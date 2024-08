Quedó ciego a los cuatro años, vendió golosinas en la calle y lo comparan con Messi: el goleador de Los Murciélagos que buscará el Oro en París 2024

El próximo 28 de agosto comenzarán losJuegos Paralímpicos de París 2024 y la Argentina sueña con ganar una medalla dorada en el fútbol 5 para ciegos con la participación de Los Murciélagos, la selección campeona del mundo y América que viene de ganar la Plata en Tokio 2021. La gran figura del elenco Albiceleste es Maximiliano Espinillo, el goleador del equipo al que comparan con Lionel Messi por su increíble habilidad dentro del campo de juego.

El futbolista de 30 años nacido en Córdoba jugará sus terceros Juegos Paralímpicos con el seleccionado argentino y buscará completar su colección de medallas con una de oro, que se le viene negando a Los Murciélagos desde Río de Janeiro 2016 (bronce) y Tokio 2021 (plata). “Para los Juegos de París esperamos lograr la medalla de oro, que se nos viene esquivando”, dijo Espinillo en una entrevista para el canal oficial paralímpico.

Al contar su historia sobre cómo se inició en el mundo del deporte, Maxi comenzó narrando que a los 4 años perdió la vista a raíz de una enfermedad. “Quedé ciego a través de un virus en la vista, se me hizo un desprendimiento de retina y bueno, hace 26 años que soy ciego. Con el deporte empecé en los Juegos de Toronto (2015), que fue mi primer Panamericano, el cual después me llevó a poder participar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016″, expresó. “Se me hizo una presión ocular muy fuerte, me operaron y el nervio óptico no aceptó la cirugía. No alcanzo a distinguir colores, figuras, pero sé cuando es de día o de noche, nada más”, le contó al sitio oficial de los Juegos Panamericanos de Santiago.

“Fue un camino con mucho sacrificio, esfuerzo y entrenamiento. Por ahí siempre me preguntan cómo es jugar a la pelota siendo ciego y bueno, creo que eso me ayudó mucho a a poder superarme en todo. No tener la vista no me limitó en ningún aspecto de la vida hasta ahora. Digamos que ser parte de un grupo y de una selección es increíble. Es un orgullo y un honor muy grande, sea en un Juego Paralímpico o en cualquier otro torneo”, continuó el atleta cordobés.

Espinillo, nacido en la villa El Nylon compartió detalles de su vida en una entrevista con el diario La Voz de Córdoba, en la que destacó cómo él y su familia vivieron situaciones extremadamente difíciles. Sus padres, también ciegos, eran vendedores ambulantes y él trabajaba junto a ellos desde temprana edad, vendiendo pilas, relojes, chocolates, alfajores y otras golosinas en los colectivos. “Es muy loco haber venido desde ahí y estar acá. Vivía en una casa en la que llovía más adentro que afuera y trabajaba en la mañana, de 9 a 1 de la tarde”, recordó.

El amor por el fútbol comenzó a los cinco años para Espinillo, quien comenzó a practicar con una pelota envuelta en una bolsa o balones de plástico con piedras dentro para que hiciera ruido y tuviera la referencia. Esta pasión y curiosidad por el deporte se convirtieron en su refugio y motivación, llevándolo a destacar en el fútbol para ciegos.

“Soy lo que soy gracias al fútbol para ciegos, al deporte. No solamente como jugador, sino también como persona, ya que me puedo desenvolver prácticamente como una persona que tiene sus cinco sentidos. Por ser un deporte para las personas que tienen discapacidad es fundamental, no solamente por el hecho de competir o ganar medallas, sino también para la vida misma. Te da mucha independencia, mucha orientación”, agradeció Maxi.

Espinillo es uno de los sucesores del retirado Silvio Velo, una de las leyendas de Los Murciélagos. Con sus goles determinantes para conducir a la Argentina al título en el Mundial de Birmingham en 2023, donde venció en los penales a China para vengarse de dos finales perdidas ante Brasil y cortar una racha de 17 años sin copas, se mostró agradecido por el aliento recibido: “Siempre contar con el apoyo de la gente es muy importante. Seguramente se van a hacer muchos esfuerzos para que nuestros familiares o gente allegada a nuestra selección pueda ir a vernos jugar en París”.

Maximiliano Espinillo, la estrella de Los Murciélagos, en acción

Por último, el baluarte de Los Murciélagos dejó un mensaje motivador a todas la gente que se encuentra en alguna situación difícil a nivel personal pueda disfrutar del deporte y salir adelante. “Invito a las personas que quieran hacer un deporte que lo hagan, sea cual sea, que lo puedan aprovechar, porque no solamente es muy lindo para el tema de la salud, sino también para poder ser independiente y poder desenvolverse solos”, concluyó.

La selección argentina debutará el 1 de septiembre a las 8.30 ante Marruecos, por el Grupo B. En la segunda jornada, los dirigidos por Ariel Figueroa enfrentarán a Colombia (2/9, 6.30) y cerrarán la fase frente a Japón (3/9, a las 8.30).

El plantel de Los Murciélagos de cara a París 2024 está conformado por los jugadores de campo Ángel Deldo (Chaco), Nahuel Heredia (Córdoba), Froilán Padilla (Santiago del Estero), Jesús Merlos (Buenos Aires), Matías Olivera (Buenos Aires), Maximiliano Espinillo (Córdoba), Ezequiel Fernández (Buenos Aires) y Mario Ríos (Misiones), junto a los arqueros Germán Müleck y Darío Lencina, ambos de Buenos Aires.

Maximiliano Espinillo es la figura del seleccionado de fútbol para ciegos de la Argentina