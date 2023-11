Qué provincias ya confirmaron que pagan el aguinaldo y cuáles no

A partir del 10 de diciembre, la Argentina tendrá un cambio rotundo: asumirá Javier Milei como presidente, con un modelo de país muy distinto al que hasta ahora llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández. También habrá un fuerte cambio de gestión en muchas provincias, mientras que otras continuarán con sus gobiernos actuales. Con el fin de año a la vuelta de la esquina, una de las primeras decisiones que cada provincia deberá tomar es si paga o no el aguinaldo.

Consultado por si está garantizado el Sueldo Anual Complementario (SAC), Milei respondió en una entrevista que «no hay plata» y que «recortarán lo que tienen que recortar». Evitó dar una respuesta a una de las preguntas que más se hace: ¿peligra el aguinaldo?

«¿Qué pasa si el Estado no tiene para pagar todos los gastos más el aguinaldo?», le preguntaron a Milei. «Se ajustarán otros gastos. No hay plata. ¿Cuándo no hay plata, qué hacemos? Mi premisa es que a la gente no se la toca. Así que caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política», explicó el presidente electo.

La Ley de contrato de Trabajo establece que el aguinaldo debe ser pagado dos veces al año. La primera parte del SAC será percibido por los trabajadores en junio y la segunda parte, en diciembre. Por ley, tanto las empresas privadas como el Estado deben pagarlo. Por ende, el presidente electo no puede cancelar la liquidación del mismo.

Qué provincias confirmaron el pago del aguinaldo

Provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof envió hoy a la Legislatura un pedido de autorización para tomar deuda por 150 millones de dólares que espera que se apruebe a la brevedad para poder cumplir con el aguinaldo de 600.000 trabajadores públicos.

El gobernador, que estará al mando de PBA por cuatro años más, se reunió con más de 80 intendentes electos de Unión por la Patria. Muchos reconocieron que el año que viene «habrá que ajustar», y que la deuda que pidió Kicillof significa que las administraciones podrán afrontar el pago del SAC.

Entre Ríos

El gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró que «algunas provincias tienen dos o tres meses de masa salarial ahorrada», pero que «no es el caso de mi Provincia». Sin embargo, llevó calma a los entrerrianos: «Tengo asegurado el pago del aguinaldo».

«El mes de diciembre va a depender de la recaudación. Eso es lo que me dicen las autoridades actuales del área económica. Estamos preocupados por la situación fiscal y financiera», alertó Frigerio.

Catamarca

“En Catamarca somos muy ordenados en las finanzas públicas. Vamos a poder afrontar el aguinaldo”, aseguró el gobernador de la provincia, Raúl Jalil.

No todas las provincias confirmaron el pago del aguinaldo

Chaco

El gobernador electo, Leandro Zdero, escribió en X (antes Twitter): «Quiero llevar tranquilidad a los chaqueños. Cualquiera sea la circunstancia de las finanzas provinciales cuando tengamos que asumir, el pago de aguinaldos estará garantizado. Mi prioridad será siempre la gente».

Además, el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura de la provincia y diputado electo, Santiago Perez Pons, afirmó: “En diciembre la provincia registrará ingresos aproximados de unos $81.000 millones de recursos nacionales y provinciales. Pudiendo afrontar de esta manera el pago de aguinaldo (alrededor de $20.000 millones) y de los salarios de diciembre”.

Corrientes

Tras pagar los haberes de noviembre este pasado fin de semana, el gobernador Eduardo Valdés aseguró que «sueldos, plus y aguinaldo que están absolutamente garantizados, que (los correntinos) se queden tranquilos».

El gobernador, además, otorgó un pequeño aumento del 10% para empleados provinciales y 11% para docentes. Aunque suele entregar un bono en diciembre y enero del nuevo año, todavía no dio señales de que se entregará un extra esta vez.

Jujuy

El secretario Adjunto del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Sebastián López, dijo que “había cierto clima de incertidumbre frente a lo que había dicho Gerardo Morales que, si ganaba Milei, no iban a poder pagar los sueldos, lo cual generó en los compañeros la incertidumbre de no saber qué va a pasar”.

Por eso, los sindicatos confirmaron que se pagará el aguinaldo a fin de año, luego de que el gobierno provincial accediera tras el pedido de los sindicatos en una reunión. “Aclaramos que no es ni para festejar ni es un logro porque tenemos bien en claro que eso es por ley, pero si el mandatario de la provincia lo pone en duda, nosotros queríamos tener una certeza”, declaró López.

La Rioja

El ministro de Hacienda Jorge Quinteros, sostuvo que “está todo previsto para pagar” el aguinaldo pero que “tienen preocupación” sobre lo que va a pasar con el nuevo gobierno nacional que estará encabezado por el presidente electo Javier Milei.

Mendoza

El gobierno confirmó a medios provinciales que se abonará sin problemas la segunda cuota del Salario Anual Complementario. «Vamos a pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Las cuentas del Estado mendocino están saneadas y tenemos superávit. Hemos achicado la deuda pública, o sea que acá no hay ningún problema», afirmó el gobernador saliente, Rodolfo Suárez.

