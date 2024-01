Plottier: compró una pileta y se la entregaron con quebraduras y despintada

El sueño de una familia de Plottier se vio opacado por lo que considera una estafa. Una vez más, una pileta de natación pasó de ser la ilusión del mejor verano a la amargura de quedarse con las manos vacías después de haber entregado el dinero.

Ana Clara Zuain es una vecina del Barrio Las Lagunas de Plottier, quien denunció que fue víctima de una estafa al comprar una pileta que le llegó en malas condiciones. Ahora, la tiene a medio instalar en el medio de su patio, sin saber qué hacer.

Todo comenzó hace alrededor de un mes, cuando esta familia decidió no irse de vacaciones y, en su lugar, invertir sus ahorros en una pileta para atravesar la ola de calor. Luego de una larga búsqueda de precios y referencias, les pareció que la mejor opción era hacer la compra a una empresa de Córdoba.

«Teníamos unos ahorros y con mi marido decidimos no irnos de vacaciones e invertir en una pileta. Buscamos precios, comparamos y una empresa de Córdoba que se llama Argentina Piscinas Group fue la que nos pareció la mejor por el precio y lo que nos mostraba», contó la mujer a LMNeuquén.

Zuain aseguró que cuando hablaba con el vendedor todo era perfecto, que siempre le contestaba y le aclaraba sus dudas. Sin embargo, todo cambió cuando la pileta llegó a Plottier.

De pileta irrompible a un problema

«El vendedor me mostró un video donde le pegaban martillazos a una pileta y no le pasaba nada. Y la que me llegó a mí, la mirás y se quiebra», denunció la vecina con total decepción.

La compra se concretó a principios de enero y la pileta llegó el pasado miércoles 17. Y ahí mismo, lo que parecía un sueño se convirtió en una pesadilla.

Al llegar la pileta a Plottier, Ana Clara la estaba esperando con un instalador de la zona, que era quien la iba a colocar. «La pileta está toda deformada», le aseguró el instalador.

«Cuando la enterramos la tuvimos que sacar porque perdía por todos lados y ahí empezó mi desesperación. Me pongo en contacto con la gente de posventa y ya no era como al principio, ahora no me atendía nadie; es más, parecía que me tomaban el pelo», compartió.

Desde entonces la vecina ya no sabe a quién recurrir para que la ayuden. El instalador no pudo terminar su trabajo porque asegura que la pileta no está buenas condiciones y que va a perder agua por varios puntos. Si bien Intentaron repararla, las filtraciones continúan. «Pareciera que le falta fibra de vidrio, en algunos lugares hasta se ve medio transparente», aseguró.

El camionero que le entregó la pileta llevaba también otras tres con destino a las provincias de Chubut y Santa Cruz y, según denunció la neuquina, esas también estaban en malas condiciones.

«Yo quise comprarme una pileta económica en Córdoba sin imaginar que me iban a engañar de esta manera», confesó la mujer, quien contó además que hay una página en Facebook donde varias personas denuncian estafas con piletas de natación.

Fuente: LMN

Visitas:57 Hoy: 57