◉ Premios Emmy 2021: conocé todos los ganadores de la 73ª edición

La ceremonia se llevó a cabo en Los Ángeles con más de 500 estrellas invitadas. “Ted Lasso”, “Gambito de Dama” y “The Crown” fueron las grandes galardonadas de la noche.

No se trató de una entrega más de los Emmy, los premios más importantes que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias a la televisión norteamericana. Lo cierto es que la pandemia hizo que muchísimas más personas en todo el mundo disfrutaran de las series que esta noche pujaron por las estatuillas. Todos tenían sus favoritas. A diferencia de la ceremonia virtual del 2020, este año la celebración se acercó un poco más a la normalidad.

El evento se desarrolló de forma presencial en el exterior del Microsoft Theater de Los Ángeles. Sin embargo, el aforo fue reducido por el aumento de casos de coronavirus que hubo en los últimos días en los Estados Unidos. Además, todos los presentes debieron demostrar que están vacunados y presentar un PCR negativo.

Una de las novedades fue la conducción del comediante Cedric Antonio Kyles, mejor conocido como Cedric The Entertainer. “Es un honor ser el tipo que estará a cargo, ya sabes, dirigiendo el puesto… Soy el Tom Brady de este lugar”, sostuvo en diálogo con la revista People. Además de ser el presentador, el humorista también protagonizó varios sketches durante la ceremonia e interactuó con las celebridades.

Cedric Antonio Kyles debutará como conductor de los Emmy. (Foto: Instagram / cedtheentertainer)

Tal como se esperaba, The Crown, Ted Lasso y Gambito de Dama se llevaron los premios más importantes. Sin embargo, también hubo reconocimiento para los actores de Hacks, Halston y Mare of Easttown. Te compartimos el minuto a minuto de los ganadores.

🛑 Mejor serie dramática o serie de antología

Publicado el 19/09/2021 a las 00:12

Gambito de Dama se impuso en una de las categorías más importantes de la noche. “Gracias los que fueron de boca en boca, diciendo a los demás que tenía que ver la serie. (…) Gracias a Anya Taylor-Joy, le pusiste algo sexy a la ajedrez e inspiraste a toda una generación. Le mostraste a mujeres y niñas que no hay defensas contra las reinas”, destacó el productor William Horberg. La ficció sobre Beth Harmon se impuso a I May Destroy You, Mare of Easttown, The Underground Railroad y WandaVision.

Play Video

🛑 Mejor serie dramática

Publicado el 19/09/2021 a las 00:08

The Crown terminó de coronar su gran noche y se convirtió en la gran ganadora. “Vamos a tener una fiesta, no puedo hablar más. Estamos muy felices“, aseguró el escritor Peter Morgan, quien se comunicó desde Londres donde se encuentra grabando la nueva temporada de su gran creación. El resto de las nominadas en este terna eran The Boys, Bridgerton, The Handmaid’s Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian y Pose.

Play Video

🛑 Mejor serie comedia

Publicado el 19/09/2021 a las 00:02

Como se esperaba, Ted Lasso logró imponerse en una categoría con grandes contendientes. Bill Lawrence, uno de los creadores de la serie, fue quien subió y agradeció a todo el equipo del show. En la terna se encontraban: Black-ish, Cobra Kai, Emily in Paris, Hacks, The Flight Attendant, The Kominsky Method y Pen15.

🛑 Mejor especial de variedades pre-grabado:

Publicado el 19/09/2021 a las 23:55

Hamilton se impuso en la categoría. “Este premio representa la unión entre la televisión y el teatro. El año pasado cuando estábamos perdidos, la televisión nos dio una plataforma”, agradeció una de las integrantes del musical.

El equipo de «Hamilton» celebra la obtención de un Emmy. (Foto: AP)

🛑 Mejor especial de variedades en vivo:

Publicado el 19/09/2021 a las 23:50

El ganador fue Stephen Colbert’s Election Night 2020, un programa que cubrió la puja entre Donald Trump y Joe Biden por la presidencia de los Estados Unidos. “Quiero agradecerle al equipo con el que trabajé durante los últimos 15 años: mi familia, que dejó que me vaya de casa en plena pandemia, y a nuestra audiencia”, destacó el conductor del ciclo.

