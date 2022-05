Por qué los humanos de hace 3,000 años tenían un cerebro más grande que nosotros

Los seres humanos hemos perdido, al menos, el volumen de 4 pelotas de ping pong en materia gris en 3,000 años: el cerebro prehistórico era más grande que el actual.

Incluso con todo el avance de la tecnología, la ciencia y el dominio sobre el entorno natural, el camino evolutivo de los seres humanos no ha resultado en un cerebro más grande. Por el contrario, según un estudio de Dartmouth College en Estados Unidos, los seres humanos prehistóricos tenían ligeramente más masa cerebral que nuestros contemporáneos.

Según los cálculos de Jeremy DeSilva, antropólogo de la institución, el volumen que el Homo sapiens sapiens ha perdido equivale a 4 pelotas de ping pong. A partir de los cráneos fosilizados de, al menos, 3 milenios de antigüedad, los científicos identificaron que el cerebro de los seres humanos prehistóricos era más masivo que el actual.

Ésta es la razón.

Cuerpos cada vez más pequeños

Con el paso de los milenios, los seres humanos en la Prehistoria dejaron de ser nómadas. El desarrollo de la agricultura y la domesticación de plantas y animales fueron factores decisivos para que, en lugar de migrar constantemente, los grupos de homínidos encontraran su lugar en el planeta.

Tomando esto en cuenta, tuvieron que pasar otros tantos miles de años antes de que los seres humanos prehistóricos fundaran las bases de las primeras civilizaciones. DeSilva y su equipo piensan que esto contribuyó a que el cerebro prehistórico fuera más grande que el que tiene nuestra especie en la actualidad:

«EL TAMAÑO DEL CEREBRO HUMANO CASI SE CUADRUPLICÓ EN LOS SEIS MILLONES DE AÑOS DESDE QUE HOMO COMPARTIÓ POR ÚLTIMA VEZ UN ANCESTRO COMÚN CON LOS CHIMPANCÉS, PERO SE CREE QUE EL VOLUMEN DE LOS CEREBROS HUMANOS HA DISMINUIDO DESDE EL FINAL DE LA ÚLTIMA EDAD DE HIELO», ESCRIBEN LOS AUTORES EN EL ESTUDIO.

El equipo de investigación notó que, paralelamente, las dimensiones de los seres humanos también han disminuido con el tiempo. Es decir, los cuerpos actuales son más pequeños que los prehistóricos. Los cerebros también, aunque no existe todavía información suficiente que indique una relación causal entre ambos fenómenos.

Sacar las ideas de la cabeza

Los autores del estudio, publicado recientemente en Frontiers in Ecology and Evolution, no piensan que sea una coincidencia que la escritura haya aparecido al mismo tiempo que comenzó la reducción del cerebro prehistórico. DeSilva piensa que este desarrollo impactó importantemente el camino evolutivo de nuestra especie:

«ESCRIBIR ES UNA DE LAS RELATIVAMENTE POCAS COSAS QUE NOS SEPARA DE TODAS LAS DEMÁS ESPECIES Y DESILVA SE PREGUNTA SI ESTO PODRÍA HABER INFLUIDO EN EL VOLUMEN DEL CEREBRO AL ‘EXTERNALIZAR INFORMACIÓN POR ESCRITO Y PODER COMUNICAR IDEAS ACCEDIENDO A INFORMACIÓN QUE ESTÁ FUERA DE SU PROPIO CEREBRO’», EXPLICA LA BBC. Aunque parece una propuesta atractiva, todavía permanece como una especulación, puesto que no hay evidencia concluyente al respecto aún. El hecho es que el cerebro prehistórico era más masivo que el contemporáneo. Esto no quiere decir que los seres humanos seamos más limitados intelectualmente. Por el contrario, la contracción en la masa cerebral sugiere una adaptación a un entorno diferente.