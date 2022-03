Preocupación en la Fórmula 1 por el brutal accidente de Mick Schumacher en el GP de Arabia Saudita

El corredor de 22 años chocó a bordo de su Haas durante la Q2 y debió ser trasladado en helicóptero a un hospital. “Mick está físicamente en buenas condiciones”, informó su equipo

26 de Marzo de 2022

La Fórmu la 1 vivió horas de máxima preocupación tras el violento choque que sufrió el piloto alemán Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón Michael. Durante la clasificación, el corredor de Haas perdió el control de su monoplaza, que quedó completamente destruido.

“Hemos oído que Mick está consciente, fuera del coche y actualmente de camino al centro médico”, se limitó a informar su equipo minutos después del violento choque. La transmisión decidió mostrar desde lejos la escena del accidente mientras el piloto era retirado del automóvil y subido a la ambulancia que lo sacó de la pista ubicada en Yeda, Arabia Saudita.

“Mick Schumacher ha sido evaluado en el Centro Médico. La evaluación no reveló lesiones. Ha sido trasladado al Hospital de las Fuerzas Armadas Rey Fahad para controles preventivos”, informó la F1 a casi una hora del hecho. “Hablé con su madre y la mantuve informada. No tiene lesiones que se puedan ver, pero quieren hacer algunos escaneos para asegurarse de que no haya impacto”, aseguró Guenther Steiner, director de Haas.

El conductor alemán de 22 años, que convive con su segunda temporada en la Fórmula 1, había logrado sortear la Q1 y estaba posicionado en el 9° lugar de la Q2 cuando restaban unos cinco minutos para el cierre de la sesión. Mick perdió el control en la curva 12 y pegó de frente contra el paredón. La imagen fue impactante: el vehículo perdió dos neumáticos y quedó destrozado en uno de sus costados.

Con la bandera roja que canceló la actividad, la televisación aplicó el protocolo de mostrar desde lejos la escena y sólo se pudo visualizar cómo trabajaban los auxiliares con el deportista, más allá que minutos más tarde su equipo comentó brevemente que Schumacher estaba consciente. Inmediatamente fue trasladado al centro médico ubicado en el circuito de Arabia Saudita. La ferocidad del impacto fue tal que cuando los empleados intentaron retirar el Haas de la pista con las maquinarias, el monoplaza se empezó a desarmar.

La qualy estuvo suspendida durante una hora hasta que retiraron al corredor del circuito y limpiaron todos los restos del auto que habían quedado desperdigados sobre el asfalto.

Más de media hora después del choque, y luego de ser atendido por los médicos apostados en el circuito, fue trasladado a un hospital de la zona en helicóptero: la TV lo tomó cuando estaba en la camilla y hablaba con un auxiliar de su team. “Mick está físicamente en buenas condiciones, pero será trasladado en helicóptero al hospital para más controles preventivos”, agregaron desde Haas.

La sesión de clasificación había tenido una gran sorpresa minutos antes cuando Lewis Hamilton no logró sortear la Q3 y quedó afuera en la primera fase por primera vez en cinco temporadas. El piloto de Mercedes fue uno de los cinco eliminados junto con Yuki Tsuonda (AlphaTauri), Nicholas Latifi (Williams), Nico Hülkenberg (Aston Martin) y Alex Albon (Williams).

Hasta el momento del accidente Schumacher, Esteban Ocon, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo y Guanyu Zhou estaban quedando eliminados. Finalmente, con el tiempo que firmó en la qualy antes de su brutal impacto, Schumacher quedó ubicado en el 14° lugar del clasificador por encima de Stroll, que no pudo superarlo. De todos modos, y más allá que Schumi Jr. abandonó el hospital tras el hecho, Haas anunció que no correrá el domingo.

Mick venía de culminar en el 11° lugar del GP de Baréin que marcó el debut de la temporada 2022 y expuso su mejor carrera en la Fórmula 1. Schumacher llegó a la Máxima como una de las estrellas de la Academia de Pilotos de Ferrari y tras ser campeón en la Fórmula 2 del 2020 al mando de un Prema Racing.

Haas, que tiene motores de Ferrari, arrancó el año con una actuación brillante de la mano de Kevin Magnussen, el corredor danés que volvió a la escudería para reemplazar al ruso Nikita Mazepin, quien fue despedido a raíz del conflicto bélico de su país con Ucrania.

Cabe destacar que el padre de Mick, Michael Schumacher, se encuentra bajo atención médica desde el 29 de diciembre del 2013 cuando sufrió un accidente mientras esquiaba. La salud del mítico corredor alemán, de los mejores de la historia de la divisional, es un misterio desde entonces ya que su familia decidió protegerlo y se sometió a un estricto hermetismo, por lo que poca información se ha conocido sobre su estado actual.

