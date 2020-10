Polémica propuesta en el seno de la FIFA: “El Mundial debería jugarse cada dos años”

By GAM Multimedios

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Este fin de semana se conocieron sorprendentes declaraciones del ex entrenador del Arsenal de la Premier League Arsene Wenger en la que se refiere al futuro de varios torneos FIFA como la Eurocopa o el Mundial. Si bien el técnico dejó en claro que sus frases forman parte de una opinión personal, estas tomaron una repercusión brutal, al contemplar que él forma parte en la actualidad de la Casa Madre del Fútbol.

Es que el francés, jefe de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA desde 2019, sugirió que la entidad que rige el fútbol mundial debería modificar su calendario y suprimir algunos torneos para darle más lugar a otros: “Necesitamos tener la menor cantidad de eventos posible”, señaló y especificó: “Una Copa del Mundo y una Eurocopa cada dos años probablemente sería más apropiado para un mundo moderno”.

Esto sería una modificación histórica, ya que los Mundiales se juegan cada 4 años, pero Wenger se entusiasmó con la idea en diálogo con el sitio alemán Bild: “Personalmente, creo que sería un gran paso adelante”. Además, remarcó que de ninguna manera esto le quitaría prestigio a los torneos: “Siempre le digo a la gente que dice esto que la imagen no está ligada al tiempo que esperas antes de volver a jugar, sino a la calidad de la competencia. Después de todo, la gente también ve la Champions League todos los años”. Arsene Wenger trabajó durante más de 20 años al frente del Arsenal de la Premier League (Reuters)

Si estas declaraciones no fueron lo suficientemente explosivas, el ex entrenador de la Premier apuntó directamente contra el nuevo certamen de naciones de la UEFA que recién está celebrando su segunda edición: “Necesitamos deshacernos de la Liga de Naciones y encontrar eventos más claros que todos entiendan. Si le preguntas a la gente en la calle qué es la Liga de las Naciones, no encontrarás muchos que puedan explicarlo”.

Obviamente, estas declaraciones forman parte de una propuesta de Wenger, lo que no significa que haya realmente una intención de cambiar toda la estructura de las competencias a nivel selección. Lo cierto es que su cargo incluye el de “supervisar y dirigir el crecimiento y desarrollo del fútbol masculino y femenino en el mundo entero”, según señala el sitio de la FIFA, que agrega que es “el máximo responsable de todos aquellos asuntos de carácter técnico, tanto en calidad de integrante de los paneles consultivos futbolístico y técnico que asesoraron al IFAB en la revisión y la toma de decisiones de los posibles cambios en las Reglas de Juego, como en su función de presidente del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA, el cual lleva realizando los análisis técnicos de los torneos de la FIFA desde 1966”.

Por otro lado, la FIFA ya tiene planificados los Mundiales de Qatar 2022, y los de 2026 y 2030, aunque estos últimos aún no tienen sede fija. Si bien bajo el mandato de Gianni Infantino se aprobó la ampliación de seleccionados en la Copa del mundo (48 en lugar de 32) y el cambio de formato (grupos de tres equipos en la primera fase, en lugar de 4), no parece haber en agenda un cambio en el calendario que suprima la UEFA Nations League y que duplique la cantidad de ediciones del máximo certamen internacional del planeta.