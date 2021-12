Quiénes son las 25 mujeres más influyentes del mundo, según el Financial Times

El período británico Financial Times dio a conocer su clasificación anual de las mujeres más influyentes del año, entre las que se destacan personalidades del deporte, el cine, las artes, los negocios, la política y el activismo.

A través de continentes, industrias y temas, estas mujeres notables han dado forma a este 2021, y cada una de ellas contribuirá en los años venideros. A continuación, la lista con las 25 Mujeres del Año según Financial Times:

Ngozi Okonjo-Iweala – directora general de la Organización Mundial de Comercio (OMC)

Ngozi Okonjo-Iweala (REUTERS/Denis Balibouse) Ngozi Okonjo-Iweala (REUTERS/Denis Balibouse)

Tomó posesión de su cargo el 1 de marzo de 2021, y se ha convertido en la primera mujer en dirigir la OMC y el primer Director General procedente de África. Su mandato terminará el 31 de agosto de 2025. Sobre ella, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo a Financial Times que Ngozi es “una competidora tan feroz y talentosa como una amiga solidaria, y no me sorprendió que fuera nombrada al frente de la OMC en marzo de este año”.

Lina Khan – Presidenta de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos

Lina Khan (Foto: REUTERS) Lina Khan (Foto: REUTERS)

Académica legal estadounidense. Enseña y escribe sobre derecho antimonopolio, derecho de las industrias de infraestructura, la tradición antimonopolio y derecho y economía política. Se hizo conocida por un artículo en el que explica cómo aplicar a Amazon las viejas leyes antimonopolio. “Como presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina aporta una profunda experiencia y la necesaria innovación a la aplicación de la normativa antimonopolio como intrépida defensora de los consumidores y los trabajadores”, opinó la senadora estadounidense Elizabeth Warren sobre Lina.

Mary Barra – Presidenta ejecutiva de General Motors

Mary Barra, presidenta y consejera delegada de General Motors Mary Barra, presidenta y consejera delegada de General Motors

Empresaria estadounidense. Es la primera mujer presidenta ejecutiva de un importante fabricante de automóviles. La directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, escribió en Financial Times que Barra desde 2014 “dirige a General Motors a través de tremendos desafíos y cambios y ahora está decidida a volver a poner al fabricante de automóviles en la cima”.

Gita Gopinath – Consejera Económica y Directora del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional

Gita Gopinath, economista jefe del FMI Gita Gopinath, economista jefe del FMI

Es la primera mujer economista jefa del Fondo Monetario Internacional. Dejará su cargo en la organización multilateral en enero de 2022 para regresar al Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. La baronesa egipcia Minouche Shafik escribió que Gina “desempeñó un papel clave en la configuración de la respuesta del Fondo, sobre todo al hacer hincapié en hacer ‘lo que sea necesario’ para luchar contra la pandemia, incluido el apoyo fiscal masivo y el gasto en salud”.

Luiza Trajano – Empresaria y filántropa brasileña

En la imagen un registro de la presidenta de la red de almacenes Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano (Foto: EFE/Fernando Bizerra) En la imagen un registro de la presidenta de la red de almacenes Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano (Foto: EFE/Fernando Bizerra)

En julio de 2020, Forbes dijo que era la mujer más rica de Brasil. Es miembro de la junta asesora de UNICEF Brasil y UNFPA Brasil. Sobre ella, la periodista británica Gillian Tett la describió como una “inspiración para empresarios de todo el mundo”.

Nancy Pelosi – Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Nancy Pelosi (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein) Nancy Pelosi (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

La demócrata de 81 años es congresista de los Estados Unidos por California desde 1987. Es la primera mujer en ser presidenta de la Cámara de Representantes. Ostenta el segundo lugar en la línea de sucesión presidencial, después de la vicepresidenta, Kamala Harris.

“Ha aportado su talento único como ‘maestra negociadora’ autodefinida para conseguir para el presidente Joe Biden sus principales victorias legislativas en el paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares contra el COVID-19″, comentó la editora asociada del Financial Times, Rana Foroohar.

Mariam Al-Mahdi – Ministra de Asuntos Exteriores de Sudán

Mariam al-Sadiq al Mahdi en Rusia (Foto: REUTERS) Mariam al-Sadiq al Mahdi en Rusia (Foto: REUTERS)

Es una de las personas que más ha criticado a los militares sudaneses desde que suspendieron las funciones del gobierno y declararon el estado de emergencia.

