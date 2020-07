Quién es Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista feminista que cuestiona el machismo estructural americano

Es la mujer más joven de la historia del Congreso de los Estados Unidos, el año pasado Trump la comparo con Evita. Hoy les responde a los insultos machistas de Ted Yoho, el diputado republicano, tras haberla llamado “maldita perra”.

El jueves pasado Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) se expresó en plena sesión de la Cámara con un fuerte discurso feminista ante los insultos que el lunes 20 de julio recibió por parte del congresista Ted Yoho, que tras un caliente debate sobre el aumento del crimen y el desempleo en Nueva York le apunto con el dedo, la llamó “desagradable, loca y peligrosa” y se refirió a ella como “una maldita perra” frente a los periodistas testigos.

AOC rechazo las supuestas disculpas del congresista luego del episodio, que se justifico diciendo que fue malinterpretado y que “habiendo estado casado por 45 años y con dos hijas, soy muy consciente de mi idioma” y continúo diciendo “no puedo disculparme por mi pasión, o por amar a Dios, mi familia y mi país”. Fue esta no disculpa y no quizás el insulto sexista lo que la motivo a denunciar y rechazar este tipo de lenguaje que se normaliza y se despliega contra todo tipo de mujeres, todos los días. También se refirió al hecho de que el congresista usara a las mujeres de su familia para no responsabilizarse de su conducta. Esto la impulso a denunciar públicamente el incidente: “No necesito que el representante Yoho se disculpe conmigo. Claramente él no quiere”, y “tener una hija no hace decente a un hombre. Tratar a las personas con dignidad y respeto, sí” dijo.

Una vez mas AOC se expresa en contra de la misoginia y el machismo de sus detractores, como ocurrió el año pasado cuando el presidente Trump la comparo con Evita Perón considerándola como una “joven mujer desvariando y delirando como una lunática en una esquina” y manifestó que “no sabe nada”. Ocasionando la respuesta de la diputada a través de Twitter citando las frases de Evita: “Sé que, como todas las mujeres, tengo más fuerza de la que parece”. Quien es AOC que estando en su primer mandato tiene la mayor cantidad de seguidores en Twitter, 7.9 millones de seguidores y supera la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi que tiene 4,9 millones.

“Aquí está mi respuesta completa con respecto al Sr. Yoho y la cultura de la misoginia que inspiró sus acciones. Aprecio profundamente a mis colegas y a todos los que hablan abiertamente contra el maltrato desenfrenado de las mujeres tanto en el Congreso como en todo el país” dijo recientemente Alexandria en Twitter.