Salta

El Ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Guillermo Villada, aseguró que pagarán el aguinaldo con recursos internos, y subraró la voluntad de adoptar una actitud «cautelosa» frente a las posibles medidas que Milei pueda anunciar.

El funcionario aseguró que la administración provincial «nunca puso en duda el pago del aguinaldo». Además, destacó que, a pesar de los pronunciamientos de Javier Milei, la provincia mantiene un balance financiero sólido.

Santa Fe

El futuro ministro de Gobierno, Fabián Bastía, se comprometió a pagar los aguinaldos. “El gobernador electo lo dijo: vamos a hacer todos los esfuerzos y vamos a actuar con responsabilidad para pagar el aguinaldo, dejando claro que la situación es muy difícil”, aseguró.

“Vamos a pagar cuando tengamos los fondos disponibles, la obligación está y vamos a recurrir a todos los medios para conseguir los fondos necesarios para pagar”, confirmó.

Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo aseguró que «el gobierno de la provincia ha tomado medidas con el objetivo de garantizar los sueldos, el aguinaldo y continuar la asistencia en áreas vitales como educación, salud y seguridad”.

El mandatario analizó la situación actual y alertó “las variables macroeconómicas, como la inflación, la comercialización y producción, no están pasando por el mejor momento y en recaudación provincial, tanto de coparticipación nacional como de renta, están cayendo los recursos”.

Qué provincias no confirmaron el pago del aguinaldo

Chubut

El gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, aseguró que la provincia «no va a poder pagar los aguinaldos producto de la irresponsabilidad de (Sergio) Massa«. «Hay otras provincias en esta situación», agregó.

Torres explicó que la rebaja de Ganancias que impulsó el actual ministro de Economía impide que Chubut pueda afrontar el pago del SAC. “Lo que hizo Massa fue una medida proselitista, de campaña, de manera inconsulta con los estados provinciales y con la plata de las provincias. A Chubut le cuesta aproximadamente dos masas salariales y en este contexto se le hace imposible afrontar el aguinaldo”, explicó.

Formosa

El gobernador Gildo Insfrán todavía no hizo referencia al pago del aguinaldo en diciembre, por lo que no está confirmado que se pagará el SAC en toda la provincia. Sí lo confirmó, en cambio, el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré: «De cualquier manera, ajustando o buscando los mecanismos, vamos a cumplir con el pago del aguinaldo«.

La Pampa

El gobernador reelecto, Sergio Ziliotto, no se expresó respecto al SAC. El ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Guido Bisterfeld, declaró que «hay una preocupación para poder afrontar el fin de año». «Además, este año tiene la característica de que hay cambios de intendente en varios municipios, con lo cual ya los intendentes electos están viniendo entrevistarse con el Secretario de Asuntos Municipales para ver los números, para ir previendo y hacer la transición», explicó.

En declaraciones radiales, agregó: «La ventaja de este año es que justamente en diciembre va a ir el cobro del bono, que está asegurado y, en el caso de los municipios, esos fondos de Nación son de libre disponibilidad. En el caso de provincias están afectados por ley a la construcción de vivienda, pero en el caso del efectivo que le transferimos a los municipios es de libre disponibilidad y cada intendente o presidente de Comisión de Fomento dispone de qué utilidad o qué finalidad le da a esos fondos».

Misiones

Todavía no hubo confirmación del pago del medio aguinaldo de diciembre en Misiones.

Neuquén

Tampoco hubo confirmación sobre el pago del Salario Anual Complementario en diciembre.

Río Negro

Al igual que Misiones y Neuquén, no hubo funcionarios públicos que se hayan expresado sobre el pago del aguinaldo.

San Juan

Los representantes sindicales creen que su pago no corre peligro, pero permanecen alerta. Patricia Quiroga, secretaria general de UDAP, aseguró: “Vamos a luchar para que el aguinaldo se pague”, aseguró. José “Pepe” Villa, titular de UPCN, se sumó: «Por ley tiene que venir la coparticipación y los aguinaldos deben pagarse».

San Luis

Tampoco se confirmó si habrá aguinaldo en diciembre.

Santa Cruz

Desde el equipo del futuro gobierno de Claudio Vidal, el gobernador electo de Santa Cruz, adelantaron que la provincia enfrenta una cruda realidad financiera, expresaron preocupación por atrasos salariales y freno de acuerdos paritarios y advirtieron que “será un desafío enfrentar el aguinaldo y los próximos sueldos”.

Santiago del Estero

En agosto pasado, el gobernador Gerardo Zamora había dicho que el 21 de diciembre estará disponible el pago del aguinaldo y el 28 se abonará el sueldo del mes de diciembre. Sin embargo, todavía no se había definido el nuevo gobierno. Por lo tanto, aunque se presume que el aguinaldo se abonará, no hubo una confirmación tras el triunfo de La Libertad Avanza y las declaraciones de Milei.

Tierra del Fuego

“Estamos haciendo lo posible para que se cumpla en tiempo y forma. De igual manera, tenemos que esperar al 10 de diciembre y ver como transcurre el mes. Nosotros estamos trabajando para garantizarlo en término”, aseguró el ministro de Finanzas Públicas de Tierra del Fuego, Federico Zapata García.

