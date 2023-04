Piedra del Águila: suspenden a dos concejales y el intendente desconoce al Deliberante

Una crisis institucional mantiene en vilo a la comunidad de Piedra del Águila, derivada de los posicionamientos en torno a Rolando Figueroa, hoy gobernador electo de Neuquén y figura disruptiva que logró quebrar la hegemonía partidaria del Movimiento Popular Neuquino (MPN) al frente de la provincia, luego de 61 años.

En medio de la campaña electoral, el Concejo Deliberante de dicha localidad dejó de funcionar de manera habitual y actualmente se encuentra paralizado al ser desconocido por el intendente Julio Hernández, quien el domingo pasado -con el 58 por ciento de los votos- resultó reelecto al levantar las banderas del oficialismo.

Dos versiones contrapuestas convergen en la cita a una misma ley – la 53- para hacer valer sus argumentos. El quid de la cuestión está en la interpretación que se haga de la misma y de otras normativas, tarea que -según anticipó unos de los actores involucrados- realizará la justicia.

Por un lado, la edil Gladis Noemí Espíndola, contó que el pasado 7 de marzo fue elegida presidenta del órgano legislativo para reemplazar a Sergio Andres Epullán. «La ley 53 que rige este municipio de segunda categoría, nos da la postestad de poder cambiar a las autoridades cuando el Concejo Deliberante quiera. El 7 de marzo me eligieron a mi como presidente y yo acepté por la falta de respeto que había por parte del ex presidente. Se hizo una votación y fueron cinco votos afirmativos (de Rosendo Zapata, Eduardo Sifuentes, Mirta Aquito, Marcos Héctor Sifuentes y el mio), contra dos negativos, de Epullán y Lidia Betsabe Mena. En esa sesión especial se hizo un acta de traspaso y Epullán la firmó y me dio toda la documentación correspondiente», aseguró Espíndola, en diálogo con LMN.

«Al día siguiente, entró una nota en la Secretaría diciendo que el intendente municipal manifiesta que lo actuado por el cuerpo adolece de nulidad absoluta. Como él no está de acuerdo con esa decisión, dice que el Concejo Deliberante está nulo, por lo que no baja ninguna información. Si entra dinero a las arcas municipales, eso no pasa por el Concejo, tal como tiene que suceder. Incluso nos han cortado los insumos», subrayó.

Asimismo, la concejala manifestó su preocupación porque esta situación no les permite trabajar para expedirse sobre la rendición de cuentas anual del Municipio. «La fecha límite para hacer la presentación ante el Tribunal de Cuentas es el 30 de abril y todavía el Ejecutivo no nos ha enviado anda», indicó.

«Por otro lado, hoy suspendimos y dejamos por dos meses sin goce de haberes a los concelajes Epullán y Mena porque faltaron a siete sesiones y a las comisiones de trabajo. Más allá de su desacuerdo con la votación, ellos tendrían que ocupar su banca. Nosotros nos manejamos con la ley, el reglamento interno y la Constitución provincial como corresponde, por eso los sancionamos, porque es una falta grave. Lo peor es que ellos siguen firmando documentación como presidente del Concejo y secretaria legislativa, cuando legalmente no son autoridades», advirtió.

Gentileza: Radio Gregorio Álvarez

«Nosotros le enviamos al Ejecutivo la resolución de la suspensión y el descuento del 10 por ciento de los haberes a los concejales, pero el Ejecutivo no lo aplicó, cuando estos concejales en ningún momento se presentaron a trabajar», enfatizó.

«Esto es una crisis institucional grave. Llamamos a la reflexión al intendente porque fue reelecto y va a seguir cuatro años más, al igual que los concejales Epullán y Mena. Nosotros les pedimos que reflexionen porque costó mucho llegar a la democracia. Que el Poder Ejecutivo se entrometa en el Legislativo y que estas dos personas no vayan a trabajar, es grave», recalcó y agregó que pese a las notas presentadas para regularizar la situación, no han tenido respuestas ni del Municipio ni desde el gobierno provincial.

A la hora de hacer una interpretación de lo acontecido, Espíndola expresó: «No están respetando la división de poderes y no sé si actúan por desconocimiento o impunidad. Nosotros pertenecemos al mismo bloque. Este gobierno llegó de la mano de Rolo Figueroa, aunque en su momento él perdió. Con mi compañero Rosendo Zapata seguimos acompañando a Rolo. Seguimos con la misma convicción de que Rolando podía hacer un cambio a nivel provincial. Ellos deberían separar las diferencias políticas. Desde el momento que dijimos que íbamos a acompañar a Rolando Figueroa pasaron un montón de cuestiones dentro de nuestro equipo de trabajo. Ellos no aceptan que pensemos diferente. Estamos en democracia. Las diferencias políticas no quitan que vos dejes de hacer tu trabajo. Estás ocupando tu banca gracias al vecino que te votó. Lamentablemente la comunidad y los empleados quedan en el medio», esgrimió.

La otra cara

En contraste, Sergio Epullán planteó: «Esto fue un golpe al gobierno. No puede asumir la presidencia del Concejo otro sector. Se juntaron dos fuerzas políticas: el sector del gobernador electo Rolando Figueroa y el Frente de todos; y tomaron esa iniciativa, más allá de que la Ley 53 dice todo lo contrario: que la presidencia debe recaer sobre una fuerza política aliada al gobierno».

Tras recordar que Espíndola y Zapata llegaron a sus bancas por el MPN, remarcó: «Dos concejales que teníamos nosotros, fueron candidatos de las elecciones del pasado domingo por otro sector político, por fuera del partido. Nosotros pedimos la expulsión del bloque porque no estaban con el bloque, no estaban alineados al mismo sector. Ellos siguieron insistiendo que eran del partido, del bloque. Su hubiesen estado dentro del partido, hubiesen ido a internas, que es lo que dice la carta orgánica del MPN. Ese es el punto».

«No sé si fue estrategia política o qué, pero a mi entender fue contraproducente porque está el resultado de las urnas. Más allá del resultado a nivel provincial, acá tuvieron una derrota contundente. Los felicitamos a nivel provincial pero acá -en Piedra del Águila-, electoralmente se demostró lo que todos piensan», postuló. «Esta misma situación se dio en Las Lajas», agregó indignado.

A la hora de hablar de su ausencia en las sesiones del Concejo, Epullán sostuvo que no asistió porque «no podía avalar la ilegalidad». «Yo voy todos los días al Concejo, no tengo oficina, pero voy. A mi me parece terrible la situación porque la ciudadanía queda en el medio. Creo que hoy tendríamos que estar discutiendo cosas importantes para nuestra localidad y no estar en esta contienda. Las elecciones ya pasaron, la gente se expresó. Tendrían que recapacitar y pensar que está mal lo que están haciendo», apuntó, al considerar que el conflicto podría resolverse si todo se retrotrae a las situación previa al 7 de marzo.

«Por lo pronto estamos viendo cómo sigue la cuestión. El intendente hizo una presentación porque lo que sucedió fue un acto inconstitucional según nuestros asesores y abogados. Ellos son los que lo están analizando. Será cuestión de esperar qué dictamen tendrá la justicia», agregó anticipando que el pleito llegará a tribunales.

En la página oficial del Concejo Deliberante de Piedra del Águila se detalla que los concejales para el periodo 2019-2023 son Sergio Andres Epullán (MPN), Lidia Betsabe Mena (MPN), Rosendo Zapata (MPN), Gladis Noemí Espíndola (MPN), Eduardo Antonio Sifuentes (FG), Mirtha Beatriz Aquito (FG) y Marcos Héctor Sifuentes (PJ)