Quién ganó el último debate presidencial y qué impacto puede tener en el balotaje, según la mirada de cinco expertos

¿Quién ganó el último debate presidencial? ¿Qué impacto puede tener en el balotaje? ¿Pudo cambiar la opinión de los indecisos lo que se vio anoche? Son preguntas inevitables y obligatorias que cinco analistas políticos y de opinión pública trataron de responder. Hubo una coincidencia generalizada de que Sergio Massa terminó esta noche mejor posicionado que Javier Milei, pero todos plantearon sus dudas sobre el resultado que podría tener entre los electores y, si efectivamente, lo que ocurrió en la Facultad de Derecho de la UBA influyó de algún modo entre los que todavía no saben qué hacer el domingo que viene.

Para abordar estos interrogantes, Infobae entrevistó después de concluido el debate -que tuvo un pico de rating de más de 48 puntos- a Enrique Zuleta Puceiro (OPSM), a Mariel Fornoni (Management & Fit), Augusto Reina (PulsAr-UBA), Lucas Romero (Synopsis) y el politólogo y consultor Roberto Starke. En el diálogo con ellos se buscaron detectar algunas certezas y sumergirse en el misterio de entender cómo piensa un electorado que vive entre la incertidumbre, el miedo y dosis cada vez más reducidas de esperanza.

El consenso -más allá de la aparente superioridad en el choque de argumentos del candidato de Unión por la Patria por sobre el de La Libertad Avanza- fue que todavía hay un cono de sombra sobre el efectivo impacto que tendrá el tercer y último debate, específicamente en una porción decisiva del electorado, que está entre el 15% y el 20%, que votó otro candidato que quedó en el camino, no decidió a quién votar, está en duda de ir o no a las urnas, o puede llegar a modificar su preferencia hasta en el mismo cuarto oscuro.

La opinión de Mariel Fornoni

“En términos generales fue un debate poco lúcido, de discusiones bastante básicas, donde Sergio Massa se mostró como el candidato más sólido, porque en general lideró y marcó agenda, sobre todo en la primera parte del debate, que era la más difícil, porque eran los temas económicos, que son el expertise de Javier Milei”, aseguró la directora de M&F.

Destacó que “era Sergio Massa el que tenía que dar explicaciones de la realidad que está viviendo la Argentina hoy y, sorprendentemente, el candidato oficialista fue a la ofensiva, marcó agenda y Milei se tuvo que limitar a responder las preguntas que le hacían”.

“En la segunda parte el debate se emparejó, Milei se soltó un poco más, pero evidentemente pesó más la preparación y la experiencia de Massa superior a la de Milei ¿Qué es lo que tenía que conseguir el debate? Captar no a ese 70% de votantes que está bastante definidos, porque son los que votaron a uno u otro en octubre, sino a votantes de Patricia Bullrich o de Juan Schiaretti que aún no están definidos o que podrían cambiar su voto. También a aquellos que estaban decididos a votar en blanco, o los que todavía no sabían si votar o no”, consideró.

El consenso es que Massa quedó mejor posicionado en el debate, pero la duda está en cómo tomó el electorado lo que ocurrió en la Facultad de Derecho

“No sé qué es lo que habrá podido tener más efecto, porque por un lado también se mostró un Massa más sólido, pero se mostró un Milei que si bien no expuso tanta preparación, siguió sosteniendo sus banderas en términos de algunos temas puntuales como la dolarización y la eliminación del Banco Central”, agregó.

“Tampoco Milei asustó con comportamientos autoritarios, o algún tipo de inestabilidad emocional, que era lo que siempre se pretendió mostrar como su talón de Aquiles. Los dos cumplieron su cometido: Massa no quedó tan en evidencia en relación a dar explicaciones sobre el Gobierno y sobre su rol como ministro de Economía. Y Milei tampoco quedó expuesto en términos de su vulnerabilidad en términos de la emocionalidad”, consideró Fornoni.

La mirada de Zuleta Puceiro

“El debate siguió una lógica muy diferente a lo que se esperaba. Lejos de encontrarnos frente a una confrontación entre visiones de la política o, en todo caso, expresiones de la antinomia que se ha planteado en la Argentina, vimos más bien un debate entre dos personas: yo, vos, yo, vos, que se centró muchísimo en aspectos personales y de chicanas”, expresó Zuleta Puceiro

El titular de OPSM continuó: “Massa tuvo una evidente superioridad, propia de un mejor entrenamiento y el ADN de la política, y que le permitió poder aprovechar mejor los minutos. En la parte técnica, Massa es muy superior, mientras que Milei sorprendió por la falta de frescura y aceptó ese riesgo. Lo aceptó al responder a todo un interrogatorio que le iba planteando su rival. Es muy viejo en los manuales de campaña y en los manuales de debate: cuando un candidato llega a poner al otro en la posición de acusado”.

Zuleta Puceiro destacó que “Milei, que tiene la carga de proponer, de transformar y de abrir un horizonte nuevo, se vio obligado a un interrogatorio en gran parte bastante forzado, al se emplazado a responder por sí o por no. El haber aceptado eso le dio la iniciativa a Massa. Y en este momento de las campañas, quien tiene la iniciativa y fija la agenda tiene una ventaja muy importante. Creo que desde el punto de vista técnico del debate, la verdad de las cosas es que Massa fue muy superior”.