🛑 Mejor actor principal en serie dramática:

Publicado el 19/09/2021 a las 23:41

Josh O’Connor logró llevarse el premio por su rol como el príncipe Carlos de Gales en The Crown. “Ha sido un placer ser parte de todo esto”, dijo en agradecimiento a los creadores de la serie. El británico compitió en la terna con Sterling K. Brown (This Is Us), Jonathan Majors (Lovecraft Country), Rege-Jean Page (Bridgerton), Billy Porter (Pose) y Matthew Rhys (Perry Mason).

🛑 Mejor actriz principal en serie dramática:

Publicado el 19/09/2021 a las 23:37

Olivia Colman ganó por su gran interpretación de Isabel II en The Crown. “No creía que esto iba a pasar, tuve un viaje con esta familia y no puedo esperar para saber que va a pasar luego. (…) Perdí a mi padre por el COVID-19, me hubiese encantado que estuviera acá”, señaló. Las otras nominadas eran Uzo Aduba (In Treatment), Emma Corrin (The Crown), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Mj Rodriguez (Pose) y Jurnee Smollett (Lovecraft Country).

Olivia Colman aseguró que no esperaba ser reconocida por su papel de Isabel II en «The Crown». (Foto: REUTERS) Por: REUTERS

🛑 Mejor actor en una miniserie o película para televisión:

Publicado el 19/09/2021 a las 23:30

Ewan McGregor se impuso por su imponente versión del diseñador de moda Roy Halston Frowick en Halston. “Gracias por ayudarme a encontrar la voz indicada para el personaje”, dijo en reconocimiento a todos sus compañeros de trabajo. El resto de la terna estaba compuesta por Paul Bettany (WandaVision), Hugh Grant (The Undoing), Lin-Manuel Miranda (Hamilton) y Leslie Odom Jr. (Hamilton).

🛑 Mejor actriz en una miniserie o película para televisión:

Publicado el 19/09/2021 a las 23:27

Kate Winslet ganó en la categoría gracias a su interpretación de una “madre imperfecta” en Mare of Easttown. “Quiero reconocer a mis compañeras de ternas. ¡Las mujeres que se apoyen entre sí! Es una maravilla, estoy orgullosa de ustedes. Esta serie fue un momento cultural que unió a la gente y les dio algo de que hablar más allá de la pandemia”, aseguró la actriz. Sus competidoras en la terna eran Michaela Coel (I May Destroy You), Cynthia Erivo (Genius: Aretha), Elizabeth Olsen (WandaVision) y Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama).

🛑 Mejor guionista de serie o película antológica

Publicado el 19/09/2021 a las 23:18

Michaela Coel ganó en el categoría por su gran trabajo en I may destroy you, una serie que muestra a una chica que se replantea su vida tras ser víctima de una violación. “Escribí algo para los escritores y guionistas: ‘Escribe sobre aquello que te desafíe o te aterre, no tengas miedo de desaparecer del mundo y ver lo que surge en el silencio’. Les dedico este premio a las víctimas del abuso sexual”, dijo cuando recibió el premio.

🛑 Mejor dirección serie o miniserie dramática

Publicado el 19/09/2021 a las 23:14

Scott Frank se impuso por su trabajo en Gambito de Dama. “Acepto en nombre de mis amigos, productores y unos 200 actores y productores de todo el mundo que crearon este show sobre una nena adicta. Como todos sabemos, el equipo de una serie es una familia y es un honor haber estado en esta familia. (…) Mi querida Anya Taylor-Joy, te merecés un premio; estaban dadas las condiciones para que tuvieras un colapso nervioso, pero te felicito porque lograste hacer tu personaje bailando y con mucha alegría cada día. Así que gracias”, valoró el autor de la serie.

