Quedó oficializada la conformación del interbloque Las Provincias Unidas en el Senado

Finalmente, se presentó en el Senado de la Nación un nuevo interbloque conformado por diferentes bloques provinciales. Con una carta a la Presidencia de la Cámara alta, se informó que cuatro bancadas que hasta ahora trabajaban por separado, se unen.

El nuevo interbloque denominado Las Provincias Unidas está conformado por Carlos Espínola, Edgardo Kuider y Alejandra VIgo de Unidad Federal; Juan Carlos Romero de Cambio Federal, Edith Terenzi de Despierta Chubut y Lucila Crexell del Movimiento Neuquino. La presidencia del interbloque quedó a cargo del correntino Espínola.

El plan no se agota allí porque buscan sumar otros jugadores en la Cámara alta. Los gobernadores apuntan a los dos senadores nacionales de Misiones: Arce y Rojas Decut. Además, aseguran, podría unirse un senador radical, que está conversaciones con los mandatarios provinciales.

La carta dirigida a Villarruel

Quien había formado parte de las conversaciones, pero definió quedarse afuera del interbloque, fue la rionegrina Mónica Silva de Juntos Somos Río Negro. “Nosotros no estamos interesados”, había adelantado una alta fuente de la administración de Alberto Weretilneck.

El flamante bloque responderá a los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Martín Llaryora, de Córdoba; Rolando Figueroa, de Neuquén; y Raúl Jalil, de Catamarca. Podría sumarse el misionero Hugo Passalacqua.

La intención del nuevo bloque es acompañar la gestión de Javier Milei, por lo que actuaría en tándem con los 6 senadores que conforman La Libertad Avanza. En el mejor escenario, el oficialismo podría tener el acompañamiento de alrededor de 17 legisladores que, sumados a los 6 del PRO que suelen acompañar a La Libertad Avanza, le daría la posibilidad de tener 23 votos contra los 33 de que hoy detenta Unión por la Patria.

En medio de la discusión quedó la senadora rionegrina que responde directamente al gobernador Weretilnek. El hombre fuerte de la provincia patagónica fue hasta hace poco senador y mostró una gran habilidad para mantener los canales abiertos tanto con el bloque de Unión por la Patria como con el PRO y la UCR. En los ultimos tiempos mostró esa cualidad en las conversaciones con la Casa Rosada, tanto es así que logró inclinar la balanza para que YPF defina hacer la planta de licuefacción en su provincia en la disputa que mantenía con Buenos Aires.

la presentación oficial del nuevo interbloque será este jueves en la sesión que se definirá en la reunión de Labor Parlamentaria de esta tarde. Aunque aún no está resuelto el temario, habría una posibilidad de debatir pliegos de jueces -no los de la Corte Suprema que aún no tiene dictamen – y el proyecto del banco de datos genéticos.

Pero quizás el punto de mayor relevancia es que le da a estos gobernadores un mayor poder de negociación en la previa a que comience el debate del Presupuesto 2025 en lo que se refiere a la discusión de los fondos para subsidios al transporte o a la hora de poner o quitar una obra en las planillas de financiamiento del Estado nacional.

El armado de este itnerbloque se comenzó a gestar durante el verano. El impulsor fue el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien luego de varias escaramuzas con la Casa Rosada logró reencausar la relación. Sin embargo, eso le sirvió de experiencia para entender la capacidad que tenía para negociar con la Casa Rosada por lo que avanzó en la idea de crear, primero, un bloque patagónico que luego se transformó en un bloque de gobernadores teniendo en cuenta que la representatividad de muchos quedaba diluída por la poca presencia en el Senado. Ahora, al momento de debatir el Presupuesto 2025, los gobernadores mostrarán más músculo en la discusión a la hora de definir los ítems más importantes.



A continuación, la integración de los bloques:

UNIDAD FEDERAL: Senador de la Nación, D. Carlos Mauricio Espíndola; Senador de la Nación, D. Edgardo Darío Kueider; Senadora de la Nación, Lic. María Vigo

CAMBIO FEDERAL: Dr. Juan Carlos Romero

DESPIERTA CHUBUT: Senadora de la Nación, Dra. Edith Terenzi

MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO: Senadora de la Nación, Dra. Carmen Lucila Crexell

“A propuesta del Senador Romero, dicho interbloque será presidido por el Senador Espíndola”, informaron en la presentación que llevó la firma de cuatro integrantes de los distintos bloques.