Kate Bingham – ex presidenta del grupo de trabajo sobre vacunas del Reino Unido

Kate Bingham Kate Bingham

El año pasado, un británico de 90 años se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir una vacuna COVID-19 fuera de un ensayo clínico. En seis meses, más de 30 millones de personas en el Reino Unido habían recibido al menos una dosis, “un logro que fue posible gracias al liderazgo de Kate Bingham, jefa del grupo de trabajo sobre vacunas del Reino Unido”, escribió Sarah Gilbert, profesora en la Universidad de Oxford y cocreador de la vacuna Oxford / AstraZeneca

Cathie Wood – Fundadora y CEO de Ark Investment Management

Cathie Wood (Foto: REUTERS) Cathie Wood (Foto: REUTERS)

Wood identifica e invierte en lo que ella llama innovación disruptiva. Busca empresas que puedan hacer las cosas mejor, más rápido, más barato y que se expandan en largas pistas de crecimiento. Ella identifica los temas que cree que pueden llegar hasta el final y crear valor, como los vehículos eléctricos, la robótica, la telemedicina y las criptomonedas. Ganó fama como selectora de valores con su temprana y agresiva llamada a Tesla, que todavía apuesta que algún día valdrá USD 3 billones.

Rosalind Brewer – CEO de Walgreens Boots Alliance

Rosalind Brewer Rosalind Brewer

“Como miembro de la junta directiva de Walgreens Boots Alliance, he visto de cerca cómo Roz ha avanzado para liderar una de las empresas más grandes del mundo”, cuenta Valerie Jarrett, directora ejecutiva de la Fundación Obama y directora independiente en la junta de Walgreens Boots Alliance. “Ella se mantiene a los más altos estándares en términos de la calidad de su trabajo y el contenido de su personaje. Ella está especialmente preparada para ser una líder empresarial global extraordinaria en este momento crítico en el tiempo”.

Tsai Ing-Wen – presidenta de Taiwán

Tsai Ing-wen (Foto: REUTERS/Ann Wang) Tsai Ing-wen (Foto: REUTERS/Ann Wang)

Tsai Ing-wen dice que la historia de Taiwán es de resiliencia. Y, a diferencia de muchos de los líderes políticos y empresariales del mundo que se autocensuran ante el primer indicio de disgusto de Beijing, Tsai no cede ante la intimidación. Continúa articulando y demostrando a través de su propio estilo de liderazgo cómo los valores de Taiwán son distintos de los de su vecino gigante.

Frances Haugen – Científica de datos y denunciante

Frances Haugen (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz) Frances Haugen (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz)

“A pesar de su MBA de Harvard y su carrera en Silicon Valley, Frances conservó la humanidad, el sentido común y la moral para sentirse indignada por la lógica económica de Facebook que compara las ganancias con ‘lo que es bueno para el público’, escribe Shoshana Zuboff, autora de La era del capitalismo de la vigilancia. “Las revelaciones de Frances causaron conmoción y asombro precisamente porque el capitalismo de vigilancia es secreto. Su éxito se basa en operaciones de máquinas ocultas y retórica corporativa diseñada para ocultar su rastro de destrucción social: la destrucción de la privacidad, el discurso social envenenado, la información defectuosa y las instituciones debilitadas. Ella asumió un riesgo sustancial para despertar al mundo del sueño”.

Naomi Osaka – atleta

Naomi Osaka (Foto: REUTERS) Naomi Osaka (Foto: REUTERS)

“Naomi es una de las empresarias más exitosas en el deporte, defensora de la justicia racial y trasciende los deportes, más recientemente al usar su plataforma para priorizar la salud y el bienestar”, describió Billie Jean King, ícono del deporte. “Al hacerlo, ha inspirado a personas de todo el mundo y ha iniciado una conversación sobre la salud mental que se aplica no solo a los atletas sino a todos los seres humanos”.

Elisa Loncón Antileo – Presidenta de la Convención Constitucional de Chile

Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile (Foto: EFE/Elvis González) Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile (Foto: EFE/Elvis González)

La tarea de la asamblea de redactar una nueva constitución que reemplace a la redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet recayó bajo el liderazgo de Elisa Loncón Antileo, quien fue elegida presidenta de la asamblea constituyente. “Su elección fue nada menos que notable”, dice Kirsten Sehnbruch, profesora global de la Academia Británica, y ex investigadora de la Universidad de Chile. “Una mujer indígena de una remota comunidad mapuche en el sur de Chile presidía ahora una de las tareas más importantes y complejas de la historia reciente de Chile. Ha ejercido este liderazgo con énfasis en el carácter inclusivo de la asamblea y su papel como medio de canalización del diálogo social”.

Agnes Chow – activista democrática

Agnes Chow (Foto: REUTERS/Tyrone Siu) Agnes Chow (Foto: REUTERS/Tyrone Siu)

Cuando Agnes Chow tenía solo 15 años, se unió a las protestas contra los planes del gobierno de Hong Kong de implementar “educación moral y nacional” en las escuelas públicas. El gobierno retrocedió y esa victoria ayudó a allanar el camino para la carrera política posterior de Chow como una destacada defensora de la democracia. Chow fue arrestada en agosto de 2020 bajo la estricta ley de seguridad nacional de Beijing y cumplió casi siete meses en prisión

Liz Cheney – congresista, Cámara de Representantes de los Estados Unidos

Liz Cheney (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz) Liz Cheney (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Christine Todd Whitman, ex gobernadora de Nueva Jersey, escribió: “Mientras que muchos hombres en el partido republicano hablan mucho de fuerza, Cheney es la que sostiene sus palabras. Más allá de las etiquetas de ‘Nunca Trump’, ha llevado el manto más importante: ‘Nunca golpees’. Ella ha luchado por lo que es correcto, a un gran costo personal: la definición más verdadera de liderazgo que existe”.