🛑 Premio Golden a la trayectoria

Publicado el 19/09/2021 a las 23:04

Debbie Allen fue la homenajeada en el Microsoft Theater. Visiblemente emocionada, la actriz que brilló en Fama, Amistad y Grey’s Anatomy, entre otros éxitos, enumeró a muchísimas personas que la ayudaron a lo largo de su carrera. “¡Qué sorpresa! He sido la única mujer en los sets durante mucho tiempo. Quiero compartir este premio con las gitanas, los bailarines, los poetas y los coreógrafos que fueron mi inspiración”, agradeció.

Debbie Allen se emocionó cuando le entregaron un premio por su trayectoria. (Foto: AP)

🛑 Mejor reality:

Publicado el 19/09/2021 a las 22:55

The Amazing Race logró destacarse en esta categoría en la que compitió frente a Nailed It!, RuPaul’s Drag Race, Top Chef y The Voice. Este formato, que ya lleva 31 temporadas, propone que distintas personas viajen alrededor del mundo y compitan por un millón de dólares.

🛑 Mejor actor de comedia:

Publicado el 19/09/2021 a las 22:47

Jason Sudeikis ganó en la categoría por su papel protagónico en Ted Lasso. “Gracias a todos los que lucharon contra el COVID-19 esta temporada, a todos los nominados y a la Academia”, concluyó al cierre de su discurso. Sudeikis se impuso a Anthony Anderson (Black-ish), Michael Douglas (The Kominsky Method), William H. Macy (Shameless) y Kenan Thompson (Kenan).

🛑 Mejor actriz de comedia

Publicado el 19/09/2021 a las 22:40

Jean Smart se llevó el premio por su protagónico en Hacks, donde interpreta a un ícono de Las Vegas. “Quiero agradecer a mi difunto esposo, ayer se cumplieron 6 meses de su muerte”, dijo al recibir su premio. La experimentada actriz logró imponerse en su terna a Aidy Bryant (Shrill), Kaley Cuoco (The Flight Attendant), Allison Janney (Mom), Tracee Ellis Ross (black-ish).

Jean Smart recibió el premio por su gran interpretación en «Hacks». (Foto: AP)

🛑 Mejor dirección serie de comedia

Publicado el 19/09/2021 a las 22:28

Hacks logró su segunda estatuilla de la noche. Lucia Aniello, guionista y co creadora de la serie, se llevó la estatuilla por su gran trabajo en el primer episodio.

🛑 Mejor guión serie de comedia

Publicado el 19/09/2021 a las 22:22

Hacks, una comedia que muestra un cruce generacional entre una figura de la televisión y una incipiente escritora, se llevó el premio. Para recibir el Emmy subieron sus autores Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky. “Queríamos hacer un programa que honrara a todos aquellos a los que les costaba contar su historia”, sostuvo Aniello.

🛑 Mejor programa de variedades con sketches

Publicado el 19/09/2021 a las 22:10

Como se preveía, dadas sus 21 nominaciones, Saturday Night Live se llevó el premio en la categoría donde era la gran candidata. La entrega del premio estuvo antecedida por un paso de comedia a cargo de Ken Jeong. Luego, el productor Lorne Michaels subió a recoger el premio.

🛑 Mejor programa de variedades y talk-show:

Publicado el 19/09/2021 a las 22:06

Last Week Tonight with John Oliver logró imponerse en la terna. Minutos antes, el programa también se había llevado el premio a “mejor guion para serie de variedades”. Durante su speech, Oliver le agradeció a Conan O’Brien, uno de sus competidores. “Gracias por empezar todo esto, sos el mejor”, elogió desde el escenario. El resto de los nominados fueron The Daily Show with Trevor Noah, Jimmy Kimmel Live! y The Late Show with Stephen Colbert.

El comediante John Oliver posa con su Emmy, (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni) Por: REUTERS

🛑 Mejor actor de reparto en serie dramática:

Publicado el 19/09/2021 a las 21:56

Tobias Menzies se llevó el premio por encarnar a Felipe de Edimburgo en The Crown. Los otros nominados eran Giancarlo Esposito (The Mandalorian), O-T Fagbenie (The Handmaid’s Tale), John Lithgow (Perry Mason), Max Minghella (The Handmaid’s Tale), Chris Sullivan (This Is Us), Bradley Whitford (The Handmaid’s Tale) y Michael K. Williams (Lovecraft Country).

