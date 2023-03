Plottier: EPET N° 9 volvieron a marchar al CPE

La comunidad educativa de la EPET N° 9 de Plottier se volvió a movilizar este lunes hasta el Consejo Provincial de Educación (CPE) en búsqueda de respuestas sobre el inicio de las obras de ampliación del edificio. Se fueron con el compromiso oficial de que agilizarían los trámites con la empresa que ganó la licitación y de que esta semana les confirmarán el día de inicio.

Eva, mamá de un estudiante y jefa de preceptores de la escuela contó que «no tuvieron nuevas respuestas a lo que ya habían dicho el viernes pasado». «Nos indicaron que Obras Públicas y la empresa estaban reunidas para la firma del contrato y que entre hoy y el jueves nos iban a dar una respuesta», indicó.

«Hoy estamos con la lucha del inicio de obra de la ampliación que se tendría que haber empezado a fines de febrero. El 9 de enero se había firmado el decreto y la empresa Zoppi Hermanos Sacei ganó la licitación por 538 millones de pesos, pero ahora dice que con la inflación ya no le alcanza ese presupuesto y no empieza», explicó la madre.

Los problemas edilicios en al menos unos 8 establecimientos educativos de Plottier derivó en el no inicio de clases de una gran cantidad de niñeces, entre un 25 a un 30% de los estudiantes de la localidad, estimó Eluney Dómina, integrante de Aten Plottier y del Consejo Escolar del distrito Plottier, Senillosa, Arroyito y Chocón.

Dómina fue parte de la delegación de docentes, padres y alumnos que hoy se movilizó al CPE por la situación de la EPET9 de esa localidad. El secundario técnico no inició las clases, según se indicó, a la espera de una habilitación de Camuzzi de unas obras que fueron realizadas la semana pasada.

Pero en declaraciones radiales , Dómina agregó que «8 ó 9» establecimientos, entre primarios y secundarios, no pueden comenzar las clases por problemas edilicios: habilitación de Camuzzi por obras de gas en ejecución o terminadas, limpieza de tanques y reparaciones de techos, acceso a la escuela o arreglos en los baños. Específicamente detalló la situación de las escuelas 265, 234, el Centro de Formación Profesional 14, la escuela especial o la escuela 98, entre otros.

Según la docente, esas mejoras debieron haber finalizado antes del inicio del ciclo escolar.

La EPET9 cuenta con una matricula de unos 1000 alumnos. Otro de los conflictos, es que se pretende que el sexto año funcione a la mañana.

Los padres fueron hoy al CPE porque solicitan la ampliación del establecimiento para que los talleres dejen de funcionar en tráilers, además de un Salón de Usos Múltiples, comprometido varias veces desde el año pasado y que estaría en condiciones de iniciar tardíamente en este ciclo.

Tras la reunión con las autoridades, la comunidad educativa se volverá a reunir para analizar la situación en esta semana, se indicó.

Debido a que Camuzzi no habilitó la obra de gas (falta la prueba de hermiticidad) en la EPET9, la técnica no comenzó el ciclo escolar 2023. Hay otras obras, como la limpieza de tanques o arreglos en el techo, que tampoco se realizó, dijo Dómina. «Quieren que los chicos estén en la escuela sin una revisión de la hermeticidad por parte de un matriculado, ésta es la indignación de los padres», dijo Dómina.

Agregó que la otra EPET, número 25, no puede iniciar el segundo año porque no se crearon los cargos y que en la Escuela Especial de Plottier, no cuentan con un ingreso de rampas.

«En Plottier, hay un 25 a un 30% de los alumnos en general que no tienen clases en nuestra localidad, la escuela 98 está en obra desde el año pasado con obras de electrificación, de techos y otras obras menores y aún no tienen una fecha de finalización de la obra y es otra escuela sin clases. No es asi que un 98% está en clases, en Arroyito tienen una sola escuela con serios problemas y en el Cpem 9 y 26 de El Chocon no se realizaron las obras por las cuales se inundó el año pasado», describió.