Pichetto insistió con que Macri y Cristina Kirchner se enfrenten en 2023: “No se hace política con suplentes”

El Auditor General de la Nación Miguel Ángel Pichetto confirmó en A dos voces su pedido para que los expresidentes Mauricio Macri y Cristina Kirchner sean candidatos en las elecciones de 2023: “Es un evento que puede ocurrir, no descarto ninguna de las dos posibilidades”.

El excandidato a vice de Macri hizo estas declaraciones después de decir que “no se hace política con suplentes”, en referencia a las elecciones presidenciales en Brasil por la que competirán en segunda vuelta el presidente de ese país Jair Bolsonaro y el exmandatario Lula Da Silva.

Pichetto dijo sobre la eventual competencia del fundador del PRO y de la líder del Frente de Todos en las presidenciales del próximo año: “Sería un punto importante de la definición de qué Argentina queremos”.

Pichetto sugirió que existe la posibilidad de un enfrentamiento electoral entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner y advirtió que Juntos por el Cambio debe «hacer las cosas bien, trabajar seriamente y abrir un escenario de encuentro con sectores más liberales».

«Yo no subestimo al Frente de Todos. Creo que hay que hacer las cosas bien, trabajar seriamente y abrir un escenario de encuentro con sectores más liberales«, afirmó Pichetto este miércoles 5 de octubre.

«Tenemos una tarea que es la construcción de un programa y la definición de liderazgo. Ningún proyecto político puede ganar una elección sin un liderazgo claro y un programa de gobierno», explicó el exsenador por Río Negro en diálogo con el programa A Dos Voces por Todo Noticias (TN).

A su vez, el Auditor General de la Nación trazó un paralelismo, días atrás, entre las elecciones generales en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro se enfrentó al ex mandatario Lula da Silva, y los futuros comicios en Argentina. «No se puede hacer política con los suplentes», enfatizó en declaraciones radiales y remarcó que es «un buen ejemplo para lo que tiene que pasar en el país».

«Es un evento que pueda ocurrir. No descarto ninguna de las dos oportunidades», añadió Pichetto en esta oportunidad con respecto a una posible elección a definir entre el ex presidente Mauricio Macri y la vicepresidenta Cristina Kirchner. «Creo que sería un punto importante de la definición de qué Argentina queremos, visiones más nítidas y claras podrían entrar en confrontación», agregó.

En este sentido, frente al planteo de que Juntos por el Cambio tiene altas posibilidades de volver al poder considerando los problemas políticos y económicos del Gobierno de Alberto Fernández, el ex senador respondió que «no subestima al Frente de Todos» y que desde JxC «tienen la tarea de construir un programa y definir liderazgo».

«No comparto lo que dijo, tiene derecho a expresar sus ideas, a tratar de construir un perfil, pero el ataque personal sobre temas discutibles que no están probados no ayuda a la coalición ni tampoco genera confianza. No da certeza a la sociedad, es un error«, añadió posteriormente en relación a la interna de la oposición agravada por el diputado radical Facundo Manes.

«No da certeza a la sociedad, es un error», manifestó Pichetto sobre los polémicos dichos de Facundo Manes.

En esta misma línea, sobre los dichos del neurocientífico, Pichetto sostuvo: «No le resto legitimidad y el intento de instalarse es válido pero me parece que hay que hacerlo de otra manera. Algunos querían jubilar a Macri, todos tenemos que tener un nivel de responsabilidad y prudencia y tratar de afianzar un camino que permita dar certidumbre a la sociedad».

Asimismo, el dirigente de Juntos por el Cambio respaldó al titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, quien fue crítico de los dichos del diputado radical, y señaló que «su definición fue importante, planteó diferencias frente a lo que dijo Manes».

Por otra parte, el ex candidato a vicepresidente de Macri reveló que conformó un nuevo partido llamado «Encuentro Republicano Federal» y que este «se nutre de muchos compañeros que han estado en el PJ, hombres y mujeres independientes».

Para concluir, Pichetto remarcó la importancia de los comicios de 2023, en los cuales «se va a definir el rumbo que el país va a tomar» y en este marco cuestionó al kirchnerismo por «tener visiones radicalizadas» y «una mirada de la economía que tiene que ver con la intervención y el rol del Estado».

El Auditor General de la Nación mencionó que en Brasil “hay un enfrentamiento electoral entre dos líderes muy claros” por los modelos antagonistas que representan y que el 30 de octubre ese país definirá en segunda vuelta quién será el presidente.

