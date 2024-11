Plottier será el punto de partida de la 49° edición de la Regata Internacional del Río Negro 2025

Se llevó a cabo el acto de lanzamiento de la 49° edición de la Regata Internacional del Río Negro, el evento náutico más largo del mundo, que comenzará en enero de 2025 con un recorrido que partirá desde la ciudad de Plottier y culminará en Viedma. Este importante evento deportivo simboliza la integración y el trabajo conjunto entre las provincias de Neuquén y Río Negro, destacando la importancia del deporte como puente de unión.

«Los que se meten al agua, los que reman, los que se embarran, los que ayudan al otro, siempre son protagonistas; el resto cuenta la historia. Por eso Río Negro y Neuquén estamos convencidos de que vamos a ser quienes vamos a remar y vamos a sacar adelante a la Argentina», dijo Figueroa, apelando a una analogía para introducir otros temas en los cuales ambas provincias están trabajando articuladamente.

«Creo que Río Negro y Neuquén tenemos muchas páginas para escribir en el futuro. La naturaleza nos empujó a esto. No solo desde el agua estamos conectados, sino desde nuestro subsuelo», expresó el gobernador neuquino al hacer referencia a cómo monetizar, extraer y vender los hidrocarburos de Vaca Muerta al mundo a través de un puerto rionegrino. «Valoro la visión que tuvo Alberto: Poder extraer y exportar nuestro gas desde la Patagonia», recalcó.

El gobernador rionegrino Weretilneck mencionó que «unir el mar con la cordillera» y «que la riqueza producida en Vaca Muerta salga por nuestro mar también tiene simbología». Coincidió con Figueroa a hablar sobre cuestiones naturales e históricas que, así como los ríos, unen a ambas provincias. Por ese se mostró interesado en «poder compartir a través del deporte la hermandad de neuquinos y rionegrinos. Es algo que nunca debimos dejar de hacer, ojalá que algo tan tradicional como esta regata nunca más nos encuentre divididos sino más unidos que nunca», opinó.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, asistió a la presentación y recordó el «dolor» que le generaron comentarios de algunos palistas que criticaban al gobernador neuquino por no participar en la regata. «Estábamos comenzando la gestión, organizando el desastre económico que nos habían dejado y por supuesto no nos dejaba invertir en nada, porque no teníamos un peso -aseguró-. Hoy Rolando elige invertir en la regata, invertir en los palistas neuquinos y lo mismo Alberto en Río Negro. No nos olvidemos de eso: Las políticas públicas las podemos llevar adelante siempre y cuando seamos responsables con las finanzas públicas y las invirtamos adonde la ciudadanía lo está esperando», remarcó.

Ante Marcelo Barra, presidente del Club náutico La Rivera de Viedma, se firmó el convenio para formalizar aporte de 20 millones del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) al club para la realización del evento.

Tanto Figueroa como Weretilneck se mostraron a favor de seguir impulsando juntos esta regata que va camino a cumplir sus primeros cincuenta años. «Que un evento deportivo supere tantas adversidades, es porque pertenece a la gente. La regata forma parte de la identidad», afirmó el rionegrino, mientras que el gobernador del Neuquén consideró que «esta regata abraza la hermandad entre dos pueblos; esta vez, de la mano del deporte».

Asistieron a la presentación el ministro rionegrino de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura, Juan Pablo Muena y el ministro de Turismo del Neuquén Gustavo Fernández Capiet. También participaron los intendentes de Plottier y Cipolletti, Luis Bertolini y Rodrigo Buteler, respectivamente y la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, quien acudió en representación del municipio de Neuquén.