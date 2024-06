Poca transparencia en los patrimonios de los funcionarios públicos de Neuquén: “Estamos en el Medioevo”

La Comisión A de la Legislatura se reunió el martes pasado y no trató la transparencia en el acceso a las Declaraciones Patrimoniales de los funcionarios públicos. En la reunión anterior, se había acordado seguir trabajando en el tema. La ley N°5 es la que obliga a los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a presentar sus Declaraciones Patrimoniales, pero pocos la cumplen. Del 14 de diciembre de 2023 al 29 de mayo de 2024 solo 41 funcionarios lo hicieron. La norma garantiza el secreto y atenta contra parámetros de transparencia ya que imposibilita a la ciudadanía saber quiénes la presentaron y qué información declararon.

El nulo acceso público a las Declaraciones Patrimoniales de los funcionarios públicos de Neuquén limita otro tipo de derechos. Así lo explica Fabián Bergero, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo): “El acceso público a la información es la garantía de derechos constitucionales y de pactos internacionales que dan una dimensión real de nuestro carácter ciudadano. Por el solo hecho de ser un ser humanos, tenemos derecho a exigir que la información sea pública. La ley N°5 atenta contra la posibilidad de los y las ciudadanos de acceder a información, de saber cómo los funcionarios entraron y se fueron del cargo. Es grave porque estar informados, nos permite tomar decisiones correctas en un marco democrático. Si no tenemos información, no podemos decidir y si se nos la oculta, difícilmente podamos tomar una decisión que sea adecuada”. Y pone un ejemplo: “Si yo veo que un candidato se enriqueció de la noche a la mañana por actividades que no puede dar cuenta, difícilmente lo vote”.

En misma sintonía opina Juan Justo, profesor de Derecho Administrativo de la UNCo: “El acceso a la información pública es precondición para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, el ejercicio del debate público. Si no hay acceso a la información, todas esas herramientas también se ven debilitadas”.

“Hay que conectar la lucha anticorrupción con el ejercicio de los derechos. La falta de transparencia va socavando otro tipo de derechos, de la más variada estirpe, derechos económicos, sociales y culturales y termina impactando en el derecho a la salud, a la educación, etc.”, suma.

La figura de las personas que ejercen la política hoy está vapuleada. Es común escuchar: “son casta”, “se afanan todo”. La perpetuidad del ocultamiento de la información patrimonial de los funcionarios públicos desacredita, en definitiva, a la función pública. Perpetúa la imagen del político “chanta”, “ladrón”.

“Claro”, continúa Bergero, “el esfuerzo debería ser de ellos por revertir esta imagen. Ellos deberían ser los primeros en decir “tenemos que cambiar esta imagen, por eso vamos a hacer público todos nuestros bienes y los de nuestro grupo familiar. Quien decide ser funcionario tiene que someterse a los regímenes de transparencia, a los estándares a nivel mundial. Con la ley N°5 estamos en el Medioevo”.

La ley N°5 es de 1958. Desde aquel momento que no se actualiza. La norma es tan vieja que establece que las Declaraciones Patrimoniales deben ser presentadas en un sobre lacrado. “¿Se conseguirá lacre en las librerías?”, pregunta Bergero y sigue “los distintos Gobiernos de Neuquén han tenido una actitud bastante refractaria a dar información. Pero deberían tener un rol activo en la garantía del acceso a la información, tienen que tener mecanismos instituciones que permitan que esto se haga realidad. No basta con que lo proclamen, tienen que garantizarlo”.

“En los últimos años tanto a nivel global como a nivel nacional ha habido un avance significativo en reconocer al acceso a la información pública como un principio rector vinculado con compromisos internacionales en materia de derechos humanos, convenciones y fallos”, explica Justo, “pero, después en la praxis hay una diferencia muy grande”.

“Neuquén necesita una legislación más moderna en materia de acceso a la información pública”, sigue Justo, “de 1958 a esta parte hubo una evolución que se ha dado a nivel federal, pactos internacionales, fallos, la propia reforma constitucional provincial de 2006 con cambios enormes y la ley N°5 quedó anticuada”.

“Esta norma está causando un daño a la ciudadanía”, cierra Bergero, “al privarnos de información que nos permitiría tomar decisiones fundamentadas, nos está restando poder de decisión”.

La Legislatura tiene en su poder tratar el tema

La Comisión A se reunió el martes pasado y no abordó el proyecto de ley presentado por Brenda Buchiniz del bloque Cumplir – La Libertad Avanza. En la reunión anterior, el presidente de la comisión, Ernesto Novoa (Comunidad), había prometido seguir trabajando el tema.

“Le facilité a la presidencia de la Comisión el teléfono de Federico Egea y María Angélica Acosta Meza – abogados que realizaron un pedido de acceso público en el que se conoció la limitada nómina de funcionarios que cumplieron con su deber – y de la directora Nacional del Sistema de Declaraciones Juradas, Emiliana Giaccone para que los convoque y puedan sumar sus aportes al debate, pero me dijeron que no se pudieron comunicar”, dijo Buchiniz.

“Espero que podamos seguir dando este debate, sobretodo porque los planteos que se escucharon – por parte de diputados – en la reunión pasada son muy errados”, dice Buchiniz. Y enlista: “una diputada aseguró que no quiere que su domicilio sea público, para eso les envié por correo interno las Declaraciones Juradas que se presentan en Nación para que sepan que ni la dirección ni datos sensibles se publican. Y otros dijeron que año tras año presentan sus Declaraciones Juradas ante la AFIP, esta información no está pública, no es de acceso libre. Hay que transparentar la información hacia la sociedad”.