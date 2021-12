Presupuesto: Figueroa aclaró que no es de la línea de Gutiérrez

Este viernes 17 de diciembre, en la sesión especial de la cámara de diputados de la Nación, donde se trató el proyecto de ley de presupuesto 2022, hizo su intervención el flamante legislador neuquino, Rolando Figueroa. El exvicegobernador de Neuquén comenzó su alocución poniendo los puntos sobre la banca que ocupa. Defendió el proyecto de presupuesto resaltando las obras que beneficiarán a la provincia. Y también dejó en claro que no pertenece a la misma línea interna que el gobernador Omar Gutiérrez. Esta mañana, luego de un cuarto intermedio, Diputados rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 por 132 votos de la oposición contra 121 del oficialismo y sus aliados, y una abstención.

«Esta banca es la banca del Movimiento Popular Neuquino, le corrijo sus dichos», comenzó Figueroa en respuesta a la presentación que hizo Omar de Marchi, vicepresidente primero de la cámara, a cargo de la presidencia al momento de su alocución.

«Seguramente esta banca dista mucho de algún tipo de visión acerca de la política que vemos al menos desde el interior en algunos programas de espectáculos, esta banca y este partido provincial siempre ha trabajado en la manera de saltar esta grieta y ustedes saben que desde mi provincia, hace 60 años que gobernamos la provincia, con lo cual no podemos echarle la culpa a unos y a otros sino que efectivamente asumimos las responsabilidades que tenemos a la hora de gobernar», expuso Figueroa para distaciarse de la grieta nacional.

Aseguró también que tienen «la obligación de otorgar gobernabilidad a quienes quieren tener gobernabilidad y a quienes gobiernan y, en este caso, en este país». «Nosotros de ninguna manera queremos ganar debates, si queremos solucionar los problemas de la gente», confió.

Y resaltó: «si bien no pertenecemos a la misma línea interna con el gobernador de la provincia, pertenecemos a diferentes líneas internas, fuimos a elecciones PASO, nosotros hoy para poder ponernos de acuerdo en qué trabajo podía realizar en si el gobierno de la provincia, y de que manera podíamos apuntalar el trabajo en el presupuesto, trabajamos en conjunto con el señor gobernador y con todo su equipo de gobierno».

«Nosotros no somos oficialistas, nosotros no somos oposición, nosotros somos independientes y nos importan los problemas y las necesidades de los neuquinos y las neuquinas, por eso así como en algún momento hemos apoyado a otro partido político que gobernaba el país para poder sancionar su prespuesto y tener una herramienta de gobernabilidad, en este momento nosotros también vamos a acompañar la sanción de este presupuesto porque consideramos que es una herramienta para gobernar, pero además consideramos que se han tenido en cuenta muchísimas obras que son muy necesitadas por el pueblo del Neuquén y muy demandadas por el pueblo del neuquén, esta banca va a defender siempre el federalismo, pero el federalismo no solo en palabras sino que siempre vamos a estar reclamando hechos concretos», confió sobre su apoyo al proyecto.

En los argumentos resaltó que el proyecto de presupuesto incluye «los avales para la electrificación rural y también para cerrar el anillo norte por 40 millones de dólares, el riego del marimenuco por 100 millones de dólares, la infraestructura en energía renovable por 200 millones de dólares, el aval por Chihuidos por 450 millones de dólares«.

«También se ha incorporado una obra muy importante que la ha incorporado la provincia de Río Negro que para nosotros es fundamental porque es el engranaje para poder llegar con energía eléctrica a Villa La Angostura. Fijense lo paradójico que es, que en la provincia que produce el 28% de la energía del país, Villa La Angostura hoy se tiene que abastecer de gasoil para poder tener energía eléctrica», agregó.

«También vemos con muchísima alegría la construcción de un gasoducto que va a permitir a los neuquinos poder sacar nuestro gas de nuestra tierra», añadió. Y también expresó su «alegría» por la incorporación del proyecto de la continuación de la multitrocha desde Arroyito hasta Plaza Huincul/Cutral Co y los fondos para el hospital norpatagónico: «es otro gran anhelo que tenemos los neuquinos y también está en este presupuesto. Los neuquinos hemos duplicado la población en los últimos 10 años y tenemos necesidades puntuales de políticas públicas que nos permitan asistir a todas las personas que elijen vivir en Neuquén».

Y además puso en agenda la ampliación de la refinería de Plaza Huincul. «También seguramente vamos a seguir trabajando para que la refinería de Plaza Huincul pueda financiarse correctamente para poder producir el combustible que necesitamos también los argentinos y que no lo tengamos que llevar solamente a Luján de Cuyo, a su Mendoza o también a La Plata, para poder nosotros también agregarle valor en la tierra neuquina».

si te gustó, compartilo Twitter

Facebook

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...