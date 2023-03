Papelón: estaban homenajeando a una senadora «fallecida», pero en pleno acto se confirmó que estaba viva

Mientras los senadores de Uruguay debatían sobre los efectos de la sequía en la región, una legisladora tomó la palabra para anunciar la supuesta muerte de Ivonne Passada. A continuación, despidieron a la colega y le dedicaron un solemne minuto de silencio, que debieron suspender de inmediato cuando se confirmó que la mujer estaba viva. Liliam Kechichian, la senadora que había dado la triste noticia a la vicepresidenta del cuerpo, intentó justificarse tras apuntar contra el mundo vertiginoso de las redes sociales. «Borremos todo esto y esperemos la confirmación de su familia”, afirmó en plena sesión.

Beatríz Argimón, la vicepresidente del cuerpo, se enteró del supuesto fallecimiento de Passada, por lo cual interrumpió la sesión y se improvisó un homenaje en su honor.

Ivonne Passada. Foto: Facebook Ivonne Passada

“Hacía tiempo que estaba cursando una enfermedad”, explicó Argimón, sin imaginar lo que sucedería más tarde.

Antes de que los oradores comenzaran a rememorar a la colega supuestamente fallecida, los legisladores se pusieron de pie respetuosamente y cumplieron con el minuto de silencio pedido por la vicepresidenta, de acuerdo con el medio local El Observador.

Un miembro del Partido Colorado lamentó la «triste pérdida» de Ivonne. Los senadores Carlos Camy y Guido Manini Ríos también intervinieron con motivo de la presunta muerte de Passada.

Foto: Twitter @SenadoUy

Homenaje suspendido: «Borremos todo esto»

Sin embargo, los presentes debieron retractarse y suspender el homenaje cuando Kechichian, quien había dado la desafortunada noticia, comunicó que «parecería» que Ivonne Passada no había fallecido.

“Estamos en un mundo de locos», se justificó la senadora, «y las redes parecen que comunican cosas que no están confirmadas. Yo lamento porque la senadora Della Ventura me transmitió la noticia, cuando me preguntan la confirmamos y ahora parecería que no es así. La verdad que no se puede vivir al ritmo de las redes sociales. Yo le pediría que hagamos un impasse, hablemos con la familia”, declaró durante la sesión.

«No sé qué hacer, borremos todo esto y esperemos la confirmación de su familia”, expresó, visiblemente contrariada por el papelón evidente.

Posteriormente se confirmó que Passada “se encuentra internada en estado grave” y que el error se produjo por no cotejar la información con su familia.

CA/ED