🛑 Mejor actriz de reparto en serie dramática:

Publicado el 19/09/2021 a las 21:50

Gillian Anderson se impuso en la terna por interpretar a Margaret Thatcher en The Crown. Desde el escenario, agradeció a su representante por confiar en ella desde hace 20 años. El resto de las actrices en la terna eran Helena Bonham Carter (The Crown), Madeline Brewer (The Handmaid’s Tale), Ann Dowd (The Handmaid’s Tale), Aunjanue Ellis (Lovecraft Country), Emerald Fennell (The Crown), Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale) y Samira Wiley (The Handmaid’s Tale).

🛑 Mejor dirección en serie dramática

Publicado el 19/09/2021 a las 21:44

Jessica Hobbs se llevó la estatuilla por su excelente trabajo en “The War”, el último episodio de la cuarta temporada de The Crown. “No muchas mujeres ganaron este premio antes así que quiero agradecer por el camino que trazaron”, remarcó la realizadora desde Londres -donde se encuentra rodando la nueva temporada de la ficción sobre la realeza británica-.

Desde Londres, Jessica Hobbs celebró la obtención del Emmy. (Foto: REUTERS/Peter Nicholls) Por: REUTERS

🛑 Mejor guionista de serie dramática

Publicado el 19/09/2021 a las 21:39

Peter Morgan se llevó el premio por The Crown. Además, el escritor es el creador de la serie que obtuvo con 24 nominaciones. El reconocimiento fue celebrado a la distancia porque el autor se encontraba en Londres.

🛑 Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

Publicado el 19/09/2021 a las 21:30

Evan Peters se llevó el premio por su gran performance como un detective muy sensible en Mare Of Easttown. Al momento de su discurso, contó cuán difícil fue preparar el personaje. Sus competidores en la nómina eran Thomas Brodie Sangster (Gambito de Dama), Daveed Diggs (Hamilton), Paapa Essiedu (May Destroy You), Jonathan Groff (Hamilton) y Anthony Ramos (Hamilton).

🛑 Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

Publicado el 19/09/2021 a las 21:26

Su gran interpretación en Mare Of Easttown, le valió el premio a Julianne Nicholson. Al recibirlo, le agradeció a su compañera Kate Winslet por convencerla de sumarse a la serie. “No solo eres una gran actriz, también te preocupas porque todos tus compañeros estén bien”, destacó. Las otras nominadas eran Renée Elise Goldsberry (Hamilton), Kathryn Hahn (WandaVision), Moses Ingram (Gambito de Dama), Jean Smart (Mare Of Easttown) y Phillipa Soo (Hamilton).

Julianne Nicholson posa con su premio. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni) Por: REUTERS

🛑 Mejor actor secundario en comedia

Publicado el 19/09/2021 a las 21:15

Brett Goldstein se impuso en la categoría gracias por su papel en Ted Lasso. Los otros candidatos en la terna eran Carl Clemons-Hopkins (Hanks), Bowen Yang (Saturday Night Live), Kenan Thompson (Saturday Night Live), Brendan Hunt (Ted Lasso), Nick Mohammed (Ted Lasso), Jeremy Swift (Ted Lasso) y Paul Reiser (The Kominsky Method).

🛑 Mejor actriz secundaria en comedia

Publicado el 19/09/2021 a las 21:10

Hannah Waddingham logró llevarse el trofeo gracias a su rol en Ted Lasso. Sus competidoras en la terna fueron Rosie Perez (The Flight Attendant), Hannah Einbinder (Hacks), Aidy Bryant (Saturday Night Live), Kate McKinnon (Saturday Night Live), Cecily Strong (Saturday Night Live), y Juno Temple (Ted Lasso).

Brett Goldstein y Hannah Waddingham celebran sus premios por Ted Lasso. (REUTERS/Mario Anzuoni) Por: REUTERS

