Proyecto Ordenanza VALOR MODULO volvería al Concejo Deliberante

VISTO:

El artículo 62 inciso 13 de la Carta Orgánica Municipal y;

CONSIDERANDO

Que para dar cumplimiento a lo establecido por la Carta Orgánica Municipal y siendo una facultad expresa del Cuerpo de Concejales. Y atento a encontrarse vigente el Decreto N°1678/23 mediante el cual el Ejecutivo Municipal aplica un incremento del valor modulo, facultad indelegable del Cuerpo de Concejales de la Ciudad de Plottier, resulta imperante que desde el Concejo Deliberante y en defensa del orden democrático y división constitucional de Poderes se traiga análisis y decisión del Cuerpo Legislativo el procedimiento correcto para la fijación del valor modulo

Que en el año 2014 se sancionó la Ordenanza Municipal 3589/14 mediante la cual se establece una actualización semestral AUTOMÁTICA del valor módulo y el instrumento jurídico lo hace implícitamente delegando sus facultades al Poder Ejecutivo. Sin perjuicio que el marco normativo provincial sólo autoriza al titular del departamento ejecutivo a dictar decretos reglamentarios o reglamentos de ejecución según la terminología que se prefiera, no cabría impedimento constitucional para que el intendente pueda, en determinadas ocasiones y observando ciertos límites, emitir decretos autónomos, delegados y de necesidad y urgencia, por lo que en ese momento y en el contexto implícito de la realidad económica temporal por la que transitaba nuestra ciudad en el año 2014 con un escaso margen de previsión a corto y mediano plazo para recuperar la liquidez del erario municipal el cuerpo colegiado de ese entonces, y durante esa gestión, consideró que dada la realidad temporal que nos encontrábamos transitando, constituyendo la misma motivo de necesidad y urgencia, se delegó en el DEM la facultad de actualizar semestralmente el valor módulo, constituyendo una autorización o habilitación legal del Concejo Deliberante para que el intendente regule o desarrolle la materia, no estando frente a un decreto delegado sino meramente una decisión temporal y enmarcada en una determinada realidad económica que a la fecha no existe, Siendo una disposición normativa general que versa sobre materia propia del legislativo municipal. (Bianchi Alberto B., “La delegación legislativa”, Ábaco de Rodolfo Depalma, 1990 y Segovia Juan Fernando, “Delegación legislativa e incremento de atribuciones del Ejecutivo”, en AA.VV. “Atribuciones del Presidente Argentino”, Depalma, 1986, pág. 277 y ss), resulta imperativo restablecer esa facultad a cargo del Concejo Deliberante, al tratarse de un área exclusiva y excluyente del órgano legislativo que exige una ley en sentido formal y con mayoría agravada.

Que a los fines de dar cumplimiento con nuestra Carta Orgánica Municipal y en pos de un restablecimiento de la facultad legislativa constitucional que nos asiste como Cuerpo Legislativo resulta imperativa reafirmar nuestras facultades como Concejo Deliberante en defensa de los derechos de nuestros vecinos de Plottier de readecuar la normativa impositiva a la realidad económica actual y evitando subas impositivas contrarias a principios constitucionales prestablecidos.

Por ello:

Y en uso a las facultades emergentes del articulo 56 in. a) de la Carta Organica Municipal- Ley Provincial N° 2.163.-

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE PLOTTIER

SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTICULO 1°: ESTABLEZCASE la actualización del VALOR MÓDULO según lo establece la Carta Orgánica Municipal a cargo del Concejo Deliberante. Dicha actualización será semestralmente al 1° de Enero y el 1° de Julio de cada año, tomando como parámetro la variación del índice “Costo de Vida” registrado por el INDEC. La presente norma legal entrará en vigencia a partir del 1° de Enero de 2024.

ARTICULO 2°: MANTENGASE hasta el 31 de Diciembre de 2023 el Valor Módulo en pesos ciento noventa y dos ($192), según lo estipula el Decreto N° 1678/2023.

ARTICULO 3°: DEROGUESE en todos sus términos la Ordenanza N° 3589/14 y toda norma que contradiga la presente.

ARTICULO 4°: DE FORMA

