Premios Martín Fierro a la Radio 2022: lo mejor y lo peor de la ceremonia

Con una ceremonia que se extendió por cuatro horas y media, Aptra demostró que los Martín Fierro a la Radio, como expresó Fernando Bravo en un tramo de la entrega, ya dejaron de ser “el vagón de cola de la televisión” y los exponentes del medio recibieron sus merecidos reconocimientos. Sin embargo, la gala en la que se premió a lo mejor de los años 2019, 2020 y 2021 tuvo puntos altos y bajos que bien vale la pena repasar.

*LO MEJOR

Los tres ganadores del Oro y sus emotivos discursos

Guido Kaczka, Lalo Mir y Alejandro Dolina, con sus Martín Fierro de Oro Astarita Diego/AFS

Sobre el final de la noche, Teté Coustarot, quien fue la conductora del primer tramo de la ceremonia, anunció que se iban a revelar los nombres de los ganadores del Martín Fierro de Oro. Aunque la entrega se estaba sintiendo un poco larga y anodina, cuando se anunciaron los premiados, la audiencia irrumpió en aplausos para Guido Kaczka (2019), Alejandro Dolina (2020) y Lalo Mir (2021). Si bien el respeto de sus colegas se hizo sentir mucho antes de sus respectivos discursos, las palabras de los ganadores se sintieron muy genuinas. Al mismo tiempo, ninguno de ellos sufrió el flagelo de las interrupciones y pudo explayarse en ese instante significativo para sus carreras.

El primer ganador fue Kaczka, quien ya había recibido una estatuilla en el inicio de la velada como mejor conductor por su ciclo de La 100, No está todo dicho. Guido, quien está acostumbrado a ser reconocido en los Martín Fierro de la TV -este año se coronó también como mejor conductor de 2021-, se mostró muy feliz con el Oro y así lo compartió con los presentes. “ Me viene pasando en los últimos años que la vida me dio mucho más de lo que yo me imaginaba, me encontré que tengo mucho más de lo que hubiera soñado . Lo comparto con La 100, estamos con un programa que lidera, eso implica que hay mucha gente que nos pone en el auto, mientras trabaja. La tele es muy efervescente, pero la radio es tan familiar, fue un desafío enorme en mi vida y fue saliendo bien. Quiero compartir esto con todos los que se acercaron esta noche y me dijeron cosas muy lindas”, manifestó Kaczka con lágrimas en los ojos.

Lalo Mir agradece el Oro Astarita Diego/AFS

Por su parte, Dolina, quien ya había ganado dos estatuillas por el clásico La venganza será terrible, dejó el humor de lado para un discurso que caló hondo por su mensaje tan breve y preciso. “La radio en la cual trabajo está llena de amigos, tiene buenas costumbres como pagar sus deudas. La radio, en general, es el refugio de la palabra y del pensamiento (…). Nosotros somos islas y la radio es un intento de que los puentes lleguen todavía más lejos y cada tanto nos encontramos con amigos que no conocíamos y eso se lo debo a la radio, así que estoy muy conmovido”, remarcó una verdadera eminencia.

En el mismo carril se paró Lalo Mir cuando tuvo que agradecer el último premio de la noche: el Martín Fierro de Oro 2021. El locutor y conductor retomó algunos conceptos de Dolina y profundizó en ellos: “Soy como el abuelo de todos ustedes. Me tocaba, esta vez me tocaba. La radio es el lugar donde la palabra encuentra sentido”, dijo Mir y sumó: “ Debemos cuidarla como sociedad, como seres humanos, la comunicación se nos dio como una evolución para dejar la violencia, más comunicación, más acuerdo, menos violencia ”. Sobre el final, remarcó el valor de las radios emergentes y el apoyo que se merecen para encontrar su camino, ya que son el futuro del medio.

