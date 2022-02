Perdió su gato en Plottier y apareció 30 días después en Comodoro Rivadavia

Gandalf no paraba de llorar. Tenía un año y medio, y los estudiantes de la universidad de Comodoro Rivadavia lo ignoraban. Elhabía desaparecido hace 30 días de su casa“Aún no podemos entender cómo llegó hasta allá”, aseguró aAdrián, padre de la mascota.

Si bien hay varias hipótesis sobre la aparición del animal a más de 1100 kilómetros, la familia de Adrián celebra. Tras 30 días de búsqueda en las calles del barrio y de publicar en las redes sociales la imagen de Gandalf, pudieron dar con este gato que, si “sale todo bien”, el lunes volverá a su hogar.

La historia se puede contar desde varios ángulos. Por un lado, una mujer chubutense que encontró un gato llorando y lo intentó contener. Cuando vio que tenía collar, llamó al número de teléfono que tenía, pero le faltaba un dato importante: la característica. “Y sí, nunca le puse el 299, jamás imaginé que algo así pasaría”, agregó Adrián.

Por otro lado, la historia se puede contar desde la perspectiva de una familia que de un día al otro el gato no apareció más en su casa en el barrio de Los Canales de Plottier. “Sale a la noche y vuelve a las horas. Está castrado así que no es que se vaya por ahí y no vuele más. Pero a mediados de enero, se fue un día y no volvió más”, relató.

Habían recorrido el barrio, tocaron la puerta de los vecinos y no había señales de Gandalf. “Tras dos días, empezamos a publicar por las redes sociales la imagen por si alguien lo veía”, aseguró.

Los días pasaron y este miércoles llegó al Facebook de Adrián una mensaje. “Me preguntó si era dueño de un gato”, contó. Le mencionó que Gandalf estaba en la universidad y Adrián creyó que se refería a la del Comahue. “Y eso ya me parecía lejos, cómo iba a ir de Plottier a la sede en Neuquén. Era mucho”, dijo.

Cuando la mujer le pasa su número de celular para hablar más tranquilos y poder devolverle a Gandalf, Adrián le “cayó la ficha”. “Cuando vi que era característica de Comodoro, no entendía nada y me pregunté lo mismo que todos, cómo llegó hasta allá”, relató.

«Me parece que la actitud de hacerse cargo de lo que pasa y tener empatía por los animales es importante. Ya le agradecí, pero quiero volver a hacerlo con esta persona que tuvo de tránsito a Gandalf. Y no solo lo cuidó y lo rescató, sino que se puso a investigar de donde era y llegó hasta mi perfil. Es un re trabajo y lo valoramos«, contó Adrián.

Entre las hipótesis de cómo el gato viajó 1100 kilómetros, Adrián cree que se habrá subido a la camioneta de alguna empresa petrolera. «Até cabos y creo que el rubro del petróleo conecta Neuquén con Comodoro Rivadavia. Así que se debe haber subido a un camión o algún vehículo y apareció allá, porque dentro de este sector económico es una ruta muy común», explicó.

Además, deslizó la posibilidad de que sea algún turista que haya ido a la costa o para ese sector de la Patagonia.

Más allá de las especulaciones, Adrián no solo encontró a Gandalf sino que este lunes un conocido lo repatriará al suelo neuquino. «Será a la tarde. Estamos muy contentos por toda la movida y por toda la gente que se sumó a ayudar y a contribuir«, concluyó.

Fuente: LMN