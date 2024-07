Qué animales podrían existir en un millón de años

¿Pista? Algunos de los animales que menos podrían gustarte son los que tienen más probabilidades de tener un lugar en el futuro lejano.

No sabemos cuándo llegue nuestro final, pero en algún momento pasará. Tampoco tenemos certeza si el nuestro será el de todas las otras formas de vida. Pero, en la pregunta que nos planteamos aquí, donde llevamos una interrogante a mucho tiempo más allá del que nuestras mentes nos permiten siquiera dimensionar, sería probable que, de haber organismos en el planeta, nuestra especie ya no estuviera aquí. No obstante, lo que planteamos en este texto no deja ser hipotético; el tiempo establecido es demasiado, para tener aproximaciones más o menos certeras. Con todo, hay una pregunta que nos atrevemos a hacer: ¿qué animales podrían existir en un futuro tan distante?

Fauna del futuro

En un artículo publicado en 2021, el sitio de Vox consultó a especialistas que pudieran responder la interesante pregunta que busca saciar la curiosidad por la fauna del futuro. A fin de ofrecer un escenario con fundamento científico, se contemplaron tres cosas:

Los animales que podrían sobrevivir al cambio climático y a las alteraciones que son producto de la actividad del ser humano

y a las alteraciones que son producto de la actividad del ser humano Posibles entornos del futuro y las adaptaciones necesarias para sobrevivir en ellos

para sobrevivir en ellos Los tipos de animales que solían vagar por el planeta y que podrían regresar, con nuevas formas, mucho después de que nos hayamos ido

Uno de los especialistas que entrevistó Vox fue Jingmai O’Connor, paleontólogo del Museo Field (Estados Unidos). Él sostiene que los roedores, cucarachas y palomas tienen buenas oportunidades del ver la Tierra en una época muy lejana. Esto, argumenta, se hace notable por lo bien que continúan adaptándose esos animales a todo lo que le hemos hecho al planeta.

Viene al caso lo que sucede en Nueva York, la ciudad estadounidense que ha reportado en últimos años una plaga casi imbatible de ratas. El ejemplo sirve por las dimensiones de la metrópoli, pero también por los múltiples contaminantes que abundan en ella, y que no permitirían que otros animales proliferaran en estado salvaje.

El medio citado, luego de sus consultas, concluye que las ratas son los animales mejor dotados para hacer frente al futuro. Incluso, se cree que podrían evolucionar para adaptarse a una vida acuática, en caso de ser necesario.