La diversidad en la entrega de estatuillas

Jorge Lanata, doble ganador Rezk, Camila/AFS

A pesar de que podía llegar a intuirse que Aptra iba, por una cuestión lógica de haber premiado tres años de radio en una misma ceremonia, a diversificar sus galardones, cuando llegó el momento de anunciar a los ganadores, se notó una necesidad no tanto de repartir sino de reconocer propuestas que quizá en otra oportunidad hubiesen pasado inadvertidas y a las que la pandemia puso en el centro.

Como consecuencia, hubo tan solo algunos nombres y ciclos que despuntaron como más de dos premios (los ganadores del Oro, Jorge Lanata, Gustavo López, Fernando Mancini, y los programas La García y ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?) ya que en muchas ternas hubo varias sorpresas.

Como ejemplo tenemos el caso de Pepe Gil Vidal, quien con su programa Café con Pepe, de CNN Radio, se impuso sobre Andy Kusnetzoff con Perros de la calle -que se llevó un premio- y Beto Casella con Bien levantado. Asimismo, Aptra también está con el ojo puesto en las nuevas generaciones, como dio cuenta el reconocimiento a Alan Longy, y en ciclos que encontraron su audiencia fiel, desde Eternamente Beatles (Radio Del Plata), conducido por Martín Aragón, el trabajo de Cristian Raimundi en musicalización en FM Blackie, y el ciclo Las tapas de Pancho (Radio AM 750) de Pancho Muñoz.

Como suele ocurrir en cada entrega de premios, la señal que transmite la ceremonia suele “asegurarse” un cupo de premios para sí, y esta no fue la excepción con los medios del Grupo Octubre.

*LO PEOR

Una ceremonia atropellada

Teté Coustarot condujo y se autopremió: sí, anunció su propia terna Rezk

A priori, se sabía que Aptra no tenía en sus manos una tarea fácil: entregar más de 60 estatuillas y que la ceremonia no sufra daños colaterales por ello. “El fiestón de la radio”, extenso, con muchos ganadores, cinco conductores y poco margen para los momentos “de reposo”, era necesario e importante para el medio, pero para el espectador la experiencia pudo haber sido otra.

El traspié que fue indisimulable fue el de la interrupción constante de los discursos de los ganadores. Al tener una ventana acotada para agradecer los galardones -para muchos, sus primeros Martín Fierro, con lo que eso implica para sus carreras-, la mayoría de los ganadores debieron limitarse (con algunas excepciones) a agradecer a sus familias y compañeros de trabajo sin poder ponerle una carga emotiva a sus palabras.

Por lo tanto, la ceremonia se desarrolló en piloto automático, sin sorpresas en el medio y, al menos hasta su clímax con los Martín Fierro de Oro, con una modalidad predecible, desprolija y quizá un tanto antipática para quienes querían brindar un discurso de mayor peso y debieron hacerlo sucintamente .

La falta de homenajes a referentes que partieron

La ceremonia tuvo muchos reconocimientos, pero faltó el segmento IN MEMORIAM Rezk, Camila/AFS

Las muertes de dos figuras sinónimo de radio como Cacho Fontana y Magdalena Ruiz Guiñazú , quienes murieron en julio y septiembre de este año, respectivamente, ameritaba tributos por parte de Aptra . Sin embargo, Magdalena solo fue mencionada por Pepe Gil Vidal, y no tuvo su esperado homenaje. Lo mismo sucedió con Fontana.

En esta línea, faltó un segmento clave de estas entregas, el IN MEMORIAM, que sí se realizó en los Martín Fierro a la TV en mayo de este año y en el que se homenajeó a quienes partieron en los últimos tres años. Podría argumentarse que dicha entrega no fue tan extensa porque reconoció solo los trabajos de 2021 de la pantalla chica, pero en una ceremonia que ya tiene brillo propio como la de los Martín Fierro a la Radio fue notoria la ausencia de esos tributos tan necesarios en los que todas las figuras se unen para recordar en conjunto a quienes marcaron sus respectivas vidas profesionales.

