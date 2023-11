Plottier: no respetó al banderillero, quiso cruzar las vías y chocó al tren

Una vez más, un vehículo chocó contra una formación del Tren del Valle. En esta oportunidad, fue una camioneta la que hizo caso omiso de las señales de un banderillero, quiso cruzar las vías y chocó de lleno contra el tren.El conductor «apurado» sería un policía.

Desde el sindicato de La Fraternidad indicaron que el hecho tuvo lugar en horas de la tarde de este miércoles, en el cruce de las vías con la calle 25 de Mayo, en el ingreso de la ciudad de Plottier, a la altura de la estación de servicio YPF.

“El choque fue a las 16:30 horas, cuando el tren venía de la localidad de Plottier hacia Neuquén. En ese momento el banderillero protegía el paso nivel, incluso había autos detenidos, pero una Renault Duster hace caso omiso al banderillero al traspasar el paso nivel, y chocó contra el tren”, relató el delegado de la seccional Neuquén del sindicato de La Fraternidad, Hugo Tamborindegun.

El referente del sindicato ferroviario indicó que “lo que en principio dicen es que el conductor de la camioneta Duster sería un efectivo de la Policía”. E indicó: “El tema es que no respetan nada”.

El sindicalista descartó que hubiera la posibilidad de que no viera las señales del banderillero al momento de intentar cruzar las vías para acceder a la multitrocha. “Imposible que no lo haya visto, si lo tenía adelante. Es más, se tuvo que correr si no lo pasaba a llevar. El problema es que no respetan nada”, enfatizó Tamborindegui.

Agregó que el chofer de la unidad del tren utilizó la bocina, estaba protegido el paso nivel por el banderillero, e incluso que iba a baja velocidad, dado que recién había iniciado el viaje de regreso a Neuquén a pocas cuadras de la estación de la vecina ciudad.

El referente de la Fraternidad aseguró que no se registraron lesionados ni entre los conductores ni los pasajeros, sólo daños materiales.

