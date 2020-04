Pin it

Se informa a los profesionales directores de obra que deben revalidar las actas de inicio de obra, bajo el protocolo actual. Para solicitarlo se atenderá en Sabin 338 martes y jueves de 9 a 12hs. También se puede adelantar el trámite enviando copia digital escaneada del acta de inicio otorgada oportunamente, via email a obrasparticulares@plottier.gob.ar o obrasplaneamientoycatastro@plottier.gob.ar.

lun Abr 27 , 2020

