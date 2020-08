Oscar Parrilli pidió incluir las presiones mediáticas en la reforma judicial

l senador Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén) propuso introducir cambios en el proyecto de reforma judicial del Poder Ejecutivo para obligar a los jueces a denunciar las presiones recibidas por los medios de comunicación.

Habitual alter ego de Cristina Kirchner en los debates de la Cámara alta, Parrili dijo que en el articulado del proyecto había “algunas luces amarillas”, y se refirió a dos incisos del artículo 70, que establece que los jueces deben denunciar y no pueden fallar por las presiones que reciban de factores externos.

“Acá es necesario hablar explícitamente de los poderes mediáticos, porque hemos visto cómo en los medios de comunicación salían a alentar y a escrachar a distintos funcionarios del Poder Judicial porque no hacían lo que esos medios pretendían con determinada causa”, afirmó el exfuncionario del gobierno de Cristina Kirchner en alusión al inciso E.

Parrilli también pidió incluir a los medios de comunicación en el inciso F del artículo 70, el cual establece que los jueces no deben fallar en virtud de supuestos clamores populares ni por miedo a la crítica.

“Tengo miedo que el clamor público sea el clamor de los medios de comunicación y que en función de eso se tome esto como un hecho de la sociedad, y en realidad no son hechos de la sociedad o reclamos de sectores sociales, sino que hay determinados intereses económicos que utilizan los medios para presionar a los jueces”, agregó el legislador.

En ese sentido, subrayó: “Lo más importantes es que cuando se trate de nombrar jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial buscamos hombres probos, honestos, capaces y que no sean presionables o extorsionados, ni que se sometan a ningún poder político o económico de ninguna naturaleza y que nos den a todos, sobre todo cuando no estamos en el Gobierno, la garantía de que nos van a juzgar en base a la ley y a las pruebas”.

Reforma judicial: Parrilli otra vez contra los medios

Parrilli explicó que para él las cuestiones básicas de la Justicia es “que se garantice la presunción de inocencia, la garantía del debido proceso, la defensa de un juicio y también que las personas no sean juzgadas por un solo juez, sino que lo hagan varios jueces”.

“Durante los últimos 4 años, al menos, y seguramente mucho antes en la Justicia argentina, estos hechos no ocurrieron para muchos argentinos”, dijo entonces, y deslizó: “No voy a mencionar los casos personales que me tocaron o los que nos tocaron a la expresidenta Cristina Kirchner y a muchos de los que fuimos sus funcionarios, pero les puedo asegurar que estos principios fueron absolutamente violentados”.

El oficialista refexionó también sobre la crítica de quienes dicen que este no es el momento “oportuno” para debatir estas cuestiones. “La reforma que se planteó en 2017-2018, cuando la Argentina se endeudaba a cifras siderales, cuando se destruían empleos, empresas, la ciencia y a la tecnología, tampoco era entonces oportuno, ¿y por qué el Ejecutivo lo presentó?”, dijo. Y concluyó: “Decir que no hay oportunidades, me parece más una excusa que una verdadera razón de Estado para opinar o no respecto a una reforma de la Constitución”.

La intervención de Parrilli se produjo durante la primera reunión en el Senado para debatir en comisiones el proyecto de reforma judicial, que contó con la participación de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.