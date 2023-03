Pablo Cervi recibió el respaldo de dirigentes nacionales

La propuesta electoral de Juntos por el Cambio Neuquén para las elecciones del 16 de abril recibió el apoyo de Martín Lousteau y de Elisa «Lilita» Carrio.

Lousteau señaló que la fórmula encabezada por Pablo Cervi era la forma de “transformar la realidad que nos duele” y Elisa Carrio celebró la unidad de Juntos por el Cambio Neuquén y pidió a la gente que “no crea en trampas”.

“Gracias a Dios se unificó Juntos por el Cambio en Neuquén. No crean en trampas, esto es JxC con Cervi gobernador, Taylor vicegobernador y nuestra candidata de la CC Ari, Valeria Todero”, dijo la líder de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió.

En el mismo sentido, el referente de la UCR aseguró que “Neuquén es una provincia muy rica, con enorme cantidad de recursos pero que está muy mal administrada y todos esos recursos no se sienten en la calidad de vida cotidiana.. Y eso es lo que hay que modificar”.

“Juntos por el Cambio es la única fuerza que puede transformar esta realidad que tanto nos duele en todo el país. Por eso invito a que el 16 apoyes el cambio con Pablo Cervi y Jorge Taylor”, dijo de forma contundente Lousteau.

Y concluyó: “Esa es la forma para que el cambio se transforme no solamente en mejor calidad de vida para los neuquinos sino que también se contagie esa fuerza a lo largo y ancho de Argentina”.

