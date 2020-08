Plottier y Neuquén avanzan en temáticas de Género

By GAM Multimedios

La intendenta Gloria Ruiz asistió a una reunión con la Subsecretaria de las Mujeres de Neuquén, Alejandra Oehrens, acompañada por la Secretaria de Desarrollo Social, Cintia Peressini. El encuentro se llevó a cabo en la casa integral ALIWENKO.

El objetivo es impulsar un convenio en conjunto para fortalecer y mejorar la participación social y política de las mujeres, fortaleciendo sus derechos, desarrollando espacios y actividades de capacitación en género.

“Es muy loable lo que Ud. está haciendo Gloria, ocupar lugar de poder para las mujeres es muy difícil y usted a la vez está trabajando de lleno en la temática de género “, expresó Alejandra Oehrens.

“Después del femicidio de Cielo López vemos la necesidad de educar en género en todas las etapas de la vida y en todas las áreas, en nuestra intendencia tenemos muchas mujeres trabajando y ocupando direcciones o jefaturas, les sobra capacidad solo necesitaban la oportunidad”, declaró Gloria Ruiz.

Asimismo, Cintia Peressini, agregó “Las mujeres no piden dinero, piden ayuda para difundir y llevar adelante sus emprendimientos, los municipios tienen que poner a disposición los recursos necesarios para brindarles este impulso”

Tras una larga reunión en la que se pusieron sobre la mesa diferentes temas relacionados con género, la intendenta declaró “nos llevamos muchas ideas para poner en práctica en nuestra intendencia”.

“Queremos que haya casas integrales para las mujeres en todos los municipios de la provincia” finalizó la Subsecretaria de las mujeres.

Cabe recordar que en Plottier se está construyendo el HPI- Hogar de Protección Integral, un proyecto con el que la Intendenta está sumamente comprometida. Esta obra avanza a pesar que provincia y nación no están cumpliendo con el convenio. “Como mujer me comprometo a terminar esa obra, y en caso que las otras partes no cumplan lo convenido, como ha sucedido hasta hoy, lo haremos con fondos municipales, pero necesitamos proteger a las mujeres que pasan por situaciones de violencia. Vamos a seguir avanzando con esa construcción” aseguró Gloria Ruiz.