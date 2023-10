Presentaron un proyecto de ley para que los candidatos a presidente se sometan a un psicotécnico obligatorio

El diputado del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, presentó un proyecto para que el próximo candidato a presidente deba realizar obligatoriamente un “examen oficial de aptitudes psicofísicas”. De este modo, el legislador actuó acorde a lo que había adelantado el ministro y candidato de Unión por la Patria Sergio Massa, quien lo planteó al referirse ciertas actitudes deJavier Milei.

“La Ley 24.557, exige en nuestro pais estos requisitos para cualquier trabajador, por lo que seria excesivamente razonable exigir los mismos para quienes tienen nada mas ni nada menos que la conduccion del destino y el futuro de un pais entero”, indica el texto presentado este jueves en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados.

Tal como había indicado Sergio Massa, un proyecto de ley que establecería la obligatoriedad de que los candidatos a presidente y vicepresidente realicen un examen psicotécnico previo a su postulación ingresó al Congreso.

Entre los fundamentos, el proyecto asegura que “para llevar adelante una Presidencia y Vicepresidencia Nacional, es preciso determinar la idoneidad de quienes se postulan a dichos cargos. Esta no debe entenderse solo coma un requisito de acceso al puesto, sino que debe conservarse coma garantia de un correcto servicio prestacional a la Nacion Argentina, que es, en definitiva a quien representan”. Elecciones 2023: cuándo sería el balotaje y cómo se votaría

Cabe recordar que esta semana, Sergio Massa aseguró en una entrevista que había evaluado la posibilidad de que tres universidades hagan una evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos para el debate de segunda vuelta.

“En algún momento, el alcoholismo de un general nos llevó a la guerra. Ser Presidente requiere de una estabilidad emocional que no te puede llevar a decir cualquier cosa por un voto”, afirmó el ministro.

Qué plantea el proyecto sobre el examen psicofísico

El texto presentado por el diputado massista del Frente de Todos sólo posee un artículo. Allí propone una modificación del Código Electoral Nacional para incluir en el mismo el “Artículo 14 bis”.

El texto del nuevo artículo explicitaría que “Todos aquellos ciudadanos que se postulen para ocupar cargos electivos como presidente y vicepresidente de la Nación Argentina, deberán haber aprobado un examen oficial de aptitudes psicofísicas previo a asumir sus respectivos cargos”.

Resumen LEY 24557

INTRODUCCIÓN

La reparación de los Infortunios del Trabajoera un tema que amenazaba las relaciones laborales y fue consideradocomo la mayor restricción en el momento de contratar personal, principalmente por la pequeña ymediana empresa. Pero a pesar del elevado costopara el empleador, casi siempre el resultado ha sido la desprotección del trabajadorfrente a los riegos laborales.La primer normativa, del régimen anterior, sobre reparación de Infortunios Laborales data del año 1915, con lasanción de la Leyde Accidentesde Trabajo Nº 9688. En aquel entonces esta Ley significó un hecho significativo enel procesode construir regulaciones que contemplaran las cuestiones específicas del Contratode Trabajo y,fundamentalmente, el interéssocial por la protección de los trabajadores frente a los riesgoslaborales. En lo que vadesde su sanción hasta su sustitución, por la Ley de Riesgos del Trabajo del actual sistemaen el año 1995, sufrió unsinfín de modificaciones respecto a su contenido original. Motivados y justificados por modificaciones en losentornos políticos, económicos, jurídicos y sociales, se fueron sucediendo ajustes que en ciertos casos seformalizaron en instrumentos jurídicos y, en otros, se materializaron a través de la jurisprudencia. Varios años después, en el año 1972, se sancionó la Ley de Higiene y Seguridaden el TrabajoNº 19.587, la que fuereglamentada por el Decreto 351, en el año 1979.Posteriormente, y como el último paso de este proceso fue la sanción, a fines del año 1991, de la Ley Nº 24.028.Estas últimas modificaciones tenían como fin principal la de brindar paliativos transitorios, » de Emergencia»,principalmente dirigidos a la pequeña y mediana empresa, que, en ese momento, se hallaban apremiadas por unagran cantidad de litigios, por accidentes o enfermedadesprofesionales, presentados en su contra.Hasta aquí, el régimen anterior tenía serios problemas y era netamente reparador. No tenía como objeto laprevención de los accidentes de trabajo sino que creaba una distorsión sobre el mercado laboral. Además no teníauna autoridad y los mecanismos de controleran ineficaces o directamente no existían. A diferencia de un sistema,que tiene una autoridad de aplicación bien definida, con objetivos, mecanismos e instrumentos estables yarmonizados, el régimen anterior constituía un conjunto de normasen el que los objetivos e instrumentos noestaban coordinados. Por el contrario, en parte la legislación existente, en parte la jurisprudencia, y en parte otrasreglamentaciones específicas, tendían, infructuosamente, a llenar el vacío normativo. A raíz de esto proliferó una verdadera industriadel litigio, porque sólo se buscaba la reparación económica de losdaños producidos por los accidentes laborales y/o las enfermedades profesionales y donde nada más bastabademostrar que tales circunstancias fueron provocadas por el hecho y en ocasión del trabajo.sino que además se demandaba el resarcimiento monetario en el marco de la responsabilidadcivil del empleadorcomo guardián de la cosa, amparándose en el artículo 1113 del códigocivil. (Citarlo textualmente) A efectos de contrarrestar esta práctica y de proteger a la pequeña y mediana empresa contra este accionar es que secrea el Sistema de Riesgos del Trabajo.

SISTEMA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Este sistema nace cuando se sanciona la Ley Sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557, el 13 de Septiembre de 1995,entrando en vigencia con su promulgación y publicación el 3 de Octubre del mismo año. Al surgir la nueva Ley de Riesgos del Trabajo se aparecen las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T) que sonlas encargadas de brindar las prestacionescorrespondientes y establecer las accionesde prevención.

OBJETIVO

Reducir La siniestralidad laboral a través de la prevenciónReparar los daños causados por los accidentes de trabajo y enfermedades Profesionales.Rehabilitar, recalificar y recolocar al trabajador accidentado.Promover la negociacióncolectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestacionesreparadoras.

L.R.T. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Obligatorio para los trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado.Se permite el autoseguro para empresascon solvencia económica / financiera y para la administraciónpública.El poderejecutivo se encuentra facultado para incluir en el futuro a los trabajadores autónomos, domestico y bomberos voluntarios.El empleador abona una cotización a una Aseguradora de Riesgodel Trabajo (ART), quién brinda las prestaciones yestablece las medidas de prevención.El sistema abona prestaciones sanitarias y económicas (indemnizaciones y pensiones).Las A.R.T. pueden o no tener fines de lucro, y estar constituidas por asociaciones de trabajadores o empresarios.

ÁMBITO

Subsistema de la Seguridad Social integrado con el Régimen Previsional (SIJP)

Visitas:116 Hoy: 116