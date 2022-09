Rapeaba en las plazas neuquinas y llegó a romperla con Bizarrap

Tiago Uriel Pacheco, más conocido como Tiago PZK, fue un exponente del freestyle mucho antes de saltar a la fama. Su participación en las «batallas de gallos», que habitualmente se realizaban en las plazas, lo llevó a a las más conocidas competencias de freestyle como God Level, Nike Battle Force, Supremacía, GoldBattle y El Quinto Escalón, donde se destacó en distintas ocasiones. Y todo esto no es casualidad.

En diálogo con LMPlay, Tiago PZK, de 21 años, recordó que cuando era más chico vino a Neuquén a rapear en los espacios públicos. Contó que durante ese viaje fue convocado por una persona, pero que prácticamente “rapeaba gratis”. “Recibo mucho amor de Neuquén, tengo muchas expectativas”, contó el artista al referirse a su próximo destino.

Es que el autor de ‘Entre nosotros’ visitará la provincia el próximo 14 de septiembre, cuando seguramente el Ruca Che vibrará con su Portales Tour, que lo llevó a recorrer América, con shows en Perú, Costa Rica, Estados Unidos; y también a Europa.

De «freestyler» a «mejor nuevo artista»

Si bien el pasado de Tiago como “freestyler” fue sumamente exitoso, su estilo musical mutó al género R&B, rap y reggaetón. Incluso recientemente recibió el premio Gardel como “mejor nuevo artista”, siendo el tercer cantante más nominado junto a Abel Pintos, y detrás de Trueno y Wos.

Durante el último mes, se filtró una colaboración con Tini cuando un fan los grabó mientras desarrollaban una coreografía en la terraza de un edificio, lo que obligó al artista a confirmar el rumor y asegurar que durante este 2022 saldrá a la luz la nueva canción.

Es por eso que, durante los últimos días, ambos artistas subieron por separado imágenes en sus redes sociales donde hay varios detalles en la indumentaria que coinciden, algo que para los fans no paso desapercibido y que terminó de confirmar oficialmente el pronto estreno de la nueva colaboración.

Su relación con las redes sociales

Durante el último tiempo, PZK se vio involucrado en una polémica luego de que aparezcan rumores de un nuevo romance, en este caso con “La chilena” Belu, una influencer que en el pasado fue pareja de Coscu -un reconocido streamer y hasta entonces amigo de Tiago-.

La versión se viralizó, al punto de que semanas atrás Coscu mostró su disconformidad en redes sociales, publicando una story que decía: “Pase lo que pase nunca pierdan los códigos y la humanidad… Llega lejos el que se mantiene con los pies en la tierra siempre”.

Por su parte, Gotti -el apodo artístico que usa Tiago PZK- no tardó en responder. “Como dije, mis amigos están girando conmigo, algunos en Buenos Aires, otros por el mundo, pero yo sé bien quienes son, porque hipócritas hay una banda», publicó en las redes. Y agregó: «Todo lo que tengo, lo tengo por mis pelotas, nadie me regaló nada. Los que me vieron crecer desde wachín saben que lo hice a puro esfuerzo cuando nadie creía en mí. Cuando crecés todos se acercan y son ‘amigos’ de mentira, los reales están en las malas”.

Una respuesta similar fue la que tuvo al ser consultado por LMPlay, sobre cómo le influyen los comentarios en las redes sociales: “La gente siempre opina, la gente siempre habla, pero eso es punto y aparte, yo estoy muy feliz”.