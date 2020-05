Plottier presentó protocolo para actividades comerciales

Solicitó la apertura de ferias, sin obtener el permiso correspondiente.

Ante la recuperación de los casos de COVID 19, que habían sido registrados en nuestra ciudad, la Intendenta Gloria Ruiz, solicitó al Comité de Emergencia Provincial, la flexibilización de la actividad comercial.

“En esta etapa, de acuerdo a la cantidad de población y salud de la misma, podemos gestionar la flexibilización graduada para ayudar a sostener la economía de Plottier”, expresó la mandataria.

Para llevar adelante esta propuesta, el Municipio de la ciudad ha trabajado en la planificación de un protocolo de prevención para todos los ciudadanos.

En la reunión que mantuvo la jefa comunal con referentes de la Cámara de Comercio local, se consensuaron las medidas de prevención y cuidado a seguir para la apertura de distintos rubros comerciales.

De tal manera, la Intendenta solicitó en la nota elevada al Comité de Emergencia Provincial, la apertura de las ferias de productores y artesanos considerando que dichas ferias se realizan a cielo abierto y en predios de grandes dimensiones. En este caso en particular, se trabajó también en un protocolo adecuado donde se mantendría el distanciamiento de dos metros entre cada stands, la restricción de la cantidad de personas en el predio y el uso de barbijo o cubre boca de forma obligatoria. Asimismo, se estableció que los feriantes trabajen con guantes para la manipulación de la mercadería y no permitan que los clientes toquen la misma.

La Intendenta indicó que “nuestros feriantes y comerciantes, son los sectores más afectados en cuanto al impacto económico, lo cual incide directamente en la mayoría de la comunidad”.

Vale aclarar que luego de presentarse el protocolo para la ciudad de Plottier, el gobernador Omar Gutiérrez anunció la etapa gradual de apertura de actividades comerciales a partir del 6 de Mayo

, donde las ferias no han sido incluidas.

Se estima que el Comité de Emergencia Provincial,lo evaluará para una próxima etapa.