Javier Milei, candidato por La Libertad Avanza, respondió las preguntas que le planteó Sergio Massa

“Lo que me pregunto es si lo que ha visto la gente, desde afuera, es otra cosa y no ve más bien el político suficiente, canchero, capaz, frente al político un poco más rudimentario, pero más sincero. Si acaso confundido frente a una estrategia que no domina, como quien no domina las artes de los debates televisivos”, consideró.

El estudio de Augusto Reina

“Lo que vimos en general entre los votantes de Juntos por el Cambio y los indecisos es que hubo mucho desconcierto y desorientación respecto a qué hacer con su voto. Lejos de agregarle coordenadas y tirarle señales para que definan su posición, el debate los puso en una posición incluso más incómoda que los que estaban antes”, explicó el investigador.

PulsAR, de la UBA, es un centro de estudios que en los últimos debates analizó cómo impactó en los diversos electores esos eventos y su impacto potencial al momento de la elección. En esta oportunidad, Reina advirtió que en el procesamiento de los primeros datos después de terminado el debate es que habría tenido éxito la estrategia de Massa de “exponer un poco más a Milei y sus ideas”, que se evidenció en “cierta reticencia a cruzar el río que implica votar” al candidato libertario.

“Entre los que estaban en duda, ahora se inclinan más a votar en blanco que ir a votar a Milei o incluso a Massa. No es que se definieron por un lado, por el otro. Desde el punto de vista de la estrategia de posicionamiento de cada uno, me queda claro qué es lo que quiso ir a hacer cada uno. Massa intentó que el foco, el spotlight, esté sobre Milei y exponerlo ahí, que explique todas sus posiciones públicas y sobre todo, lo hizo en el bloque económico, que es donde más le complica hablar de esos temas”, aseguró.

Augusto Reina indicó que “en los siguientes bloques, ya en la dinámica más de interacción entre ellos, se hizo más balanceada, pero ya habiendo cumplido el cometido que intentó Massa en el primer bloque, que es no hablar de los 12 puntos de inflación y la crisis económica que hay en Argentina y si no centralmente, que Javier Milei vaya a dar explicaciones”.

“Lo dijo una persona textual en el grupo focal que estamos haciendo acá de los votantes de Milei, los propios votantes de Milei lo vieron como “una oportunidad perdida”, que es donde esperaban que él tenga una forma más impactante”, consignó el director de PulsAr.

La conclusión de Lucas Romero

“Da la sensación que Milei parece haber preparado el debate para exponer su propuesta y Massa lo preparó para exponer su propuesta, pero también para exponer las propuestas de Milei. O sea, ya claramente hay una diferencia en términos de la preparación. Uno planificó el debate, el otro planificó inteligentemente el debate, tratando de aprovechar todas las ventanas de oportunidad que ofrece o que ofrecía esta instancia. Uno es un político inexperto, el otro es uno profesional”, manifestó Romero.

Para el titular de Synopsis, “hoy quedó expuesta más que nunca la asimetría entre las habilidades y destrezas de los dos candidatos. Entre los recursos de campaña de uno y de otro, entre la inteligencia estratégica de una campaña y la otra, en definitiva, entre un político profesional y un político inexperto, que no resuelve la necesidad que tiene cualquier candidato que va a dar una pelea electoral de tener una estrategia inteligente, una planificación de los actos de campaña, una identificación de las ventanas de oportunidad, una identificación de las ventanas de cuestionamiento hacia las propuestas de los rivales”.

“Esta simetría quedó muy expuesta. De hecho, teniendo Massa muchos más asuntos por los cuales responder por ser gobierno, Massa logró que sea Milei el que esté en el foco de la duda y que tenga que dar cuenta de alguna de sus afirmaciones de campaña. En definitiva, el ministro de un oficialismo cuestionado pregunta y el candidato de la oposición se deja preguntar y no se permite incomodar al rival”, consignó.

Roberto Starke

“Si hay que evaluar quién gana un debate, tengo que decir que el que salió mejor posicionado, no sé si lo ganó, pero salió mejor posicionado, fue sin dudas Sergio Massa. A Javier Milei se lo vio menos estructurado, mucho más amateur. En cambio Sergio Massa fue la contracara, no en vano es un político profesional que hace más de 30 años que está en este oficio”, aseguró Starke.

Impacto del debate en el balotaje

Enrique Zuleta Puceiro

“Tenemos que ver si es esto o no lo que va a definir. Yo pensaba que este debate es muy importante de cara al aspecto emocional de la campaña, pero es posible que haya quedado pendiente esa dicotomía entre continuidad o cambio, porque si esa dicotomía está presente, el debate ha sido irrelevante. Si esa dicotomía no está instalada, acaso el debate le dé una ventaja a Massa”, consideró Zuleta Puceiro.

