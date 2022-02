Pablo Moyano, furioso con las ART y el Gobierno Nacional: «El jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo»

El vínculo entre el clan Moyano y los gobiernos argentinos siempre tiene un nuevo capítulo. Cercanos actualmente al presidente Alberto Fernández y el Frente de Todos, ello no impide que cuando algún tema molesta al gremio de los Moyano, la respuesta no sea dura y en la calle. Así este viernes, Pablo Moyano, encabezó una masiva marcha en la 9 de Julio y amenazó con una movilización todavía mayor para la semana que viene a Plaza de Mayo, si las ART no empiezan a cubrir el pago de los días que los camioneros no trabajan por contagios de Covid, que se están descontando del salario mensual.

«Si no arreglan esto, el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo», disparó Moyano sin medias tintas.

“Los trabajadores no se agarraron el covid en un viaje al interior de funcionarios, se lo agarraron laburando, pelándose el orto para que no falte la comida, el combustible y los caudales», introdujo el gremialista para exponer la situación de los trabajadores que no cobran los días que no trabajan por tener covid.

Así, planteó: «Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea la situación y si no el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que le devuelvan el último centavo a los trabajadores”.

Esos dichos fueron en la puerta del Ministerio de Salud en un acto que encabezó esta tarde Pablo Moyano. El principal reclamo de la jornada se basó en que las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) se hagan cargo de los costos de los tratamientos médicos que requieran los trabajadores contagiados de covid. Esto funcionaba así bajo el decreto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

En este contexto, el hijo del líder Camionero planteó que “no es posible que cuando un trabajador contrae la grave enfermedad las empresas realicen descuentos de haberes por esos días, como también es inaceptable que no tengan cobertura de salud por parte de las ART».

En este contexto, hay conversaciones entre el gobierno y el Sindicato. Sin embargo, el último encuentro de ayer no llegó a buen puerto. Se espera que en los próximos días, el Gobierno retome las reuniones para intentar desactivar una movilización a Plaza de Mayo, algo que dejaría expuesta una nueva sangría interna dentro del Gobierno.

«Se fracasó en la búsqueda de una solución al legítimo reclamo que lleva adelante Camioneros para insistir en el pedido al Gobierno Nacional que reconozca extendidamente al COVID-19 como enfermedad profesional y de esta manera proteger a los trabajadores y trabajadoras cuando se contagian y se le descuentan los días por enfermedad sin cobertura de la ART”, explicó el comunicado sobre la reunión que llevaron adelante ayer con el ministro Moroni.

