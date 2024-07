Por qué los gatos rascan los muebles y qué recomiendan los veterinarios para controlarlo

¿Por qué tus gatos rascan y arruinan los muebles? Aunque este es un comportamiento natural de los felinos, hay varios factores que pueden intensificarlo.

Los gatos rascan las superficies como parte de su comportamiento natural, sin embargo, diversos factores pueden aumentar su frecuencia, dejando daños en muebles, cojines y alfombras. Aunque el instinto de rascar es innato, los dueños a menudo lo perciben como un problema de conducta, lo que a veces conduce a intervenciones violentas y radicales como la onicectomía (extirpación de las uñas), el abandono o incluso la eutanasia de los felinos.

¿Por qué los gatos rascan los muebles?

Foto: Getty Images

Un equipo internacional de investigadores se dio a la tarea de indagar sobre los factores que influyen en el comportamiento del «rascado no deseado en gatos domésticos». Preguntaron a más de 1.200 propietarios en Francia sobre la vida cotidiana, las características y los comportamientos de sus compañeros felinos. Las conclusiones arrojaron que variables como la personalidad, el estrés y la presencia de niños influye.

“DEMOSTRAMOS QUE CIERTOS FACTORES, COMO LA PRESENCIA DE NIÑOS EN CASA, LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DE LOS GATOS Y SUS NIVELES DE ACTIVIDAD, INFLUYEN SIGNIFICATIVAMENTE EN EL GRADO DE COMPORTAMIENTO DE RASCADO”, AFIRMÓ LA DOCTORA YASEMIN SALGIRLI DEMİRBAS, PRIMERA AUTORA DEL ESTUDIO, EN UN COMUNICADO. “NUESTROS HALLAZGOS PUEDEN AYUDAR A LOS CUIDADORES A GESTIONAR Y REDIRIGIR EL RASCADO HACIA MATERIALES ADECUADOS, LO QUE PODRÍA AYUDAR A FOMENTAR UN ENTORNO DE VIDA MÁS ARMONIOSO”.

Según la investigación publicada en Frontiers in Veterinary Science, el estrés es una de las principales causas de los rasguños no deseados en los gatos. La presencia de niños, especialmente cuando son pequeños, puede aumentar este estrés y provocar rascaduras por ansiedad. Sin embargo, la razón de por qué los gatos rascan con más frecuencia cuando hay menores presentes aún no está del todo claro y se necesitan más estudios al respecto.

Otro factor relacionado con el estrés es el deseo de jugar. Cuando los gatos juegan durante mucho tiempo, sus niveles de estrés pueden aumentar debido a la estimulación ininterrumpida. La actividad nocturna también suele contribuir al aumento de nerviosismo, afectando su comportamiento.

Así puedes ayudar a tu gato

https://youtube.com/watch?v=c4FrKdQt-6g%3Fsi%3DnHEL8oajE7l3eUwr

Algunos factores que contribuyen al rascado, como la personalidad del gato o la presencia de niños, no se pueden cambiar. Sin embargo, hay otros aspectos en los que los cuidadores sí pueden intervenir. Los investigadores señalan que colocar postes rascadores en áreas frecuentadas por los felinos o cerca de su lugar de descanso favorito, así como el uso de feromonas, puede reducir el rascado en los muebles.

“OFRECER ESCONDITES SEGUROS, LUGARES ELEVADOS DE OBSERVACIÓN Y MUCHAS OPORTUNIDADES DE JUEGO TAMBIÉN PUEDE AYUDAR A ALIVIAR EL ESTRÉS Y HACER QUE EL GATO PARTICIPE EN ACTIVIDADES MÁS CONSTRUCTIVAS”, SUGIERE SALGIRLI DEMIRBAS.

También recomienda establecer sesiones de juego cortas que imiten escenarios de caza exitosos y repetirlas múltiples veces. Esto no solo reducirá el estrés y el rascado excesivo, sino que también fomentará el vínculo entre los gatos y sus cuidadores.