Portezuelo: revive tensión Mendoza-La Pampa y Suarez levanta guardia ante Nación

La histórica disputa entre La Pampa y Mendoza por el caudal de los ríos resurgió a finales de la semana pasada con dos guiños de la Casa Rosada al pampeano Sergio Ziliotto en relación a la megaobra de Portezuelo del Viento, una represa planeada en el distrito cuyano. El proyecto surgió como un acuerdo extrajudicial que hicieron en 2006 el expresidente Néstor Kirchner con el entonces gobernador Julio Cobos para saldar una deuda de Nación con la provincia por los perjuicios que habían ocasionado la ley de promoción industrial que había aplicado a todo Cuyo menos a Mendoza. Desde la administración del radical Rodolfo Suarez creen ahora que el giro nacional que se debe a una presión política con la que el Gobierno busca blindarse en el Congreso ante votaciones clave.

El viernes, Alberto Fernández puso en duda la financiación del proyecto al que se opone La Pampa. Antes, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro había convocado al comité de cinco provincias que regula el Río Colorado (COIRCO) para el 26 de junio, como una instancia para seguir discutiendo un proyecto que parecía encaminado, con laudo presidencial de Mauricio Macri en 2018, rechazo de la Corte Suprema a un pedido de La Pampa para declarar nulo ese arbitraje, pagos de cuotas de Nación a Mendoza incluso bajo gestión Fernández y fecha de apertura de sobres a la vuelta de la esquina, pautada para el 3 de julio.

“No sé si tiene sentido financiar una obra que es cuestionada por cuatro provincias”, dijo Alberto Fernández el viernes en La Pampa, junto al peronista Ziliotto. La tarde anterior, Wado de Pedro había convocado a los gobernadores de La Pampa y Mendoza junto a los de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, los distritos que forman parte del COIRCO. El río Grande mendocino sobre el que se construiría la represa desemboca en el Colorado, y por eso la obra requiere de la mirada de ese organismo. El ministro del Interior, además, revocó la resolución de 2019 que archivó la solicitud de otro laudo presidencial pedida por La Pampa, firmada por su antecesor Rogelio Frigerio.

Desde la administración del radical Rodolfo Suarez buscan ahora equilibrio: mantener la armonía con el Gobierno nacional pero al mismo tiempo plantarse con el avance de Portezuelo como cuestión innegociable. Y calzan, en una hipótesis política, el revés del Frente de Todos en el Senado por el bloqueo opositor de la Ley de Alquileres con el anuncio de Wado de Pedro, horas depués. “La unidad de la oposición que impidió que se tratara la Ley de Alquileres fue una advertencia para la Casa Rosada. Saben que necesitan trabajar para conseguir que se apruebe el pliego para el nombramiento de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Necesitan los votos en el Senado”, dijeron desde Mendoza a Ámbito Financiero.

Asimismo, cerca de Suarez consideran que hasta ahora la Casa Rosda no mostraba dudas respecto a Portezuelo, que demandará una inversión de más de u$s1.000 millones. De las tres cuotas que Nación ya le giró a Mendoza por la obra, dos de ellas fueron realizadas por la gestión de Alberto Fernández, por u$s 13,9 millones en enero y u$s 16,3 millones en abril. No obstante, en febrero el Frente de Todos puso al pampeano Javier Schlegel al frente del COIRCO, en ese juego de señales y contraseñales de Nación hacia ambas provincias. En enero, Ziliotto había ampliado una demanda contra Mendoza y Nación para que no comience la obra hasta que no haya un nuevo estudio de impacto ambiental y se realicen audiencias públicas. La Corte Suprema aún no se expidió sobre ese punto.

“En abril no había dudas sobre la obra, de hecho cuando Martín Guzmán reperfiló los bonos de deuda en dólares en el mercado local, exceptuó a los títulos para Mendoza que se destinan para Portezuelo”, dijeron desde despachos cuyanos a este medio.

Trinchera

La reacción oficial de la gestión de Suarez fue inmediata. El viernes, su ministro de Gobierno Víctor Ibañez dijo: “Se han llevado a cabo todos los procedimientos legales en el ámbito del COIRCO, y han sido cumplidos durante los últimos años en su totalidad”. Además, mencionó el funcionario que “el procedimiento jurídico que corresponde a Mendoza ha sido cumplido”. Ibañez destacó que en 2018 Macri laudó a favor de Mendoza, luego de que el entonces gobernador pampeano Carlos Verna lo solicitara. En 2016 las otras cuatro provincias habían avalado la reactivación del proyecto, pero el reglamento del COIRCO habilita una instancia de laudo si las decisiones no son unánimes. En el mismo sentido se expresó el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié. “Portezuelo del Viento es la obra hidroeléctrica más estudiada en los últimos 40 años en el país”, dijo. Tiempo atrás, en una entrevista con este diario, Vaquié respondía: “Está prevista una cota mínima a La Pampa; hay que dejar pasar agua hasta que el embalse de Casa de Piedra llegue a esa cota mínima. También se hizo un estudio de impacto ambiental en la provincia, se aprobó el acta en el COIRCO. Se pidió que la declaración de impacto ambiental de la cuenca la hicieran entidades ajenas a la provincia y se encargó a las universidades de La Plata y Del Litoral. Y estipularon que Portezuelo no sólo no genera problemas, sino que es buena, porque mejora la calidad y la cantidad de agua”.

Satelitales

Entre los actores que forman parte del cruce aparecen los otros gobernadores del COIRCO, en una relación de fuerzas que cambió respecto a los apoyos que había conseguido Mendoza entre 2015 y 2019. En Buenos Aires, María Eugenia Vidal era aliada de Cambia Mendoza, mientras que Axel Kicillof no tomó aún posición. Omar Gutiérrez y Arabela Carreras expresan la continuidad del MPN neuquino y de Juntos Somos Río Negro, pero como sellos provinciales estarán atentos a la posición nacional sobre el tema. En definitiva, son batallas ajenas. “Esperamos la postura de Nación, siempre se pidió la audiencia pública”, dijeron desde las cercanías de Carrera a este diario. En tanto, en Neuquén manifetsaron: “No vamos a entrar en la disputa política, todo debe acordarse en el marco de la asamblea del COIRCO. Neuquén tiene varias represas, no va a ir contra esa lógica porque es parte de su historia”. “Que se haga el estudio de impacto ambiental y la audiencia pública, es lo que viene planteando el gobernador desde el comienzo”, agregaron desde la provincia patagónica.

Otro actor que queda en medio de la puja es el PJ de Mendoza, que se ve tironeado de ambos brazos. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, cercana a Cristina de Kircher, expresó en su cuenta de Twitter: “Portezuelo del Viento es una obra con la que estamos ilusionados y que es muy importante para los mendocinos, sobre todo para los habitantes del sur de nuestra provincia. Esperemos que el Gobernador pueda generar las condiciones para que podamos seguir avanzando en su concreción”. La senadora apunta a oficiar como mediadora y tender un puente Suarez – Casa Rosada para destrabar la cuestión.

