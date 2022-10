Pedro Castillo negó estar en negociaciones con el régimen de Venezuela para solicitar asilo político

El presidente peruano, Pedro Castillo, aseguró este martes que no va a pedir asilo o a abandonar su país, horas después de que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, presentó en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por corrupción.

“Yo no voy a salir del país y, como siempre hemos dicho, nos sometemos a todo tipo de investigación, lo han hecho en el entorno de la familia, lo están haciendo al entorno ministerial porque sabemos que no hay ningún fundamento real”, dijo en una rueda de prensa con corresponsales internacionales al ser preguntado directamente acerca de si pensaba pedir asilo a otro país.

Castillo, negó tener vínculos con Venezuela “para tener favores del entorno del Gobierno”, tras ser preguntado acerca de si conversó con el dictador Nicolás Maduro.

“(Quiero) negar rotundamente el vínculo con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno del Gobierno. No lo he hecho y no lo haré porque lo que quiero es que la Justicia, la verdadera Justicia, demostremos la verdad ante el país”, dijo Castillo.

Pedro Castillo cuestionó la labor del Ministerio Público.

El mandatario respondió así a una pregunta directa acerca de si conversó con Maduro por teléfono para solicitar asilo político para él, sus sobrinos o el ex secretario presidencial Bruno Pacheco.

Con respecto al proceso en su contra, Castillo aseguró que “algunos jueces se han politizado de sobremanera”, aunque reiteró que no le tiene “temor a nadie”.

“Estas acusaciones que se vienen haciendo son orquestadas, son planificadas y vamos a seguir dando batalla”, sostuvo sobre las investigaciones preliminares que tiene abiertas la Fiscalía en su contra por supuestamente liderar una presunta organización criminal en el Ejecutivo.

El mandatario, quien poco antes había asegurado que en Perú “se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado”, insistió en la necesidad de que “primero se prueben todas las acusaciones”.

“Todas las vinculaciones que se nos hacen las tienen que probar primero”, reiteró.

El jefe de Estado hizo estas declaraciones horas después de que el Ministerio Público anunciara que la fiscal Benavides presentó en el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo por liderar una supuesta organización criminal en el Ejecutivo, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de colusión (fraude).

En la mañana, la Fiscalía, con el apoyo de un equipo especial de la policía, también allanó las oficinas y residencias de seis congresistas del partido centrista Acción Popular (AP), presuntamente vinculados a casos de corrupción, así como la vivienda de la hermana del presidente.

Tras conocerse la presentación de la denuncia constitucional contra Castillo, Benavides ofreció un pronunciamiento en el que aseguró que, en estas diligencias, se encontraron “graves y reveladores indicios de una supuesta organización criminal en el Gobierno” y denunció la existencia de una “constante y feroz obstrucción a la Justicia” por parte de sus integrantes.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, presentó esta tarde ante el Congreso de la República una denuncia constitucional en contra del presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión; denuncia que alcanza a los ex titulares de las carteras de Vivienda Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado López y el prófugo ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas.

Luego de dejar la denuncia en mesa de partes del Poder Legislativo, la jefa del Ministerio Público, a través de un mensaje que emitió en el canal oficial de la Fiscalía, advirtió que presuntamente el jefe de Estado, Castillo Terrones lideraría una organización criminal para direccionar los procesos de contrataciones del Estado.

“Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, dijo.

Pedro Castillo enfrentará nueva acusación de la Fiscal de la Nación por tres graves delitos.

Cabe mencionar que Benavides Vargas mencionó que en adelante para decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional es responsabilidad exclusiva del Congreso de la República; no obstante, el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, refiere que el mandatario solo puede ser acusado durante su periodo por tres casos en particular: traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales, por disolver el Congreso y/o por impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Al respecto, el magister en Ciencias Políticas, Heber Joel Campos, explicó a través de sus redes sociales que, en todo caso, antes de realizar un juicio político, la opción más viable sería la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente.

“La constitución es clara. Si un gobernante incurre en actos desdorosos, evidentes, más allá de toda duda razonables, que tornan inviable políticamente su permanencia en el cargo, lo que corresponde es la vacancia por incapacidad moral permanente, no la acusación constitucional”.

Además, el constitucionalista Luciano López, en una entrevista para canal N, refirió que la fiscal Benavides ha culminado la primera etapa de la investigación contra el presidente Castillo y que, el Congreso podría regirse a determinar si es que al mandatario se le somete a un antejuicio.

“La fiscal de la Nación ha acopiado elementos suficientes que la llevan a la necesidad de continuar con la investigación en su segunda fase, pero como existe el artículo 117 de la constitución que dice que no podría continuarse porque solamente está facultado para 4 supuestos y ninguno de ellos tiene que ver con delitos de corrupción, entiendo que la fiscal ha presentado esta acusación para que el parlamento tome una decisión sobre el particular, porque de lo contrario ella no podría continuar, el Congreso tendría que abrir lo que se conoce como antejuicio político y tomar una decisión histórica”.

(Con información de EFE)

