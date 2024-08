Otro argentino hace historia en el mundo del ajedrez: Ilan Schnaider se convirtió en nuevo maestro internacional a los 13 años

El ajedrez argentino sigue disfrutando de las mieles del éxito y las hazañas de una nueva oleada de jóvenes prodigios. Ahora es el turno de Ilan Schnaider, un niño del barrio de Palermo, egresado de la escuela primaria Martin Buber e hincha del club Boca Juniors, que, a los 13 años y seis meses, acaba de consagrarse en maestro internacional tras una brillante labor en el torneo de Maestros Bella Italia, que se llevó a cabo en Lignano Sabbiadoro, una pequeña localidad en la provincia de Udine. Ilan finalizó escolta, con 6,5 puntos sobre 9 posibles -producto de seis victorias, un empate y dos derrotas- y a sólo media unidad del ganador, el maestro moldavo Ilia Martinovici.

“Estoy muy contento, se trata de un sueño que me acompaña desde hace bastante. Este año me lo propuse como objetivo, hasta colgué un cartel en mi cuarto con este sueño, ¡Y hoy lo cumplí!”, contó desbordado de felicidad el flamante maestro internacional a Infobae mientras completaba en compañía de su papá el viaje en tren a Trieste donde allí lo espera un nuevo desafío.

“Esta es la primera vez que hago una gira en el exterior, jugando con gente dura. Con mi familia lo planificamos con el objetivo de subir el Elo (sistema de puntuación en el ajedrez), ganar experiencia y lograr el título de maestro internacional”, dijo Ilan, estudiante de 1er año del Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino (SEADEA). Y completó: “Hace 20 días que junto a mi papá salimos de Buenos Aires y obvio que extraño a mi mamá y a mi hermanita. Pero el esfuerzo valió la pena, se consiguió lo planificado y ahora lo que logre en Trieste servirá para sumar más todavía. Tal vez algo de Elo o una norma de gran maestro (risas)”.

De esta manera, Schnaider se convirtió en el segundo ajedrecista más joven en el ámbito vernáculo en alcanzar tamaña conquista. El niño Faustino Oro (logró la plusmarca mundial a los 10 años y 8 meses) y Schnaider (a los 13 y 6 meses); ambos en 2024. Antes habían sobresalido, Pablo Acosta (en 2014, a los 14 años y 9 meses), Alan Pichot (en 2013, a los 15 años y 2 meses), Sebastián Iermito (en 2008, 15 años y 4 meses), Federico Pérez Ponsa (en 2009, 15 años y 7 meses), y Joaquín Fiorito (en 2023, 15 años y 10 meses). Próximamente la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas) homologará el flamante título conquistado por el niño argentino que, entre otros requisitos, cumplió también con la exigencia reglamentaria de los 2400 puntos de Elo (el sistema de puntuación en el ranking del ajedrez).

A los 13 años y seis meses logró el segundo mejor registro histórico del país

Para la conquista del título de maestro internacional, la FIDE exige a sus jugadores la obtención de tres normas (performances) en determinadas competencias. Ilan, socio y representante del Círculo de Ajedrez Torre Blanca, contaba con dos normas luego de sus destacadas actuaciones en 2023, en el Campeonato Panamericano Sub 20 en Brasil (compitió con 12 años y finalizó 3°), y en abril de este año, ganó el torneo ITT que organizaron conjuntamente los círculos de ajedrez: Torre Blanca y Villa del Parque.

En su labor en el torneo italiano, Ilan Schnaider derrotó a dos grandes maestros, a los ecuatorianos Carla Heredia y Carlos Matamoros,al maestro internacional indio Kundu Kaustuv, a dos maestros Fide;el ucranio Oleksii Kalosha y el danés Paulius Meskenas, y sumó un empate con el maestro internacional islandés Aleksandr Domalchuk Jonasson. Sufrió dos derrotas ante los grandes maestros Artem Omelja (Ucrania) y Azer Mirzoev (Azerbaiyán).

“Acá en Lignano empecé bien el torneo con 4 victorias y un empate, pero después, en la 6ª y 7ª rueda forcé dos partidas y acabé perdiendo. Eso me obligó a ganar las dos últimas. Gané la 8ª y me jugaba todo en la siguiente. Es verdad que estaba muy nervioso (risas) pero lo di todo, salí a ganar y le gané bien al maestro Matamoros”, contó Ilan, el hijo de Ram y Carolina, y hermano mayor de Dana.

Si algo hace aún más grande la hazaña conseguida por el joven prodigio, que aprendió a pulir los rudimentos del juego hace sólo ocho años, es su dedicación, constancia y resiliencia. Ante la falta de apoyo para su carrera decidió trabajar solo. No tiene entrenador y se volvió autodidacta.

«Yo no tengo auspiciantes en mi carrera; todo es fruto del esfuerzo que hace mi familia»

“Yo no tengo auspiciantes en mi carrera; todo es fruto del esfuerzo que hace mi familia. Además, y no sé bien por qué problema la Federación Argentina no tiene disponible un gran maestro para que se ocupe de mi entrenamiento. Esto me obligó a ser autodidacta. Entreno solo”, dijo Ilan Schnaider.

— ¿Te molesta esta situación?

— Y… un poco. Es que mientras estoy aquí en Italia, ya en dos ocasiones me ofrecieron la posibilidad de contar con una ayuda económica y un equipo de entrenadores, si estaba dispuesto al cambio de Federación. Quisieron convencernos. Pero con mi papá no lo dudamos. Queremos seguir con Argentina porque en definitiva yo soy nacido en Argentina.

— ¿Y cómo te preparaste para esta gira?

— Bueno tengo ya una rutina de entrenamiento que consiste en muchos ejercicios de táctica. Y ahora aquí en Italia, solamente mirando previamente las partidas del rival que me toca a la jornada siguiente, y así buscando los puntos fuertes y débiles de su juego.

Es verdad que, para este momento de su carrera, el joven prodigio Ilan podrá continuar con este sistema de autoperfeccionamiento, pero para el siguiente salto su enfrentamiento con jugadores más experimentados e incluso la conquista del título de gran maestro, él debería contar con uno o dos entrenadores a su lado.

— ¿Y cuál es el próximo sueño?

— No es un sueño porque ya se hizo realidad. Me invitaron a jugar el campeonato Mundial de Ajedrez de partidas rápidas y blitz, en Nueva York, en la última semana del año. Eso sí que va a estar bueno. Voy a tener la posibilidad de estar en la misma sala con los mejores jugadores del mundo. Va a ser increíble.

— ¿Y quedan más sueños?

— Obvio… Ojalá algún día pueda estar representando a la Argentina en una olimpíada. No estaría mal que en ese equipo estuviéramos Faustino (Oro) y Joaquín y Francisco (Fiorito). Sería divertido. Por eso prefiero seguir soñando. Porque yo también quiero ser campeón mundial

Ilan Schnaider, 13 años, otro niño prodigio surgido de la cantera argentina. Ajedrecista y soñador. No se rinde.

Ian ahora participará en otro certamen en Trieste