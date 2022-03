Plottier suma una cancha de fútbol de césped sintético

El gobernador inauguró la infraestructura deportiva en el club Los Canales, que contó con una inversión superior a los 45 millones de pesos. Anunció que se trabajará en la iluminación de la cancha para que “este predio esté apto las 24 horas”.

El gobernador Omar Gutiérrez y la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, dejaron inaugurada esta tarde la cancha de césped sintético en el club Los Canales de esa localidad. La obra demandó una inversión de 45.942.650 pesos y beneficiará a más de 400 niños, niñas y jóvenes.

La cancha tiene una dimensión de 100 por 60 metros y fue realizada a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe).

“Quiero agradecer a la comunidad del club y a todo el pueblo de Plottier. Hoy venimos a concretar y hacer realidad una necesidad y también, de alguna manera, pagar una deuda con el club y con el pueblo de Plottier”, señaló el gobernador en su discurso.

Indicó que cada vez que se inaugura una cancha “es un paso y se abren nuevos desafíos”. Comprometió que se trabajará para iluminar esta nueva infraestructura y expresó: “Ojalá este año podamos estar acá inaugurando la iluminación de este predio para que esté apto las 24 horas”.

“Este es un ejemplo que le dice no a la droga y el alcohol; que le dice no a la violencia. Cuando uno juega al fútbol o practica un deporte, además de integrarnos y de conocernos, nos educan, porque el deporte tiene valores”, aseguró Gutiérrez.

“Quiero agradecerles a todos. Hay un excelente trabajo porque hay equipo”, dijo el mandatario y agregó que “como hoy podemos estar en familia y disfrutando de este momento, necesitamos seguir acompañando y no olvidarnos nunca de los hombres y mujeres integrantes del sistema de salud que han entregado y hoy entregan la vida para salvarnos. Necesitamos seguir adelante con el proceso de vacunación”.

Por otra parte, el gobernador exigió “una sanción severa y ejemplar por lo que pasó en Palermo. Nunca más la violencia de género, nunca más la violencia física, y nunca más el hecho aberrante, que no fue en manada porque no son animales. El acto de violación fue producido por hombres. No podemos estar indiferentes porque pasó a 1.100 kilómetros de distancia”.

Por último, se refirió a la guerra en Ucrania y expresó: “Por favor a la Federación Rusa, alto el fuego, paz, respeto y solidaridad”.

La intendenta destacó que la inauguración “es una verdadera fiesta para toda la familia del club Los Canales; es un sueño hecho realidad”. Consideró que Plottier necesitaba “una cancha así, como la que podemos apreciar hoy. Va a dar respuesta a muchos torneos y a compartir con niños, que es lo más importante”.

La ministra de Deportes de la provincia, Alejandra Piedecasas expresó que “es un sueño cumplido. Sabemos que los chicos están muy emocionados”. Agregó que “seguimos avanzando y el camino es éste: dándole deporte a los chicos y de esa manera sacarlos de todo tipo de adicciones”.

El presidente del club Los Canales, Andrés Balbuena aseguró que “es un sueño muy largo que hoy está cumpliéndose gracias al esfuerzo, el sacrificio y el trabajo de mucha gente”. Agradeció al gobernador “por el compromiso asumido” y destacó que se trata de “la primera cancha de futbol sintético que va a poder usar todo el pueblo” de Plottier.

“Esto nos une”, dijo y expresó que “el gobernador tomó la determinación en su momento de que una obra tan importante y tan esperada se pueda cumplir en el año 2022 en una ciudad que día a día está creciendo”.

El club Los Canales participa en fútbol masculino y femenino de la Liga de Fútbol del Neuquén (Lifune) y además cuenta con categorías que van desde el fútbol infantil hasta las primeras divisiones.