Vanessa Nakate – Defensora de la justicia

Vanessa Nakate (Foto: REUTERS/Yves Herman) Vanessa Nakate (Foto: REUTERS/Yves Herman)

“La voz de Vanessa en el debate climático es absolutamente esencial”, escribe la activista sueca Greta Thunberg. ”En estos tiempos, cuando parece que la gente está más centrada en lo que deben decir para ser percibidos como educados, en lugar de lo que realmente se necesita decir, Vanessa le dice la verdad al poder. Y ella habla por muchos”.

Sotooda Forotan – Estudiante y activista

Sotooda Forotan Sotooda Forotan

En Afganistán, Sotooda, de 15 años, temía por su futuro: la idea de no volver nunca a la escuela. Cuando tuvo la oportunidad de hablar en un evento local, habló desde el corazón por ella misma y por millones de niñas y mujeres jóvenes en Afganistán. Protestó contra las acciones de los talibanes y exigió la reapertura de las escuelas para niñas en Herat. Malala Yousafzai lo resumió así: “Su valentía y fuerza empujaron a los líderes talibanes en Herat a permitir que las niñas regresaran a la escuela secundaria”.

Sviatlana Tsikhanouskaya – Líder, Consejo de Coordinación de Bielorrusia

Sviatlana Tsikhanouskaya (Foto: REUTERS) Sviatlana Tsikhanouskaya (Foto: REUTERS)

Sviatlana Tsikhanouskaya es una líder feroz y una ardiente defensora de la democracia. Tsikhanouskaya se vio obligada a huir de Bielorrusia después de lo que fue ampliamente denunciada como la reelección fraudulenta de Lukashenko. Incluso en el exilio, sigue siendo un símbolo de fortaleza y esperanza para los bielorrusos, según señaló Chrystia Freeland, viceprimera ministra y ministra de finanzas de Canadá.

Chloé Zhao – cineasta

Chloe Zhao (Foto: REUTERS/Henry Nicholls) Chloe Zhao (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

La primera mujer asiática, la primera mujer de color y la segunda mujer en ganar el Premio de la Academia a la Mejor Directora, Zhao, nacida en China, se convirtió en el centro de atención en abril por Nomadland, un docudrama que explotó todo tipo de cliché que uno podría suponer sobre las personas sin hogar. Luego cambió las expectativas al presentar Eternals, la salida número 26 de Marvel, un fracaso crítico y ahora se anticipa que será una de las películas más taquilleras de la franquicia de superhéroes.

Sally Rooney -autora

Sally Rooney Sally Rooney

La escritora irlandesa es un suceso literario desde la publicacón de Gente Normal. La tercera novela de Rooney se publicó este año (presenta a una autora lidiando con su celebridad), y fue un éxito de ventas inmediato.

Shonda Rhimes – productora de TV y autora

Shonda Rhimes Shonda Rhimes

La capacidad de Shonda Rhimes no solo para cambiar, sino para crear conversaciones en torno a la narración de historias y la televisión no tiene precedentes. Cuando Bridgerton llegó a nuestras pantallas, una vez más mostró su hábil toque para identificar el estado de ánimo del público y el enorme vacío que existía en la televisión para los dramas de vestuario que van más allá de la blancura en su centro.

Scarlett Johansson – actriz

Scarlett Johansson (Foto: REUTERS/Ringo Chiu) Scarlett Johansson (Foto: REUTERS/Ringo Chiu)

Scarlett Johansson, la actriz mejor pagada de Hollywood durante tres de los últimos cuatro años, este 2021 desafió al establecimiento del cine al demandar a Disney por lanzar su película Black Widow en su canal de transmisión y en los cines simultáneamente. Las dos partes llegaron a un acuerdo en septiembre por una suma no revelada.

Paula Rego – artista

Paula Rego en Madrid (Foto: Alberto Di Liolli) Paula Rego en Madrid (Foto: Alberto Di Liolli)

Luchando a través de un hogar religioso profundamente convencional en su Portugal natal, más tarde a través de un mundo artístico londinense dominado por hombres a mitad de su carrera, Rego se ha convertido probablemente en la pintora figurativa más importante de nuestro tiempo.

Gabriela Hearst – directora creativa de Chloé

Gabriela Hearst (Foto: Getty Images) Gabriela Hearst (Foto: Getty Images)

“La visión de Gabriela tiene que ver con la feminidad, pero es práctica al mismo tiempo. Ella ha aportado una energía fresca y moderna a la feminidad, ¡es un gran problema! Es femenino sin ser femenino. Es visual y verdadero”, escribió la diseñadora Diane Von Fürstenberg.

