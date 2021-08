Polémica en el básquet: «¡Con los pibes, no!», estalló Charly Sepúlveda

Carlos Sepúlveda, jugador de Centro Español, se suma a las voces de los reclamos para que la suspensión a los equipos de Mayores que participan del Torneo Apertura de Básquetbol, por el incumplimiento de algunos de los partidos programados por la Federación Neuquina -decisión que tomaron algunas entidades para racionalizar sus presupuestos- no recaiga sobre las divisiones formativas.

Charly que está jugando el Torneo de Mayores con El Torito explicó el contexto de la situación. “A nosotros nos tocaba viajar a San Martín de los Andes para jugar con Lácar la última fecha regular. El resultado no iba a modificar las cosas: ellos quedaban segundos y nosotros terceros ó, segundos nosotros y ellos terceros. O sea, sí o sí nos íbamos a enfrentar en semifinales y como económicamente la situación de los clubes está difícil, el club decidió no viajar porque al fin de semana siguiente -este que pasó- teníamos que hacerlo de todas maneras para jugar con ellos las semifinales. Entonces la Federación por esa decisión nos ubica en el puesto cuatro y la semifinal termina siendo con Biguá”, contó a LM Neuquén.

“Ante esta situación de no viajar se empieza a barajar la posibilidad de una sanción. La sanción del Tribunal de faltas termina dictando la suspensión del partido de mañana (por este lunes) dándoselo ganado a Biguá. Con esta decisión estaríamos 1 a 1 ya que ganamos el primero y jugaríamos un tercer partido para ver si pasamos a la final. Pacífico que se enojó porque tenía que viajar a Lácar, decidió no hacerlo ya que económicamente tampoco les da para ir a jugar allá. En consecuencia con la sanción lo dejan afuera de la definición con lo cual, Lácar ya pasó a la final. Pero bueno el tema es que a Centro Español además lo suspenden de todos los Final Four del masculino los U15, U17 y U19. No le dejan jugar la final siendo que los chicos no tienen nada que ver con la Primera. Se mezcló todo. De ahí nuestro reclamo”, señaló.

“De última si quieren –se quejó- que nos descalifiquen a nosotros y pase Biguá. Pero nos dejan seguir compitiendo y jugar el tercer juego. En tanto que, a los pibes, que no tienen nada que ver porque es otro torneo aparte del que están jugando, los suspenden. También suspendieron a Pacífico y a los U13 a del club Plottier que jugaban el Final Four y también se los sacaron”, protestó.

En este sentido Charly, que espera que el tribunal revea la medida aplicada con los chicos, sostiene que «las sanciones tienen que estar escritas de antes. No se puede ir sobre la marcha en donde a unos los sancionan de una manera y a otros de otra, cuando el incumplimiento es el mismo», afirmó

«Eso -amplió- tiene que estar escrito antes: equipo que no viaja, que no se presenta a jugar, que se yo multa de 100 mil pesos y se le descuenta cuatro puntos como pasa en cualquier torneo del mundo. No se puede seguir improvisando. Por eso creo que la definición de los Final Four se va a tener que rever y permitir jugar a los chicos. Como jugador de Primera que nos suspendan si quieren, que Biguá y Lácar jueguen la final: ¡Pero con los pibes no!”, exigió.

