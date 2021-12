Por primera vez en la historia Plottier tiene su cancha de césped sintético

Con una concurrencia masiva y la presencia de dos figuras reconocidas del fútbol argentino: José Pepe Basualdo y Rodrigo Chino Mora, se inauguró oficialmente la cancha de fútbol de césped sintético del barrio Los Hornos, impulsado por la gestión de gobierno de Gloria Ruiz. Esta obra de gran transcendencia social tuvo una inversión de 6 millones de pesos con fondos municipales, siendo una política pública del gobierno municipal a través del Programa de Infraestructura Deportiva para la ciudad. En el marco de esta inauguración, la Escuelita de Fútbol del barrio ha sido nombrada Complejo Deportivo Los Hornos. La cancha cuenta con una dimensión de 20x 50 metros, un sector de fútbol tenis, y mesa de ping –pong. Además todo el predio tiene cerramiento perimetral, iluminación, tribunas e ingreso cementado. Las figuras destacadas del evento José Pepe Basualdo, doble campeón intercontinental de Velez y Boca Juniors y ex jugador de la selección Argentina, y Rodrigo Chino Mora ex Benfica y ex jugador de River brindaron de manera libre y gratuita una clínica de fútbol y ambos alentaron a los chicos a seguir sus sueños, el estudio y el deporte. Como parte de esta celebración hubo música, una proyección audiovisual y animación. A su vez los jugadores firmaron una pelota para cada referente de las escuelitas de fútbol de la ciudad. Emocionada por este logro la intendenta Gloria Ruiz resaltó que esta es una de las tantas canchas de césped sintético que construirá en la ciudad. Además expresó que proyectan la construcción de un Polideportivo para seguir incentivando el deporte en Plottier. Los referentes de la Escuelita de Los Hornos agradecieron el compromiso de la Intendenta y le obsequiaron una camiseta del Club con el nombre de ella. Por su parte la mandataria hizo entrega de una placa al referente Cristián Garrido. Participaron de la inauguración autoridades municipales, el intendente de Cutral Co José Rioseco, concejales, referentes de las escuelitas de fútbol de la ciudad con sus alumnos y público en general. Cabe destacar la presencia de las escuelitas de fútbol: Hueney , Fonavi, Los Hornos, Estrella del Sur, Las Maras, El Bosque, 1º de Febrero , Escuela barrio 160 Viviendas, Honor y Gloria, Malvinas Argentinas, La dolce, Equipo barrio Alsogaray, Club Los Canales y El Porvenir. AUDIO GLORIA RUIZ

