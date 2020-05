Prueban en personas vacuna contra el coronavirus

La empresa farmacéutica estadunidense Novarax comenzó en Australia un primer ensayo clínico en personas de la vacuna llamada NVX-CoV22373 y espera tener los resultados en julio. Comparte esta noticia Muchas vacunas funcionan en distintas formas. (AP) LAS MÁS VISTAS 1 Soy dentista, me llamo Carlos: las mentiras de Hugo Sánchez para conquistar a su esposa 2 Rubia y en lencería: Belinda sube la temperatura en Instagram 3 Galilea Montijo presenta lujosos espacios de su casa en ‘Hoy’ 4 “Es realmente desagradable”: Hilary Duff responde a críticas tras publicar foto de su hijo 5 WWE anuncia ceremonia de retiro para Rey Mysterio Enlaces PatrocinadosRecomendamos Ingenioso invento japonés te permite hablar 43 idiomas al instante Instant Voice Translator Recompensa masiva para argentinos nacidos entre 1941 y 1981 Compare Encuestas por Taboola AP Sídney / 26.05.2020 07:43:18 La vacuna de la compañía Novavax se comenzó a inyectar en voluntarios en Australia, con la esperanza de tener buenos resultados y tenerla lista para uso generalizado este año. “Administrar nuestra vacuna en los primeros participantes de este ensayo clínico es un logro significativo, llevándonos un paso más cerca a resolver nuestra necesidad fundamental de una vacuna contra la pandemia global del covid-19”, indicó en un comunicado Stanley C. Erck, presidente y consejero delegado de Novavax. En la primera fase del ensayo, 131 voluntarios probarán la seguridad de la vacuna y buscarán los primeros indicios de su efectividad, informó el médico Gregory Glenn, principal investigador de la compañía. La vacuna, llamada NVX-CoV22373, está siendo probada con unos 130 participantes sanos de entre 18 y 59 años en dos lugares no precisados en Australia. Alrededor de una decena de vacunas experimentales se encuentran en la fase inicial de pruebas o se disponen a iniciarlas, principalmente en China, Estados Unidos y Europa. De momento no está claro si alguna de las candidatas al final demostrará ser segura y efectiva, pero muchas vacunas funcionan en distintas formas, y son fabricadas con diferentes tecnologías, aumentando las probabilidades de que al menos una tenga éxito. Te recomendamos AstraZeneca incluye a México en prueba de nuevo tratamientoEspaña rectifica y reduce las muertes por coronavirus en casi 2 mil “Estamos haciendo dosis y la vacuna al mismo tiempo previendo que podremos demostrar que está funcionando y que podremos empezar a distribuirla para finales del año”, dijo Glenn durante una conferencia de prensa virtual en Melbourne desde la sede de Novavax en Maryland. Las pruebas en animales afirmaron que la vacuna es efectiva con pequeñas dosis. Novavax podría fabricar por lo menos 100 millones de dosis este año y mil 500 millones en 2021, informó Glenn. Añadió que desde marzo, la producción de la vacuna, llamada NVX-CoV2373, se intensificó luego de una inversión de 388 millones de dólares por parte de la Coalición para la Innovación en la Preparación de Epidemias, con sede en Noruega. Se tiene previsto que los resultados de la primera fase de los ensayos clínicos en Melbourne y Brisbane se den a conocer en julio, dijo Novavax. Después de eso, miles de candidatos de varios países se involucrarían en la segunda fase. El ensayo comenzó con seis voluntarios que fueron inyectados con la potencial vacuna en Melbourne el martes, dijo Paul Griffin, experto en enfermedades infecciosas para el colaborador australiano Nucleus Network. La mayor parte de las vacunas experimentales en proceso tienen el objetivo de entrenar al sistema inmunológico a reconocer las proteínas espiga que se extienden desde la superficie del coronavirus, aprestando al cuerpo a reaccionar si llegara a estar expuesto al virus real. Algunas de las candidatas están hechas utilizando sólo el código genético para esa proteína, y otras se valen de un virus inocuo para proporcionar la información. Algunos de los otros proyectos de vacuna siguen el estilo tradicional, utilizando virus muertos completos. Novavax agrega una nueva clase a esa lista, conocida como vacuna recombinante. La compañía utilizó ingeniería genética para cultivar copias inocuas de la proteína del coronavirus en células de insectos en un laboratorio. Los científicos extrajeron y purificaron la proteína, y la empacaron en nanopartículas del tamaño del virus. “La manera como hacemos una vacuna es que nunca tocamos el virus”, le dijo Novavax a The Associated Press el mes pasado, pero a fin de cuentas, “para el sistema inmunológico tiene el mismo aspecto que un virus”. https://www.milenio.com/internacional/europa/vacuna-contra-coronavirus-ya-es-probada-en-personas-en-australia

