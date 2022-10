¿Por qué el Gobierno de Argentina decretó feriado nacional el 7 de octubre?

Este 7 de octubre traerá un nuevo feriado nacional para toda la población de Argentina.

Así queda establecido por el calendario oficial 2022 publicado por el Gobierno de la Nación, y que también considera como fecha de descanso al lunes 10 de octubre, con lo cual se arma un fin de semana largo de 4 días en este inicio del mes.

Asimismo, las personas de religión judía podrán disfrutar de tres días libres para su descanso en esta última semana de septiembre y la primera de octubre. A continuación, conoce cuáles son todos los feriados que tendrás para tu tiempo libre, por qué se decretaron y a qué tendrás derecho durante tales fechas.

Este viernes 7 de octubre será feriado en toda Argentina debido a que el Gobierno de la Nación lo designó como uno de los tres feriados con fines turísticos de este año 2022. Es decir, no se debe a una conmemoración en particular.

Recordemos lo que dice al respecto el artículo 7 de la Ley 27.399, que establece los feriados y días no laborables en Argentina: “El Poder Ejecutivo nacional podrá (…) fijar anualmente hasta tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

Además, cabe resaltar que el 7 de octubre será feriado y no día no laborable, debido a que así fue fijado por el Decreto 789/21 que establece los feriados turísticos para el año 2022. Por ello, el empleado decidirá si presta o no sus servicios durante este día, no el empleador. Además, quienes trabajen en tal fecha deberán cobrar el doble, tal como sucede en los demás feriados.

Fin de semana largo de octubre en Argentina

Además, el feriado del 7 de octubre formará un fin de semana largo con el siguiente, programado para el día 10 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladado del 12 de octubre). Es decir, la ciudadanía podrá disfrutar de cuatro días libres seguidos para sus actividades favoritas.

Al respecto, la Ley 27.399 explica que los feriados nacionales trasladables que caigan en martes o miércoles “serán trasladados al día lunes anterior”.

