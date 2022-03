¿Phil Collins se despide de los escenarios? El emotivo mensaje de su hija Lily y lo que dijo él del final de Genesis

Phil Collins parece haberle dicho adiós a los escenarios. No lo confirmó, no, pero sí dio señales concretas que el cierre de la gira de Genesis podría haber sido la última no solo de la carrera del grupo sino también de la suya.

El sábado, en Londres, el músico dio su último concierto junto a Mike Rutherford y Tony Banks, sus compañeros en la legendaria banda británica Genesis, que en una primera era supo estar liderada por Peter Gabriel.

El cantante, que está lidiando desde hace algunos años con problemas de salud que le impiden moverse con normalidad, se subió al escenario del O2 Arena de Londres para realizar el último show de la gira de reencuentro de Genesis, The Last Domino?, y reveló que ese sería el último show del grupo y, probablemente, también de él.

“Esta noche es muy especial. Por supuesto, porque vamos a tocar en Londres, pero además es la última parada de nuestra gira y el último concierto de Genesis ”, dijo Phil al público, que no sabía que estaba viviendo un momento histórico. “Es difícil para nosotros creer que hayan venido a verlo. Supongo que después de esta noche, todos tenemos que conseguir trabajos de verdad”, agregó poniéndole humor a la situación mientras la gente se lamentaba.

Entre los afortunados miembros del público, testigos de una noche única, estaba Peter Gabriel, el cantante original de Génesis, y la actriz Lily Collins. La protagonista de Emily in París fue a apoyar a su padre en este momento tan significativo, y a su hermano Nic, quien tocó la batería durante todo el tour.

“ Esta noche marca el final de una era . Haber presenciado este último espectáculo ha sido realmente un recuerdo que guardaré toda la vida y un acontecimiento que quedará en mi corazón para siempre. Decir que estoy infinitamente agradecida no es suficiente, la verdad. Se dejó mucho amor en el escenario del O2 y una cantidad aún mayor se compartió entre el público, que no quería que el show terminara. Gracias Genesis por los recuerdos, gracias papá por ser una inspiración y gracias Nic Collins por hacerme la hermana más orgullosa que existe. 50 años de canciones después y todavía hay más generaciones para celebralos, aún mucho después de que esta gira haya terminado”, escribió Lily en su cuenta de Instagram, en donde también compartió fotos del show.

El desmejorado estado de salud de Collins fue evidente para todos los que lo vieron durante los shows que dio este último tiempo. En 2015, el cantante enfrentó una cirugía de espalda y, tras su recuperación, sufrió una grave caída en la habitación de un hotel en el que se alojaba en 2017, donde se golpeó la cabeza con una silla. Después de recibir varios puntos de sutura, reconoció por segunda vez que su salud física estaba empezando a deteriorarse. A sus 70 años, Collins debe usar un bastón para caminar y ya no puede tocar la batería.

“No sé si alguna vez estaré lo suficientemente en forma como para volver a tocar la batería. Mi brazo izquierdo cambió, es una cuestión de los nervios. La cirugía de espalda a la que me sometí fue excelente y no tuve ningún problema, pero luego, cuando me estaba recuperando con muletas, me caí y me fracturé el pie”, le contó a la revista Billboard, en 2016.

“Me encantaría, pero hay ciertas barreras físicas que me lo impiden”, declaró cuando le consultaron la razón por la que dejó el instrumento que le dio prestigio mundial. “Me da mucha pena porque me encantaría estar ahí, tocando con mi hijo”, afirmó el hombre, que depositó total confianza en Nic como músico. “Cuando quiere, Nic casi puede llegar a tocar como yo. Soy una de sus muchas influencias. Él sabe hacerlo bien y tiene prácticamente mi misma actitud y eso es un buen comienzo”.

Phil Collins, en el escenario Gentileza Mirror/ Bav Media

En una entrevista con The Guardian días antes de emprender la gira final, Collins había detallado cómo tuvo que cambiar el espectáculo al verse impedido de caminar o estar de pie en el escenario. “No hago nada en absoluto. No practico el canto en casa, en absoluto. Ensayar es la práctica. Por supuesto, mi salud cambia las cosas, hacer el espectáculo sentado cambia las cosas”, asumió.

Pero lejos de mostrarse afectado por su estado de salud, el músico le pone el pecho a la situación: “En mis últimas giras en solitario comprobé que eso no es un obstáculo, el público sigue escuchando y respondiendo. No es la forma en que yo lo habría querido, pero es la forma en que es”, sostuvo.

