Plottier pide por la recuperación del jefe de Bomberos

By GAM Multimedios

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La hija del jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier, Carlos Mansilla, dio a conocer que su padre estaba internado con coronavirus y bajo un coma inducido con asistencia respiratoria. Muchos mensajes de vecinos de la localidad piden por su pronta recuperación.

Hace apenas una semana, Mansilla dialogó con LM Neuquén muy preocupado por la situación del cuartel de bomberos a su cargo, ya que uno de sus integrantes había dado positivo para coronavirus. Ante ese caso fueron varios los bomberos que también se realizaron el hisopado y el jefe del cuartel fue uno de los que dio covid positivo.

Buenos días para todos , para los que más o menos saben y para los que todavía no , mí papá hace una semana dio POSITIVO DE COVID 19 y desde entonces su situación empeoró rápidamente a tal punto que hoy está bajo un COMA INDUCIDO CON ASISTENCIA RESPIRATORIA . Les agradecemos a todos los que están constantemente pendiente de su situación, que nos acompañan con sus plegarias y mandando sus energías.

Aún así , les pedimos por nuestro espacio y nuestra privacidad cómo familia , sepan entender que a veces los teléfonos no paran .Los entendemos completamente ya que mucha gente conoce a mí papá y a nuestra familia , pero fueron y siguen siendo días difíciles y cansadores. No perdemos la fé de que todo esto se revierta y lo podamos tener pronto con nosotros.

Mansilla se encuentra internado en la Clínica Pasteur y a pesar de que fue tratado con plasma su estado de salud es grave.

“Carlos está grave, tiene muy comprometido sus pulmones. Esperemos lo mejor por él”, dijo a LM Neuquén, Milton Canale, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Neuquén.

Melisa, la hija de Mansilla contó que empezó con dolores corporales y que el lunes de la semana pasada le confirmaron que tenía coronavirus. “Tenía fiebre, no se la podían bajar y lo llevaron al hospital de Plottier para hacerle estudios, porque ya estaba medicado pero no mejoraba”, contó. En esos estudios le salió que tenía neumonía y un pulmón tomado por lo que los médicos deciden el traslado a la clínica neuquina.

Desde el sábado se encuentra internado y el domingo a la noche lo indujeron al coma para entubarlo. Toda su familia espera por su recuperación y entiende la preocupación de los vecinos de la localidad ya que es un hombre muy querido.

La intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, fue otra de las que pidió su recuperación a través de las redes sociales del Municipio.

En la cuenta de Facebook de Carlos Mansilla fueron muchos los vecinos que se acercaron para enviarles fuerzas. “¡Fuerza Comandante Mayor! Desde la Central 30 …le deseamos pronta recuperación ! Abrazo a la familia y familia bomberil!!!”, expresaron en uno de los saludos.

El diputado provincial y es intendente, Andrés Peressini también le envió un mensaje: “A mi ex alumno Carlos Mansilla, actual Comandante del Cuartel de Bomberos de la ciudad de Plottier, quiero desearte todas las fuerzas en este crítico momento que estas pasando, internado, dándole batalla al Covid-19. Apagaste cientos de incendios en tu ciudad y en localidades cercanas, salvaste decenas de vidas y cuidaste las propiedades de tus vecinos. Sos un ejemplo de persona, Padre ejemplar, educador y formador de Bomberos. Durante décadas pusiste tu vida al servicio de los vecinos”.

También la ex concejal y dirigente de Unión Popular, Fernanda Equivel, envió fuerzas al jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Plottier.