Y agregó que “seguramente ya hay encuestas que han hecho los canales, como fue la de Victoria Villarruel sobre Agustín Rossi, que le dio una diferencia muy grande que no la pudo levantar durante la semana Rossi. El segundo momento va a venir mañana, cuando los comentaristas muy exigentes, muy afilados y la verdad que los medios están cumpliendo un papel muy importante, lleven una cantidad de preguntas que no estuvieron presentes hoy y que de alguna manera han dejado un vacío difícil de colmar”, agregó. Y continuó: “Massa sacó ventajas, pero ahora dudo que eso le represente sin más, automáticamente una ventaja electoral, vamos a verlo, viene una semana muy importante”.

Pero Zuleta Puceiro agregó una nueva perspectiva sobre el futuro: “El saldo final después del debate y probablemente después de las elecciones, es que está ampliando una zona de centro en la sociedad argentina. Lo que va a resultar después de estas elecciones es que la franja del voto moderado, por activa o por pasiva, se ha ampliado notablemente. Las posiciones extremas han quedado muy fuera de los márgenes. Me parece que hay un saldo positivo en este tipo de conflicto que en realidad se está debatiendo sobre ver quién es más de centro, quien es más moderado, quién se hace cargo de los problemas que hemos tenido ante todos estos años y quién está dispuesto a producir un proceso de innovación política”.

Mariel Fornoni

“En general, los debates no definen demasiado en una elección. Pero en esta elección, que es tan justa y que va tanto por los bordes, cualquier punto suma. En términos generales, creo que Massa se mostró más sólido, pero creo que Milei cumplió con su objetivo de no mostrarse de alguna manera vulnerable emocionalmente”, destacó Fornoni.

“Massa fue más sólido, pareció que estaba mejor preparado y tiene más expertise en los debates. Ahora que tenga experiencia confirma que es parte de la casta, justo aquello que los que quieren votar un cambio están tratando de no volver a elegir”, alertó y prosiguió: “No sé qué impacto tendrá, lo vamos a saber recién el fin de semana que viene. Si algo tuvo que ver en el cambio de tendencia del voto de lo que veníamos viendo hasta el momento, que era una diferencia a favor de Milei, pero no demasiada. Si esto realmente pudo emparejar las cosas a Sergio Massa y esta solvencia o esta victoria aparente del debate, le dio una mejor situación lo sabremos más adelante. Me parece que Milei incluso ha estado mejor en los debates anteriores, cuando eran más candidatos que en este mano a mano con Massa”, concluyó.

Augusto Reina

“La primera impresión que tenemos es que o se genera más voto en blanco o más indecisión, pero por lo pronto, no terminó siendo el debate un empujón para la campaña de Javier Milei. Dado como están los estudios de opinión pública, entiendo que le permitió al candidato de Unión por la Patria asomar el cuello y respirar en la última semana de campaña”, aseguró el director de PulsAr.

Lucas Romero

“En términos de impacto, creo que Massa aprovechó al máximo la oportunidad que tenía en esta instancia, no tanto para convencer a los indecisos de su propuesta, sino para hacerlos dudar de la propuesta de Milei, porque en definitiva, ese era el objetivo, tratar de materializar en el debate parte de los ejes de la campaña del miedo. Milei no estudió ni se preparó para este tipo de estrategia ofensiva de Massa y no pudo responder con claridad, con elocuencia y solvencia. Pero habrá que ver hasta qué punto esto hace dudar a todo el voto opositor, que en última instancia no quiere darle continuidad al Gobierno”, dijo Romero.

Para el director de Synopsis, “si Massa, eventualmente, no lograra ganar esos votos opositores, al menos le conviene que sean blancos. Obviamente que va a necesitar juntar más votos que Milei, pero de última, si logra generar dudas o inquietudes en los votantes opositores que tienen dudas, inquietudes sobre Milei, quizás hoy hizo el mayor esfuerzo posible para lograrlo. Veremos si en definitiva ha tenido el éxito suficiente el 19 de noviembre. Hubo uno que aprovechó al máximo las posibilidades del debate, que es Massa y otro que trató de minimizar al máximo los riesgos, quizás a costa de quedar un poco en desventaja y asumiendo algún tipo de costo. Veremos después en el resultado, en cuanto en cuanto se materializa”.

Roberto Starke

“¿Qué consecuencias políticas puede tener lo que ocurrió esta noche en la Facultad de Derecho? En general, en los debates los candidatos no van a sus públicos fidelizados. Son esos públicos los que van a decir si Milei estuvo bien o Milei estuvo mal, Massa estuvo bien, Massa estuvo mal. Por el lado de los votantes propios, este debate no va a tener mucha influencia ni va a generar consecuencias específicas”, resaltó Starke.

“Donde sí puede haber consecuencias específicas es en un 10% de gente indecisa que ahí puede llegar a tomar alguna decisión a partir de lo que ha visto. Pero no creo que vaya a modificar mucho las cifras como tampoco que vaya a ser determinante. Creo que la gente vota por otros motivos, no solamente vota por argumentos o vota por estilos o emociones que le produce un debate, sino que vota básicamente por la proximidad o la lejanía que tiene con cada uno de los políticos que se presenta a una elección”, concluyó.

