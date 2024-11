Otro hito de Faustino Oro: el récord que marcó en la apertura del Campeonato Argentino de Ajedrez

El paso del niño Faustino Oro por el mundo del ajedrez parece destinado a reescribir la milenaria historia. Con su debut en la final del 99° Campeonato Argentino Superior de Ajedrez, que se lleva a cabo en la sede de la Casa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Uspallata 3150), acaba de establecer una nueva plusmarca en el ámbito local: ser el jugador más precoz, a los 11 años, en formar parte de la principal competencia anual del calendario de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA). El récord, desde 2022, estaba en poder del niño Joaquín Fiorito, quien había alcanzado la hazaña a los 15 años y 5 meses.

Sin desentonar con la alegría consumada, Faustino -preclasificado 8° mejor jugador de la competencia que reúne a 12 jugadores, entre ellos seis con el título de gran maestro y cinco Top10- cumplió una gran labor en la rueda inaugural tras acordar un valioso empate frente al gran maestro Leandro Krysa, de 32 años y N° 9 del ranking local. La igualdad se alcanzó por triple repetición de movimientos, después de 22 jugadas y casi tres horas de juego de una apertura Alfil Rey, en la que el niño prodigio condujo las piezas blancas.

El certamen, que se extenderá hasta el 6 de diciembre, está previsto a once jornadas por sistema round robin (todos contra todos), y con una bolsa de premios y condiciones que roza los 14 millones de pesos. Nueve de las once ruedas se jugarán, desde las 14.30, en la Jefatura del gobierno porteño; en tanto, la quinta, el sábado 30, y la sexta, el domingo 1, se llevarán a cabo en los salones del Club Argentino (en la calle Paraguay 1858) y en el Círculo Torre Blanca (Sánchez de Bustamante 587), ambas desde las 16.

La 99° final del Campeonato Argentino se trata sin dudas de una dura prueba; su fuerza de Elo es de 2456 puntos (la suma promedio del ranking de los 12 participantes), por lo que aquellos jugadores que quieran conquistar una norma de gran maestro deberán cumplir con una actuación casi perfecta: deberán sumar 8 puntos en 11 partidas. El niño Faustino Oro -que en junio último logró el récord de convertirse en el ajedrecista que a más temprana edad conquistó el título de maestro internacional- podría dar el salto para alcanzar la primera de las tres performances que exige la reglamentación para obtener el título. Lo mismo corre para otros participantes, como los casos de Lucas Coro, Germán Spata o Ariel Tokman. En tanto, el joven salteño Pablo Acosta, de 23 años, poseedor de dos normas, si consigue la tercera, se habrá asegurado el máximo galardón al que aspiran los ajedrecistas.

Tres victorias se registraron en la primera jornada: Sandro Mareco, Diego Valerga y Lucas Coro se impusieron ante Ariel Tokman, Germán Spata y Gaspar Asprelli, respectivamente. También hubo tres empates. Además del acordado entre Faustino Oro y Leandro Krysa, finalizaron igualados los duelos entre Federico Pérez Ponsa con Pablo Acosta, y Diego Flores frente a Fernando Peralta. Este último enfrentamiento tuvo la particularidad de un choque entre el actual campeón argentino (Peralta) y el ajedrecista viviente (Flores) con mayor número de conquistas de esta competencia (7). El récord, vigente desde 1975, está en poder de Miguel Najdorf, quien ganó ocho campeonatos argentinos.

“Alcanzar el récord, es sólo eso; una marca, nada más. Así lo iguale o algún día lo supere nunca podría compararme con Najdorf”, le confió Diego Flores a Infobae.

“Sí es cierto que tengo cinco títulos de campeón argentino, y tres de ellos de manera consecutiva, pero será muy difícil repetir o ser el candidato de este certamen, creo que se trata de los torneos más fuertes que he jugado en Argentina”, le dijo Fernando Peralta a Infobae, tras firmar el empate al final de la primera rueda. Este miércoles se probará ante Gaspar Asprelli

Luego, ambos ajedrecistas se refirieron a la invitación que la FADA, a través de su Director Ejecutivo Mario Petrucci y la Junta Directiva que preside Alejandro Sass, le hizo al niño Faustino Oro para ser parte de esta competencia

“Me parece una invitación acertada. En el mediano plazo, y dada su proyección, tal vez será difícil de coincidir con él en torneos y, ni hablar de tener chances de ganarle (risas). Seguramente Faustino luchará por el campeonato y tal vez puede ser una pequeña referencia para saber cuándo podría integrar el equipo olímpico”, remarcó Peralta.

“Me parece perfecto; Fausti ya no es un atractivo por la edad, sino porque se ha convertido en un tremendo jugador y tiene méritos de sobra para recibir una invitación. Además, está el cartel, el momento que está atravesando que lo convierte en el jugador más atrayente del certamen”, planteó Flores.

Este miércoles, desde las 14.30, se disputará la segunda jornada con estos choques: Coro (1 punto) vs Acosta (0,5), Tokman (0) vs Pérez Ponsa (0,5), Spata (0) vs Mareco (1), Peralta (0,5) vs Valerga (1), Krysa (0,5) vs Flores (0,5) y Asprelli (0) vs Oro (0,5). La sesión de juego es de aproximadamente 5 horas, cada ajedrecista deberá completar las primeras 40 jugadas en 90 minutos, y luego dispondrá de otros 30 minutos para finalizar el juego. Desde la jugada inicial, cada jugador recibirá un adicional de 30 segundos por cada movimiento ejecutado.

Ayer, con la presencia del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración y sorteo del 99° Campeonato Argentino Superior. Tras destacar varios de los beneficios y virtudes que se desarrollan con la práctica del ajedrez, y de su importancia en la inclusión de los planes escolares como un mecanismo más de formación y educación, el funcionario le entregó a Faustino Oro un diploma en reconocimiento a su trayectoria deportiva. Más tarde posaron juntos para la foto e incluso efectuaron varias jugadas frente al tablero, ante la presencia de los maestros y público que acompañó la ceremonia.

En el mismo acto, Jorge Macri se refirió a la designación de la ciudad de Buenos Aires como capital del ajedrez de las Américas, y de la colaboración que su gobierno brindará para el próximo 17 de diciembre cuando se realizará una simultánea gigante frente al Teatro San Martín en esta ciudad.

El pasado 20 de julio, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas) celebró el centenario de su fundación. En ese momento se establecieron ocho sedes en distintos puntos del planeta para extender los festejos. Los actos conmemorativos que comenzaron en Nueva Delhi, y continuaron por Dubái, Lausana, Marruecos, París, Toronto y Budapest finalizarán el mes próximo en Buenos Aires.

“Es un orgullo la consideración que la FIDE tiene con la Argentina, y con la ciudad de Buenos Aires en especial, dada su rica historia como organizadora de numerosos eventos como las olimpíadas de 1939 y 1978, los Mundiales de mayores (1927 y 2005), los matches por el ciclo Candidatura entre Fischer y Petrosian, y de Korchnoi con Polugaievsky, el duelo Argentina-URSS, en 1954, y de innumerables certámenes que contaron con la presencia de 14 campeones mundiales de esta actividad. Por todo esto armamos una agenda de programas que se realizarán en distintos puntos del país y que estarán acompañados por algunos integrantes de la Junta Directiva de la FIDE y de diversas personalidades del mundo del ajedrez”, le contó a Infobae el Ingeniero Mario Petrucci.