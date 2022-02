Protocolo sanitario para el inicio del ciclo lectivo 2022 en Neuquén

La presidenta del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, Ruth Flutsch, dio detalles del protocolo sanitario de cara al inicio del ciclo lectivo 2022

«Se definió un protocolo, que es dinámico y puede cambiarse. El objetivo es la presencialidad. Los seis ejes son: Higiene, distanciamiento, uso del barbijo, ventilación, vacunación y presencialidad cuidada».

Respecto a los alumnos que no estén vacunados por decisiones familiares, la funcionaria aseguró: «El niño no vacunado tiene derecho a la educación. Con los chicos no vacunados se tendrá mayor atención en los cuidados de higiene y uso de barbijo».

En esa línea, ratificó que el estado neuquino asistirá a los alumnos en diferentes frentes. «El Consejo Provincial de Educación estará cerca con los chicos que no tengan los elementos de higiene como por ejemplo el barbijo. Nación envía fondos COVID-19 y es es utilizado en las escuelas para insumos diarios».

Por último, fue consultada por la ventilación en invierno que es difícil llevarla adelante en la región por las bajas temperaturas. «Se utilizará un ventilador para la ventilación cruzada. Así se evitaría abrir todas las ventanas del aula o el establecimiento», cerró.

protocolos preventivos dispuestos a nivel nacional. El ministro de Educación, Osvaldo Llancafilo, luego de la reunión del Consejo Federal de Educación y un encuentro con su par de Salud, Andrea Peve, en vistas del inminente inicio del ciclo lectivo 2022., sostuvo que no obstante, adelantó que se continuarán respetando lospreventivos dispuestos a nivel nacional.

En tal sentido, uno de los puntos principales es el tema de la vacunación. Llancafilo detalló que

Detalló que de los 167 mil personas de entre 3 y 17 años que residen en la provincia, el 70%, es decir, 115.796 ya cuentan con el esquema vacunatorio contra el COVID completo. «Esto se suma al 97% de esquema completo en el personal docente y no docente», aseveró. Sebastian Fariña Petersen . «Esto se suma al 97% de esquema completo en el personal docente y no docente», aseveró. Debido a los datos oficiales, Llancafilo anunció que se eliminarán las burbujas y el 2022 marcará el retorno de la presencialidad plena. «Vamos a la asistencia cuidada, vamos a establecer protocolos y repetirlos, tal cual hicimos el año pasado en cada uno de los establecimientos educativos. Esto significa ni más ni menos respetar los protocolos que tenemos establecidos, pero nosotros vamos a una presencialidad plena», recalcó. En este sentido, explicó que en caso de sospecha o confirmación de caso positivo de COVID en una escuela, no se cerrará el aula, ni se interrumpirán las clases presenciales. «Se va a dar continuidad y en todo caso se procederá al protocolo correspondiente para que el caso, pero eso no va a significar de ninguna manera el cierre de la escuela o del aula», indicó. Respecto a la obligatoriedad del uso del barbijo anunció que en las salas de 3, 4 y 5 años, es decir, en el nivel inicial no será necesaria la utilización del tapa boca. En cambio, en el nivel primario, a partir de 1 grado, será requisito indispensable. «Tiene que ver más con una medida de prevención. Por supuesto que nos encantaría poder tomar la decisión y comunicarla de que no se va a utilizar el barbijo, pero nosotros consideramos que el uso de barbijo es una medida preventiva que se suma a la campaña de vacunación», concluyó. Neuquén es una de las dos jurisdicciones que ha podido garantizar 190 días de clases. «Con la escuela de verano hemos podido ir recuperando contenido, en aquellas escuelas donde no hemos podido asegurar la presencialidad plena», destacó Llancafilo.

