes interesadas, desde organizaciones no gubernamentales hasta otras fundaciones, pasando por el sector privado y los gobiernos, a fin de garantizar que esta iniciativa sea una ayuda significativa para quienes están a la vanguardia de la investigación en la lucha contra la COVID-19”.

Y agregó: “ Nuestro objetivo es desarrollar y apoyar a una sociedad que pueda ofrecer un equilibro en cuanto a la prevención de este tipo de enfermedades y la vida futura, creando un entorno en el que la sostenibilidad pueda prosperar verdaderamente ”. PlayVideo de archivo. 4 de marzo. Macri, en Guatemala: “Más peligroso que el coronavirus es el populismo”

A excepción de su viaje a Guatemala y de sus intervenciones en la Fundación, Macri ha cultivado el perfil bajo desde que dejó el Poder Ejecutivo en diciembre de 2019. Sólo se lo pudo ver hablando de cuestiones políticas vinculadas a su gobierno nacional en una reunión privada con militantes cuya grabación se viralizó en redes sociales. “Yo les decía a mis funcionarios, cuidado, nos vamos a ir a la mierda y ellos me decían, tranquilo“, confesó en ese encuentro.

Durante la semana pasada, cuando la política pareció reactivarse con fuertes debates, hubo otros referentes de su partido como Patricia Bullrich y Miguel Ángel Pichetto que aparecieron como voceros del ala más dura del PRO. Los dirigentes de Juntos por el Cambio que ocupan cargos públicos optaron por una posición más moderada en medio de la pandemia. El máximo exponente de este sector es Horacio Rodríguez Larreta, quien hace equilibrio entre las críticas al kirchnerismo y sus apariciones públicas junto al presidente Alberto Fernández. PlayMauricio Macri en Villa la Angostura

Macri fue nombrado presidente de la Fundación FIFA el 28 de enero. Se trata de un organismo que se creó en 2018 y se encarga de “incentivar un cambio social positivo y de reconstruir infraestructuras deportivas dañadas alrededor del mundo”.

Con su nominación volvió a tener un rol activo en el mundo del fútbol luego de su extensa trayectoria como presidente de Boca Juniors entre 1995 y 2007. Tras ese ciclo exitoso en uno de los clubes más importantes del país, inició su recorrido en la política nacional: fue elegido jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2007 y permaneció en ese cargo hasta el 2015. Ese año ganó las elecciones presidenciales de la Nación y lideró al país entre 2015 y 2019.

La Fundación FIFA nació en el 2018 como entidad independiente respaldada por la FIFA, con el objetivo de contribuir a la promoción de un cambio social positivo. Su director general es el ex futbolista francés –y campeón del mundo– Youri Djorkaeff y su enfoque prioritario es la educación a través del programa Football for Schools, que se lanzó en 2019 y al que la FIFA ya ha asignado un presupuesto de 100 millones de dólares. Además, la FIFA tiene el objetivo de recaudar, junto con socios de todo el mundo y de diferentes sectores, mil millones de dólares para invertirlos en programas educativos.

La Junta está compuesta por el actual presidente de la FIFA Gianni Infantino, Sonia Fulford –miembro del Consejo de la FIFA y vocal de la Junta de la fundación– y Lydia Nsekera –miembro del Consejo de la FIFA y vocal de la Junta–.

La Fundación FIFA cuenta con el apoyo económico del ente que regula el fútbol a nivel mundial y también con la contribución de las denominadas “FIFA Legends”, un programa que se diseñó para reunir a los antiguos jugadores y entrenadores más reconocidos tanto en el fútbol femenino como el masculino con la idea de promover y apoyar al deporte en todo el planeta.

