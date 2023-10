Plottier quiere un Defensor o Defensora del Pueblo para la nueva gestión

El Deliberante de Plottier puso en marcha la creación de la Defensoría del Pueblo, un organismo dedicado a atender a los vecinos y vecinas de la ciudad cuando todas las otras puertas permanecen cerradas ante un problema. La ordenanza fue sancionada por unanimidad el jueves, en tanto se espera que la intendenta Gloria Ruiz, disponga de una partida para el organismo en el presupuesto 2.024.

«Tardó 8 años de insistencia» para que la iniciativa tuviera lugar, dijo la concejala del movimiento ciudadano Activa, Marisa Torres, quien fue la autora del proyecto y paradógicamente, no estuvo en la sesión en la que se votó la creación de la Defensoría del Pueblo de Plottier por un problema de salud. Lo votó el concejal suplente, Fabián López «quien ha peleado en equipo el proyecto, todos estos años desde que fundamos el Movimiento Ciudadano Activa (MCA)», sostuvo Torres.

Los oficialismos municipales son renuentes a las Defensorías del Pueblo. Ocurrió en Senillosa donde la figura que iba a tener rango constitucional en la Carta Orgánica terminó con la creación del Mediador (con actuación más acotada) o en Centenario y Neuquén, donde sus titulares fueron parte o integraron el círculo político del Ejecutivo Municipal.

El organismo no figura en la Carta Orgánica de Plottier, por eso la creación por ordenanza, fue trabajosa en dos periodos consecutivos, con distintos gobiernos municipales.

«El Defensor o Defensora tiene que ser una persona de apertura, comunicación con la gente, que tenga un interés fideligno por los vecinos y vecinas, deberá exponer sus propuestas para el cargo en forma presencial ante la comisión especial», dijo Torres.

Antes de la exposición, deberá presentar sus antecedentes y un proyecto de trabajo. Se consideraron las mismas exigencias para un cargo de concejal y no ser un deudor alimentario ni estar registrado como ofensor en el Registro Provincial de Violencia de Género. Debe estar inscripto en el padrón electoral municipal, no tener infracciones al deber de votar y renunciar a la afiliación política o gremial al menos 10 días antes de asumir.

El mandato será por 5 años. El primer defensor se elegirá los primeros meses de 2024, en tanto la partida de funcionamiento deberá ser prevista en el presupuesto de Plottier que el Ejecutivo presentará el 15 de noviembre, según el anexo transitorio para la primera elección.

Quien resulte como titular de la Defensoría deberá presentar un organigrama y presupuesto, que no podrá superar un 0.75% del ejercicio. «Ese es un techo, hicimos cálculos y con menos (0.5 del presupuesto) debería alcanzar para al defensor, abogados, personal administrativo. También depende de la persona que resulte electa, puede hablar con el Ejecutivo para que le asigne un lugar en el municipio y no pagar alquiler», planteó Torres.

Antes de que se aprobase el proyecto, la concejala le adelantó una copia de la ordenanza a Ruiz para que observe una reserva presupuestaria y así facilitar la creación. «Cuando hablé con Bertolini (Luis, el intendente electo para el próximo periodo) me dijo que lo veía bien«, dijo la concejala aunque no se conoce si impulsará activamente la creación del organismo cuando asuma el 10 de diciembre. Agregó que si no lo hace, «el Defensor ya está creado por ordenanza y vamos a seguir pidiendolo desde el MCA», sostuvo».

Una elección para el primer semestre de 2024

El anexo transitorio de la creación de la Defensoría del Pueblo de Plottier estableció que en la primera sesión ordinaria del próximo ciclo (febrero de 2024) se deberá conformar la comisión especial que tendrá como misión elegir al defensor o defensora. Y el llamado no podrá extenderse más allá de los 15 días hábiles.

Otros 20 días se habilitarán para que los postulantes presenten su documentación y proyectos en el Deliberante, mientras que la selección y designación del titular, no podrá extenderse más allá de 20 dias hábiles después del cierre de inscripciones.

El último artículo de las medidas transitorias, fijó la obligación de que, antes de la elección definitoria, los postulantes deberán exponer sus propuestas en forma presencial ante la comisión evaluadora.

Fuente: Diario RN

