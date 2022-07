Qué planes sociales recibe Mariana, la mujer del polémico video viral: «Prefiero ganar 50 lucas en mi casa»

Luego de la polémica generada tras la viralización de los videos de Mariana Alfonzo en la plataforma Kwai, la beneficiaria de los planes sociales reafirmó este martes su postura a favor del beneficio que cobran las familias que. desde su óptica, se encuentran estigmatizadas por quienes defienden el trabajo formal. “Si tengo que elegir entre ganar 55 ‘lucas’ en blanco o 50 en mi casa, prefiero ganar 50 en mi casa con los planes”, comunicó Mariana a La Nación y volvió a encender la polémica.

Mariana Alfonzo, de 34 años, volvió a defender los planes sociales: «Si el plan durara hasta que yo tenga 50 sería un golazo, no laburo más». Si bien aclaró que «es consiente del rol» de los trabajadores, la situación y bronca de algunos contra ella «es culpa del Gobierno, no mía». “Los argentinos no somos de trabajar por dos pesos, queremos cobrar lo justo, mínimamente lo básico”, agregó en diálogo con El Trece y en TN.

Por otro lado, habló de político y bancó a la gestión de Alberto Fernández, pero en esta oportunidad le dedicó un mensaje especial a la oposición política, tras advertir que el clima de tensión y efervescencia social se profundizaría en caso de triunfar Juntos por el Cambio en las elecciones del 2023: «Si ganara la oposición, la Capital sería un desastre total. Los movimientos sociales- se la darían vuelta», anticipó.

Al vivir en un barrio popular en el cual convergen distintas organizaciones sociales como Barrios de Pie, Quebracho y del Frente de Todos, Mariana opinó que habría un levantamiento de las organizaciones ante un eventual triunfo de un gobierno no peronista.

“En menos de una hora estarían en la Ciudad. Solo el Movimiento Evita ya les coparía todo el obelisco y la calle Corrientes”, sostuvo en diálogo con La Nación, además de aclarar que «opina igual» que dichas agrupaciones.

“Todo el país entero se le va en contra y el nuevo presidente tendría que salir en helicóptero”, amenazó.

Quién es Mariana Alfonzo y qué planes cobra

Mariana Alfonzo es mamá de tres hijos, vive en Cañuelas (partido de Ezeiza) y trabaja como empleada administrativa del Estado. En las últimas horas la mujer fue el centro de la polémica en las redes sociales tras responder una serie de críticas formuladas por quienes, a su entender, «estigmatizan» a los sectores vulnerables que cobran los planes sociales:

La mujer no tiene empleos formales registrados en AFIP. Mariana es beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar desde el año 2018. También recibe las Asignaciones Familiares.

En julio del 2020 la mujer cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y en el transcurso del mismo año fue beneficiaria del Programa Hogar, que permite acceso a la garrafa a través de un subsidio mensual cuyos destinatarios son los hogares de bajos recursos.

También contó que terminó el secundario y había recibido una beca para estudiar medicina, pero que su padre se negó porque la joven tenía que cuidar la hija que tuvo a sus 15 años.

“Estoy esperando que se me dé la baja en el Potenciar Trabajo en dos o tres meses porque no estoy trabajando. Cobro por el plan $22 mil, casi $6 mil por cada uno de mis tres hijos, la garrafa y la tarjeta Alimentar $18 mil. Suponete que me ofrezcan un trabajo de $80 mil no me conviene, porque $20 mil irían para la niñera, estaría ganando lo mismo que ganaría estando en mi casa”.

“Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el cuete”, “gente laburante a nosotros no nos sirve» y «si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”, fueron algunas de sus polémicas declaraciones viralizadas.

Recibió una oferta de trabajo y dudó

Mariana Alfonzo estuvo presente en el programa televisivo Momento D, en el cual recibió una oferta de trabajo «en blanco», en un estudio jurídico, tras una videollamada de Juan Pablo Chiesa.

«Tendría que ver si me conviene«, consideró Mariana y argumentó que no estaría dispuesta a pasar por un período de prueba sin sueldo. «Por menos de 150 mil pesos no trabajo», aseguró.

