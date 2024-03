Puro fuego: Kim Kardashian posó sin ropa interior y encendió Instagram

Kim Kardashian causa sensación con cada publicación que realiza en Instagram. Extravagante y sensual, no conoce de límites y muchas veces está al límite de la censura. Fashionista y vanguardista siempre está un paso adelante y pisa fuerte en el mundo de la moda. Los diseñadores y empresas más importantes siempre la buscan para que represente a sus marcas.

Puro fuego: Kim Kardashian posó al desnudo sin ropa interior y encendió Instagram

La modelo tiene más de 364 millones de seguidores en Instagram. A través del reality en donde muestra el día a día de su vida saltó a la popularidad. Junto a Paris Hilton provocaron furor durante la década del 2000.

Kim Kardashian

La empresaria triunfa en el mundo de la farándula y se ha convertido en un éxito absoluto. Sus looks glamorosos y lujosos se ganan los likes de sus fans. En esta ocasión, la modelo sorprendió con un impactante look en donde dejó mucha piel al descubierto.

Kim Kardashian compartió una fotografía en donde despliega lujo. Posó con un espectacular tapado y el detalle se lo dio que no llevó ropa interior. Mostró su espectacular figura haciendo topless y para la parte inferior lució una calza con transparencias. Sus fans alucinaron con el look y los likes no tardaron en llegar.

Complementó el look llevando el pelo atado, bien tirante. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos, resaltando su mirada. Para los labios eligió un labial en color rosado.

La influencer y empresaria revoluciona Instagram con cada publicación que comparte. Dueña de un estilo y carisma único, no conoce de límites. Siempre desafía la censura y sus fotos muchas veces son muy osadas.

Kim Kardashian lució un espectacular tapado y no llevó nada debajo. Completamente desnuda. Solo lo complementó con una calza transparente que también permitió ver mucha piel.